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आमिर के बाद सलमान खान के बयान पर सोनम वांगचुक का दो टूक जवाब, बोले- मैं इज्जत करता हूं बाकी...

आमिर खान के बाद सलमान खान के 'इट्स डन ब्रो' स्टेटमेंट पर सोनम वांगचुक का रिएक्शन रिएक्शन सामने आया है. जानें समाजकर्ता क्या बोले?

Salman Khan Sonam Wangchuk
सलमान खान/सोनम वांगचुक (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 30, 2026 at 4:07 PM IST

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हैदराबाद: आमिर खान के इस दावे का जवाब देने के बाद इंजीनियर, शिक्षक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अब नीट (NEET) प्रोटेस्ट के दौरान अपनी भूख हड़ताल पर सलमान खान की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है.

एक पॉडकास्ट के दौरान सोनम वांगचुक को सलमान खान की प्रिंटेड व्हाइट टी-शर्ट मिली, जिस पर लिखा था, 'सोनम, इट्स डन ब्रो.' यह टी-शर्ट देते हुए पॉडकास्टर ने पूछा कि क्या उन्हें सलमान खान की इस लाइन के बारे में पता था?

टी-शर्ट को स्वीकार करते हुए सोनम ने कहा, 'मैं इसे एक हेल्दी सेंटीमेंट के रूप में लेना चाहता हूं. मजबूरियां होती होंगी सबकी, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा. आगे-पीछे, दाएं-बायें देखना पड़ता है. कुछ कहा इसका मैं इज्जत करता हूं बाकी मजबूरियों से तो मैं उसमें नहीं कहूंगा.'

दरअसल 22 जुलाई 2026 को, जब सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल के आखिरी चरण में थे, तब सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उनका समर्थन किया. 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने एक पोस्ट किया और वांगचुक से तुरंत अपना अनशन खत्म करने को कहा. सलमान खान ने अपने पोस्ट में स्टूडेंट्स का समर्थन करते हुए लिखा था, 'पढ़ाई और सुरक्षा, दोनों ही मामलों में छात्र हमारी पहली प्राथमिकता हैं, इसलिए उन्हें और उनके माता-पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है. माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और मुझे यकीन है कि वे इस पेपर लीक के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. इसलिए छात्रों, प्लीज अपने माता-पिता के पास और घर लौट जाइए. '

उसके बाद भाईजान ने सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए आगे लिखा, 'सोनम, बस हो गया. इसे और आगे मत बढ़ाओ. अगर जरूरत पड़ी तो इस जज्बे को किसी और दिन के लिए बचाकर रखना (हालांकि मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी) और कुछ खा-पी लो. अगर चाहो तो मैं घर से खाना भेज दूंगा.' सलमान खान की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई. इतना ही नहीं, सलमान खान के 'इट्स डन ब्रो' पर कई सारे मीम्स भी बने.

सलमान खान जल्द ही पॉपुलर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 20 के होस्ट के रूप में नजर आएंगे. फिल्मों की बात करें तो वह मातृभूमि में दिखाई देंगे. इस फिल्म में वह चित्रांगदा सिंह के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करेंगे. इसके अलावा वे वामशी पेडिपल्ली की फिल्म में नयनतारा के साथ दिखाई देंगे, जिसका अस्थायी नाम ' मॉन्स्टर' है . यह फिल्म ईद 2027 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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