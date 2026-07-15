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सोनम वांगचुक, जिनकी वजह से देश को आमिर खान के रुप में मिला 'रैंचो', वो कैसे बना हीरो, जरूर जानें

आमिर खान के रैंचो में भी वही भावना झलकती है. वह पढ़ाई के खिलाफ नहीं है. असल में, वह शायद कमरे में सबसे बड़ा पढ़ाकू है. उसकी समस्या यह है कि वह किसी चीज को केवल इसलिए नहीं सीखता ताकि पेपर में उत्तर लिख सके.

जब फिल्म में अंत में रैंचो की पहचान लद्दाख में रहने और पढ़ाने वाले एक फुंसुख वांगडू के रूप में हुई, तो इसने हिरानी की फिल्म को सबसे संतोषजनक मोड़ों में से एक प्रदान किया, लेकिन वांगचुक हिंदी फिल्म सेट से दूर, अपने स्वयं के प्रयोग कर रहे थे. शिक्षा के बारे में उनका विचार आश्चर्यजनक रूप से सरल था. यदि आप कुछ सीख रहे हैं, तो शायद यह आपको किसी वास्तविक समस्या को हल करने में मदद करे.

लद्दाख के इंजीनियर और शिक्षा सुधारक वांगचुक के विचारों ने रैंचो की दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर उस जिज्ञासु और व्यावहारिक विचारक को जिसे दर्शकों ने आखिर फुंसुक वांगडु के रूप में जाना. 16 साल से अधिक समय बाद भी, वांगचुक का प्रभाव यह भी बताता है कि रैंचो आज भी एक लोकप्रिय कलाकार क्यों है.

जब निर्देशक राजकुमार हिरानी की फिल्म '3 इडियट्स' 2009 में रिलीज हुई, तो अभिनेता आमिर खान के किरदार रैंचो ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश किया, अपने प्रोफेसरों को नाराज किया और छात्रों की पूरी पीढ़ी को शांत भाव से समझाया कि सफलता की यह दौड़ ही समस्या है. बर्नआउट (काम के बोझ से होने वाली थकान) सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनने से बहुत पहले ही, रैंचो सभी से धीमी गति से चलने और यह समझने का आग्रह कर रहा था कि वे वास्तव में क्या पढ़ रहे हैं और '3 इडियट्स' में आमिर के इस लोकप्रिय किरदार के पीछे सोनम वांगचुक का जीवन और कार्य था, जो वर्तमान में 17 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं.

हैदराबाद: लद्दाख के इंजीनियर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक बीते 18 दिनों से कॉकरेच जनता पार्टी के साथ भूख हड़ताल पर हैं. शिक्षा में हो रही अनियमितताओं को लेकर यह अनशन किया जा रहा है. सोनम देश के जाने में सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनके किरदार पर राजकुमार हिरानी ने फिल्म 3 इडियट्स बनाई थी, जो हिंदी सिनेमा में अमर हो चुकी है.

रैंचो के लिए, मशीन का काम जीवन को आसान बनाना है और डिग्री हासिल करना जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है. यही कारण है कि रैंचो भारतीय छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए. वे उनकी दुनिया को अच्छी तरह समझते थे. कम अंक लाने का डर, माता-पिता को निराश करने का डर और शर्मा जी के बेटे को रहस्यमय तरीके से 99 प्रतिशत अंक लाते देखने का डर सोशल मीडिया के आने से बहुत पहले से मौजूद था, जब हर किसी को इसके बारे में शिकायत करने का मंच नहीं मिला था. रैंचो ने बस वही कहा जो कई छात्र सोच रहे थे.

लेकिन उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वे माइक पकड़े और वीकेंड वर्कशॉप बेचने वाले मोटिवेशनल स्पीकर हैं. सोनम वांगचुक के सौम्य और समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, रांचो ने एक ऐसे दोस्त की तरह बात की जो उस घबराहट से बच निकला हो, जिसमें बाकी सब फंसे हुए थे.

थ्री इडियट्स के 16 साल से भी ज्यादा समय बाद, इस खूबी ने किरदार को एक अनोखी लोकप्रियता दी है. चुटकुले आज भी असरदार हैं और चतुर की बोलने की शैली टीवी पर दोबारा दिखाए जाने पर परिवारों को शर्मिंदा करती रहेगी, लेकिन रेंचो खुद अलग तरह से बूढ़ा हो गया है. भागदौड़, प्रोडक्टिविटी और हमेशा दूसरों से आगे रहने की होड़ में डूबी संस्कृति में, रेंचो का इस दौड़ में हिस्सा न लेना एक बार फिर बगावत जैसा लगता है.

और आज की पीढ़ी के लिए यह विद्रोह शायद और भी महत्वपूर्ण हो सकता है. 2009 में, शर्मा जी का बेटा और कभी-कभार कोई रिश्तेदार शादी में आपके नंबरों के बारे में पूछ लेते थे. 2026 में, यह तुलना आपका पीछा करते हुए आपके घर तक पहुंच जाती है, आपके फोन में बैठ जाती है और हर कुछ सेकंड में ताजा होती रहती है.

इंस्टाग्राम खोलिए और देखिए, आपकी ही उम्र का कोई व्यक्ति यूरोप की यात्रा कर रहा है. लिंक्डइन खोलिए और देखिए, कोई दूसरा व्यक्ति 24 साल की उम्र में सीईओ बन गया है. इनके बीच में आपको साइड बिजनेस, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके और यह थोड़ा असहज सवाल मिलेगा कि क्या एआई आपके ऑफिस का काम आपसे पहले ही सीख लेगा.

अचानक, चीजों को समझने की रैंचो की दीवानगी अब उतनी फिल्मी नहीं लगती. सही जवाब याद करने से परीक्षा पास हो सकती है. एक ऐसी दुनिया में जहां तकनीक पल भर में जवाब दे सकती है, जिज्ञासा, मौलिक सोच और समस्या सुलझाने की क्षमता को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है. ये वे विचार थे जिनका वांगचुक तब से समर्थन कर रहे थे.

रैंचो का पॉपुलर फंडा: 'खुद को काबिल बनाओ, सफलता अपने आप मिलेगी'. आज यह मंत्र करियर संबंधी सलाह में सुनने को मिलता है. शायद इसीलिए यह किरदार आज भी लोगों को पसंद आता है. रैंचो ने कभी यह वादा नहीं किया था कि तीन बार 'ऑल इज वेल' चिल्लाने से जिंदगी आसान हो जाएगी. उसका मानना ​​था कि बुद्धि परीक्षा के अंकों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है. उन चिंतित युवाओं के लिए, जिन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, यह विचार सुकून देने वाला है.

राजुकमार हिरानी और आमिर खान ने वांगचुक के लाइफ और विचारों से प्रेरणा लेकर उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में से एक बना दिया. दर्शकों ने रैंचो को एक मजाकिया इंजीनियरिंग छात्र के रूप में देखा, लद्दाख में फुंसुक वांगडू को खोजा और आखिर में उन्हें एक सबसे खूबसूरत किरदार बनाया गया.

इस बीच, वांगचुक का असल जीवन का संघर्ष दिल्ली की सड़कों पर जारी है, जहां अगली पीढ़ी के लिए उनका संघर्ष बेहद जरूरी बना हुआ है. उन्होंने जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है और NEET परीक्षा से जुड़े विवादों और कथित पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के साथ एकजुट हो गए हैं.

जैसे-जैसे उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता जा रहा है. गंभीर मांसपेशियों के क्षय और 8 किलोग्राम से अधिक वजन घटने की खबरों के साथ, देश भर के छात्र संगठनों, सार्वजनिक हस्तियों और राजनीतिक नेताओं से उनके अनशन को समाप्त करने के लिए समर्थन और अपील की लहरें उमड़ रही हैं.