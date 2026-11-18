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सोना महापात्रा ने सलमान खान की सिंगिंग का उड़ाया मजाक, 'मातृभूमि' के गाने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' पर कही ये बात

सोना महापात्रा ( IANS/POSTER )

हैदराबाद: गायिका सोना महापात्रा ने सलमान खान के साथ अपने एक दशक पुराने झगड़े को फिर से याद किया है. साथ ही सलमान खान की अपकमिंग वॉर ड्रामा फिल्म मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस के नए गाने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' पर तीखा कटाक्ष किया है. सोना ने म्यूजिक इंडस्ट्री में 20 साल पूरे होने पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में महापात्रा ने उन आलोचकों पर भी पलटवार किया, जिन्होंने दावा किया था कि 2016 में उनके विवादास्पद रेप एनालॉगी और 2019 में प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ का मजाक उड़ाने के लिए सुपरस्टार को बुलाने के बाद उनके करियर को नुकसान हुआ.

दिवाली के दौरान केरल में पारंपरिक ओट्टम थुल्लाल परफॉर्मेंस देखने के बाद मुंबई लौटने को याद करते हुए, महापात्रा ने कहा कि उनके इंस्टाग्राम फीड पर खान का नया गाना दिखा, जो एक फिल्म का था और जो सैनिकों के बलिदान से प्रेरित था. ट्रैक पर मजाक करते हुए उन्होंने कहा, 'और हमारा सुपरस्टार दो पेग गाकर हवाई जहाज बन रहा है और अचानक मुझे वो संवेदनाएं याद आ गईं. यह वो आर्टिस्टिक दुनिया है जिसे मैंने मिस कर दिया, है ना? यहां 10 और गाने गाती, तो मेरा जीवन सफल हो जाता और पिछले 10 सालों को देखते हुए, मुझे पक्का नहीं पता कि किसके करियर को इतनी सहानुभूति की जरूरत है'.

सिंगर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में लोग अक्सर हमदर्दी दिखाते थे और कहते थे कि अगर उन्होंने खान के खिलाफ बात न की होती तो उनका हिंदी फिल्म करियर और बड़ा होता. यह सवाल उठाते हुए कि प्रभावशाली लोगों से नजदीकी को सफलता क्यों माना जाता है, उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि लोग पावर के आस-पास रहने को सफलता क्यों समझ लेते हैं, जैसे किसी और के राज्य में घुसना अपना राज्य बनाने से ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है. इसलिए जो लोग मेरे खोए हुए बॉलीवुड करियर का दुख मना रहे हैं, वे मेरी चिंता न करें, मैं तो मजे से जी रही थी'. 2016 के विवाद को याद करते हुए, महापात्रा ने उस गंभीर ऑनलाइन दुर्व्यवहार को याद किया जो उन्हें तब सहना पड़ा था जब उन्होंने खान की आलोचना की थी, क्योंकि उन्होंने फिल्म की शूटिंग की थकान की तुलना एक बलात्कार पीड़ित महिला के अनुभव से की थी.