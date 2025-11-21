ETV Bharat / entertainment

स्मृति मंधाना-पलाश हल्दी सेरेमनी: पलक मुच्छल ने निभाया बहन का फर्ज, दुल्हन संग झूम कर नाची टीम इंडिया, देखें

स्मृति मंधाना-पलाश की हल्दी सेरेमनी हो गई है. पलाश और उनकी बहन-सिंगर पलक मुच्छल की खास झलक सामने आई है. देखें...

Palak Palash Muchhal Smriti Mandhana
पलक-पलाश-मुच्छल-स्मृति मंधाना (IANS/ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 6:24 PM IST

|

Updated : November 21, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इंडियन क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल का प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन का आगाज हो चुका है. सोशल मीडिया पर इस जोड़ी की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, जिसमें प्रपोजल से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की झलकियां शामिल हैं. इन वीडियो से यह पक्का हो गया है कि इस जोड़ी की वेडिंग वीक की ऑफिशियल शुरुआत हो गई है.

सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें सिंगर पलक मुच्छल अपने भाई पलाश के साथ नजर आ रही हैं. यह तस्वीर हल्दी सेरेमनी की है. पलक अपने भाई के लिए हल्दी की रस्में पूरी करती नजर आ रही हैं. वहीं, पलाश हल्दी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं.

Palak Muchhal
भाई को हल्दी लगाती पलक मुच्छल (Instagram)

बता दें, सेरेमनी की सुबह की शुरुआत पलाश के आने से हुई, जहां उसका पारंपरिक रीति-रिवाजों, ढोल-नगाड़ों और मंधाना परिवार की तरफ से गर्मजोशी से गले मिलकर स्वागत किया गया.

एक दूसरे वायरल वीडियो में स्मृति मंधाना अपनी हल्दी सेरेमनी एंजाय करती दिखीं. उन्होंने अपनी हल्दी सेरेमनी में कई इंडियन टीममेट्स के साथ एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देकर माहौल को खुशियों से भर दिया.

स्मृति एक एलिगेंट पीले रंग के आउटफिट में दिखीं, जिसमें उनका सिग्नेचर ग्रेस साफ दिख रहा था. उनकी क्रिकेट टीम के साथी, जिनका उनके साथ लंबे समय से गहरा रिश्ता रहा है, ने इस मौके को और भी खुशनुमा बना दिया.

यह सेरेमनी उस चर्चा के बाद हो रही है जो इस महीने की शुरुआत में शुरू हुई थी, जब स्मृति ने कई भारतीय टीम के साथियों के साथ एक हल्के-फुल्के वीडियो के जरिए अपनी सगाई कन्फर्म की थी. यह क्लिप तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. मालूम हो कि स्मृति मंधाना 23 नवंबर को म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से शादी करने वाली हैं.

यह भी पढ़ें:

Last Updated : November 21, 2025 at 8:10 PM IST

TAGGED:

SMRITI MANDHANA PALASH MUCHHAL
SMRITI PALASH HALDI CEREMONY
SMRITI MANDHANA MARRIAGE
स्मृति मंधाना पलाश हल्दी सेरेमनी
SMRITI PALASH HALDI CEREMONY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.