दिल्ली के बाद झारखंड प्रोटेस्ट पर आया सोनाक्षी सिन्हा का रिएक्शन, बोलीं- छात्रों की ऐसी स्थिति...
दिल्ली प्रोटेस्ट पर सोनाक्षी सिन्हा ने खुलकर समर्थन किया था. अब एक्ट्रेस ने झारखंड प्रोटेस्ट पर अपनी राय रखी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 6:24 PM IST
हैदराबाद: एक्टर सोनाक्षी सिन्हा ने झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट पर प्रतिक्रिया दी है और सोशल मीडिया पर अपना समर्थन जताया है. यह प्रोटेस्ट JPSC और JSSC परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर हो रहा है, जिसमें रांची के छात्र भर्ती प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.
सोनाक्षी सिन्हा उन शुरुआती बड़े सेलिब्रिटीज में से एक थीं जिन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट के बारे में बात की थी. उन्होंने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बारे में एक वीडियो शेयर किया था और अब उन्होंने झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट के बारे में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया है.
4 अगस्त को सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर छात्रों के प्रोटेस्ट के बारे में एक रील शेयर की और लिखा, 'अपने देश के छात्रों को ऐसी स्थिति से गुजरते हुए देखना बहुत दुखद है. यह कब रुकेगा?'
बाद में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक और रील शेयर की, जिसमें प्रोटेस्ट में बैठा एक छात्र मीडिया से बात करते हुए सवाल उठाता है कि राज्य के संघर्षों पर राष्ट्रीय स्तर पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है.
वीडियो में छात्र ने झारखंड की खनिज संपदा और वहां के लोगों को होने वाली परेशानियों के बीच के अंतर की ओर इशारा किया. छात्र ने सवाल करते हुए पूछा, 'क्या झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया था?'
इस बीच, कंगना ने हाल ही में एक पोस्ट में एक एक्ट्रेस की आलोचना की. उन्होंने एक्ट्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि वह प्रोटेस्ट का समर्थन करते समय 'जेबकतरे' जैसे कपड़े पहन रही थीं- जैसे 'हाफ पैंट और उल्टी कैप'. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टनर के असर से इंसान बदल जाता है.
👇Must share— Rupsy Saini (@ZiviiBloom) July 30, 2026
Thousands of students are on the roads in protests against#JHARKHAND PAPER LEAK AND RECRUITMENT SCAM.
Media, leftists,
Abhijit Dickpe,
Rahul gandhi etc all are silent in this. pic.twitter.com/YDECYmKxPY
हालांकि कंगना ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कंगना ने 'दबंग' एक्ट्रेस के बारे में बात कर रही थीं. फिर भी, सोनाक्षी ने अभी तक इन ऑनलाइन अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और कंगना ने भी इस मामले पर आगे कोई टिप्पणी नहीं की है.
फिलहाल सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट पर बॉलीवुड सेलेब्रिटीज चुप क्यों हैं, जबकि दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था. हालांकि, देखते हैं कि सोनाक्षी के बाद क्या और भी सेलिब्रिटीज इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं.