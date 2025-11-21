ETV Bharat / entertainment

स्मृति मंधाना-पलाश हल्दी सेरेमनी: पलक मुच्छल ने निभाया बहन का फर्ज, दुल्हन संग झूम कर नाची टीम इंडिया, देखें

सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें सिंगर पलक मुच्छल अपने भाई पलाश के साथ नजर आ रही हैं. यह तस्वीर हल्दी सेरेमनी की है. पलक अपने भाई के लिए हल्दी की रस्में पूरी करती नजर आ रही हैं. वहीं, पलाश हल्दी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं.

हैदराबाद : इंडियन क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल का प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन का आगाज हो चुका है. सोशल मीडिया पर इस जोड़ी की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, जिसमें प्रपोजल से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की झलकियां शामिल हैं. इन वीडियो से यह पक्का हो गया है कि इस जोड़ी की वेडिंग वीक की ऑफिशियल शुरुआत हो गई है.

बता दें, सेरेमनी की सुबह की शुरुआत पलाश के आने से हुई, जहां उसका पारंपरिक रीति-रिवाजों, ढोल-नगाड़ों और मंधाना परिवार की तरफ से गर्मजोशी से गले मिलकर स्वागत किया गया.

एक दूसरे वायरल वीडियो में स्मृति मंधाना अपनी हल्दी सेरेमनी एंजाय करती दिखीं. उन्होंने अपनी हल्दी सेरेमनी में कई इंडियन टीममेट्स के साथ एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देकर माहौल को खुशियों से भर दिया.

स्मृति एक एलिगेंट पीले रंग के आउटफिट में दिखीं, जिसमें उनका सिग्नेचर ग्रेस साफ दिख रहा था. उनकी क्रिकेट टीम के साथी, जिनका उनके साथ लंबे समय से गहरा रिश्ता रहा है, ने इस मौके को और भी खुशनुमा बना दिया.

यह सेरेमनी उस चर्चा के बाद हो रही है जो इस महीने की शुरुआत में शुरू हुई थी, जब स्मृति ने कई भारतीय टीम के साथियों के साथ एक हल्के-फुल्के वीडियो के जरिए अपनी सगाई कन्फर्म की थी. यह क्लिप तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. मालूम हो कि स्मृति मंधाना 23 नवंबर को म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से शादी करने वाली हैं.