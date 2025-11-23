ETV Bharat / entertainment

WATCH: स्मृति मंधाना-पलाश की शादी आज, संगीत पर सलमान खान के गाने पर कपल ने किया डांस, क्रिकेटर टीम स्टेज पर लगाई आग

डीवाई पाटिल स्टेडियम में पलाश के स्मृति को प्रपोज करने के बाद सेलिब्रेशन शुरू हुआ, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया गया. इस पूरे एक्साइटमेंट के बीच, संगीत सेरेमनी में कपल के रोमांटिक गानों पर परफॉर्म करने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना आज, 23 नंवबर को मिसेज मुच्छल बन जाएंगी. जी हां, म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना रविवार, 23 नवंबर को शादी करने वाले हैं. मेहंदी, हल्दी और संगीत सेरेमनी जैसे सेलिब्रेशन में क्रिकेट और म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने-माने लोगों के साथ-साथ करीबी दोस्त और परिवार के लोग भी शामिल हुए.

सलमान खान के गानें पर थिरकें स्मृति-पलाश

संगीत नाइट के वीडियो में स्मृति और पलाश फिल्म सलमान की फिल्म 'सलाम-ए-इश्क' के गाने 'तेनु ले के मैं जावांगा' पर डांस करते दिख रहे हैं. परफॉर्मेंस के दौरान, स्मृति पलाश के गले में वरमाला पहनाती दिखीं, इसके बाद दोनों ने डांस शुरू किया. एक और वीडियो में पलाश स्टेज पर स्मृति के लिए मशहूर गाना 'गुलाबी आंखें' गाते हुए दिख रहे हैं, और क्रिकेटर उन्हें तारीफ करते हुए देख रहे हैं.

इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम का ग्रुप डांस

संगीत सेरेमनी में स्मृति के सम्मान में इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने ग्रुप डांस परफॉर्मेंस भी दी. टीममेट्स ने 'तेरा यार हूं मैं' गाने पर डांस किया, जो होने वाली दुल्हन और उसके साथियों के लिए एक इमोशनल वाला पल था.

स्मृति-पलाश की महेंदी सेरेमनी लुक

मेहंदी सेरेमनी के नए वीडियो में स्मृति पर्पल ट्रेडिशनल आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं और अपनी इंडियन महिला क्रिकेट टीम की साथियों के साथ संगीत सेरेमनी खूब एंजॉय कर रही हैं. वहीं, पलाश ने अपने लुक को क्रीम कुर्ता और कढ़ाई वाली जैकेट के साथ पूरा किया. सिंगर पलक मुच्छल और कंपोजर मिथुन समेत परिवार के सदस्य भी शामिल हुए और पर्पल शेड्स में पार्टी की तस्वीरें शेयर कीं.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी

इस वक्त स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी में शामिल होने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कई खिलाड़ी मौजूद हैं. इससे पहले स्मृति ने अपनी हल्दी सेरेमनी में अपने साथी खिलाड़ियों के साथ जबरदस्त डांस किया था, जिसमें शेफाली, ऋचा, श्रेयांका पाटिल, रेणुका, शिवाली शिंदे, राधा यादव और जेमिमा शामिल थीं. स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर को होगी.