अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी बनीं 'बाओली आर्ट संगम' की अध्यक्ष, जानें क्या है ये और कब-कहां होगा इसका आयोजन ?
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी को देश के पहले स्टेपवेल आर्ट बिएननेल 'बाओली आर्ट संगम' में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 11:09 AM IST
हैदराबाद: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पत्नी अल्लू स्नेहा रेड्डी को बाओली आर्ट संगम (Baoli Art Sangam) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. एक्टर एक अभिनेता के तौर पर व्यस्त हैं. अब वे अपनी पत्नी को सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा बना रहे हैं. इसी के तहत, उन्होंने कुछ अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं. भारतीय कला, संस्कृति और पारंपरिक विरासत को दुनिया के सामने पेश करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू होने वाला है. निर्माता अल्लू अरविंद की बहू और अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी को देश के पहले स्टेपवेल आर्ट बिएननेल 'बाओली आर्ट संगम' में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
उन्हें संस्कृति एवं विरासत विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है. भारतीय कला, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में भाग लेना उनके लिए एक सम्मान की बात है.
क्या होंगी एक्टर की पत्नी की जिम्मेदारियां?
फैशन, कला और संस्कृति में विशेष रुचि रखने वाली अल्लू स्नेहा रेड्डी इस जिम्मेदारी को संभालकर भारतीय पारंपरिक कला की महिमा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के प्रयास में अपना योगदान देंगी. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की प्राचीन कलाओं, स्थापत्य शैलियों और ऐतिहासिक संपदा को वैश्विक पहचान दिलाना है. इस संदर्भ में संस्कृति एवं विरासत विभाग की अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी.
भारत में सदियों पुराने इतिहास वाले बावड़ियां पूर्वजों की अद्भुत स्थापत्य कला का प्रमाण हैं. ये संरचनाएं न केवल जल की आवश्यकता को पूरा करती थीं, बल्कि उस समय के लोगों की जीवनशैली, कलात्मक रुचि और सभ्यता को भी दर्शाती थीं. बावड़ी कला संगम इन बावड़ियों की विशिष्टता के बारे में दुनिया को जानकारी देने का एक विशेष मंच होगा, जिनमें अद्भुत मूर्तियां, अनूठी निर्माण विधियां और ऐतिहासिक महत्व निहित हैं.
बाओली आर्ट संगम का कब-कहां होगा आयोजन ?
यह कार्यक्रम जनता को जल, कला और सभ्यता के बीच संबंध समझाएगा. इसका उद्देश्य भारतीय कला विरासत के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए हमारी संस्कृति की जड़ों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना भी है. बाओली कला संगम हैदराबाद में 1 दिसंबर, 2026 से 10 जनवरी, 2027 तक आयोजित किया जाएगा. इस आयोजन में भारतीय कला, संस्कृति और विरासत पर विशेष जोर दिया जाएगा. अल्लू स्नेहा रेड्डी इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारतीय कला की महिमा को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगी.