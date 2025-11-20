ETV Bharat / entertainment

सोनम कपूर ने दूसरी प्रेग्नेंसी का किया एलान, पिंक ड्रेस में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं वायु की मॉम

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने फैंस को गुड न्यूज दिया है. उन्होंने आज अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का एलान किया है.

Sonam Kapoor
सोनम कपूर (IANS)
Published : November 20, 2025 at 1:31 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 2:10 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने आज, 20 नवंबर को अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का एलान किया है. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है. इस गुड न्यूज के बाद उन्हें हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं.

गुरुवार को सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने एलान किया कि वे दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी डिलीवरी कब होने वाली है.

बॉलीवुड की फैशनिस्टा और ग्लोबल फैशन आइकन को कैप्शन के साथ अपना बेबी बंप दिखाते हुए देखा गया. सोनम ने अपने पोस्ट के कैप्शन में 'मां' लिखा है. बॉलीवुड की फैशनिस्टा और ग्लोबल फैशन आइकन को कैप्शन के साथ अपना बेबी बंप दिखाते हुए देखा गया.

सोनम ने अपने पोस्ट के कैप्शन में 'मां' लिखा है. फोटो में सोनम अपने बेबी बंप को प्यार से सहलाती हुई दिख रही हैं. उन्होंने प्योर वूल सूट पहना है. इस हॉट पिंक ड्रेस में सोनम बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा, पत्रलेखा, करीना कपूर, भूमि पेडनेकर, परिनीति चोपड़ा, खुशी कपूर, शनाया कपूर समेत कई सितारों ने सोनम कपूर पर प्यार लुटाते हुए बधाइयां भेजी हैं. वहीं, सोनम के पति आनंद आहूजा ने कमेंट बॉक्स में इमोजी के साथ 'डबल ट्रबल' लिखा है.

Sonam Kapoor
सोनम कपूर का पोस्ट (Instagram)

सोनम ने कई सालों की डेटिंग के बाद मई 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की. अगस्त 2022 में कपल के घर पहला बच्चा हुआ, जिसका नाम वायु रखा गया. अब, परिवार बढ़ने वाला है, और फैंस स्टार से और अपडेट्स देखने के लिए उत्सुक हैं.

एक्टर अनिल कपूर की बेटी सोनम ने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली की 2005 की फfल्म ‘ब्लैक’ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी. इसके बाद उन्होंने 2007 में भंसाली की रोमांटिक ड्रामा ‘सांवरिया’ से एक्टिंग में डेब्यू किया. इस फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर भी थे.

इसके बाद उन्हें 'आई हेट लव स्टोरीज', 'रांझणा' जैसी हिट फिल्मों में देखा गया. इसके अलावा 'भाग मिल्खा भाग', 'संजू', 'प्रेम रतन धन पायो', 'नीरजा' और 'वीरे दी वेडिंग' जैसी बायोपिक और रोमांटिक फिल्मों में देखा गया है.

