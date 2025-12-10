ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' देख हिल गईं टीवी की 'तुलसी' स्मृति ईरानी, बोलीं- 'खुद को शांत' मत कहो जब तक तुम...'

स्मृति ईरानी धुरंधर ( POSTER/IANS )