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अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी बनीं 'बाओली आर्ट संगम' की अध्यक्ष, जानें क्या है ये और कब-कहां होगा इसका आयोजन ?

स्नेहा रेड्डी ( Posters )

हैदराबाद: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पत्नी अल्लू स्नेहा रेड्डी को बाओली आर्ट संगम (Baoli Art Sangam) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. एक्टर एक अभिनेता के तौर पर व्यस्त हैं. अब वे अपनी पत्नी को सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा बना रहे हैं. इसी के तहत, उन्होंने कुछ अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं. भारतीय कला, संस्कृति और पारंपरिक विरासत को दुनिया के सामने पेश करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू होने वाला है. निर्माता अल्लू अरविंद की बहू और अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी को देश के पहले स्टेपवेल आर्ट बिएननेल 'बाओली आर्ट संगम' में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

उन्हें संस्कृति एवं विरासत विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है. भारतीय कला, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में भाग लेना उनके लिए एक सम्मान की बात है.