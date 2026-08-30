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सोनम वांगचुक ने आमिर खान को किस बात पर कहा 'गजनी'? बोले-इतने घुस गए थे कि...

सोनम वांगचुक/आमिर खा ( IANS )

हैदराबाद: इंजीनियर, शिक्षक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में दिए गए इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में हैं. इस इंटरव्यू में कई मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान सोनम ने बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को 'गजनी' भी कहा. आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए जानते हैं. इंजीनियर, शिक्षक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने बॉलीवुड सुपरस्टार के इस दावे पर तंज कसा है कि वे वांगचुक से कभी नहीं मिले. पॉडकास्ट में 'गजनी' फिल्म में आमिर खान के किरदार का जिक्र करते हुए वांगचुक ने मजाक में कहा कि शायद उन्होंने उस किरदार को बहुत गंभीरता से ले लिया था और इसलिए उन्हें 'शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस' की समस्या हो गई होगी, जिसकी वजह से उन्हें वांगचुक से मिलने की बात याद नहीं रही. उन्होंने आमिर खान के बयान पर रिएक्ट करते हुए कहा, उस टाइम जब उन्होंने कहा कि हम तो मिले भी नहीं थे, तो बाद में कुछ वीडियोज सामनेल आए, जिसमें वो गजनी आउटफिट में मेरे एक स्पीच को देख रहे थे. शायद वो गजनी आउटफिच में थे तो शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस हुआ होगा.. 15 मिनट बाद वो भूल गए होंगे, तो मैं हैरान नहीं हूं. वरना बहुत डिटेल में मिले थे हम.'