ETV Bharat / entertainment

वन ईयर एज मिसेज: शोभिता-नागा चैतन्य की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, शेयर किया रस्मों का BTS वीडियो, देखें

शोभिता ने कैप्शन में लिखा है, 'हवा हमेशा घर की तरफ बहती है. डेक्कन में वापस आकर और उस आदमी के साथ सूरज का एक ट्रिपी ट्रिप जिसे मैं पति कहती हूं, मुझे नया महसूस होता है. जैसे आग से शुद्ध हो गया हो. मिसेज के तौर पर एक साल.'

गुरुवार को शोभिता धुलिपाला ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने खास दिन की रस्मों और गर्मजोशी भरे पारिवारिक पलों को कैद करते हुए बीटीएस वीडियो साझा किया है और इसे एक मजेदार कैप्शन के साथ जोड़ा है.

हैदराबाद: तेलुगु सिनेमा के स्टार कपल शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य के लिए आज, 4 दिसंबर का दिन बेहद खास है, क्योंकि इस जोड़ी ने आज के दिन ही शादी के बंधन में बंधे थे. यह जोड़ी अपने इस दिन को खास तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर मिसेज नागा चैतन्य ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी का बीटीएस वीडियो शेयर किया है, जिस पर नागा चैतन्य का रिएक्शन भी आया है.

शोभिता-नागा चैतन्य की शादी का यह बीटीएस वीडियो उनके फैंस को कपल की पारंपरिक तेलुगु शादी के अंदर ले जाता है, जो करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में हुई. इसमें कई रस्में, खुलकर बातचीत और चैतन्य के पिता नागार्जुन की मौजूदगी दिखाई गई है. क्लिप में कपल के एक-दूसरे के लिए प्यारे मैसेज रिकॉर्ड करते हुए प्यारे स्निपेट भी शामिल हैं.

शादी की फिल्म की शुरुआत मेड इन हेवन एक्टर और नागा के अपने बड़े दिन पर एक पारंपरिक रस्म निभाने से हुई. क्लिप में उनकी शादी से पहले की कई रस्में दिखाई गईं. एक झलक में शोभिता अपने पति के लिए अपनी दिल की भावनाएं जाहिर करती दिखीं.

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मैं यह मानती हूं कि कोई इंसान अधूरा होता है और कोई और आकर उस कमी को पूरा कर देता है. क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपने आप में पूरे हैं. और फिर भी, उनकी गैरमौजूदगी में, मैं पूरी नहीं हो पाऊंगी.'

वीडियो में वे एक-दूसरे पर फूल बरसाते और माला बदलते समय एक-दूसरे को छेड़ते हुए दिख रहे हैं. नागा चैतन्य ने अपनी पत्नी के लिए अपना प्यार भी दिखाया और शेयर किया, 'जब मैं उठता हूं या जब सोने जाता हूं तो यह सोचकर कि वह मेरे पास है, बहुत सुकून देने वाला एहसास होता है. इससे मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ भी जीत सकता हूं.'

शोभिता और नागा चैतन्य ने 4 दिसंबर, 2024 को हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में शादी की. यह जगह अक्किनेनी परिवार की विरासत से जुड़ी है, जिसे चैतन्य के दादा, मशहूर अक्किनेनी नागेश्वर राव ने शुरू किया था.