'धुरंधर' देख हिल गईं टीवी की 'तुलसी' स्मृति ईरानी, बोलीं- 'खुद को शांत' मत कहो जब तक तुम...'

क्योंकि सास भी कभी बहु थी पार्ट 2 की तुलसी स्मृति ईरानी ने फिल्म धुरंधर को बिग शाउटआउट दिया है.

Smriti Irani praises Ranveer Singh Dhurandhar
स्मृति ईरानी धुरंधर (POSTER/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 10, 2025 at 10:30 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: टीवी की दिग्गज एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने फिल्म धुरंधर देख हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट फिर से शेयर किया है. उसमें लिखा था, 'खुद को शांत' मत कहो जब तक तुम हिंसा करने में सक्षम न हो, अगर तुम हिंसा करने में सक्षम नहीं हो, तो तुम शांत नहीं, बस बेअसर हो. उन्होंने इसे 'धुरंधर' और आग वाले इमोजी के साथ शेयर किया, जो देखकर तुरंत लगा कि यह आदित्य धर की दमदार और तेज फिल्म के लिए एक साफ-साफ समर्थन है. यह लाइन अपने आप में बहुत मायने रखती है, जैसे फिल्म की असली भावना को पहचानना, अंदर छिपी ताकत, दबे हुए गुस्से और मजबूरी के बीच उठने वाली शक्ति को उजागर करना.

इस शाउट-आउट को और भी खास बनाता है कि 2025 का साल खुद स्मृति ईरानी के लिए कितना बड़ा रहा है. कई मायनों में वह भी इस साल की एक धुरंधर साबित हुई हैं, वह भी अलग-अलग क्षेत्रों में शानदार वापसी करते हुए. टेलीविजन पर उनकी वापसी क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के साथ हुई, जहां वह एक बार फिर तुलसी के अपने ऐतिहासिक किरदार में नजर आईं. इससे पूरे देश में पुरानी यादें लौट आई हैं और एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय टीवी पर उनकी पकड़ आज भी उतनी ही मज़बूत है.

Smriti Irani praises Ranveer Singh Dhurandhar
स्मृति ईरानी ने की धुरंधर की तारीफ (Smriti Irani IG Post)

साथ-साथ, स्मृति ईरानी ने यह भी दिखाया है कि उनका असर सिर्फ टीवी या फिल्मों तक ही नहीं है. न्यूयॉर्क में हुए बड़े टाइम 100 कार्यक्रम में उन्होंने भारत की तरफ से हिस्सा लिया और स्पार्क: द 100K कलेक्टिव नाम का एक बड़ा अभियान शुरू किया, जिसका मकसद है देश के कई शहरों में 1 लाख महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने में मदद करना. एक और खास काम उन्होंने तब किया जब उन्होंने बिल गेट्स को भारतीय टीवी पर बातचीत के लिए बुलाया. इतना बड़ा इंटरव्यू और वह भी इतनी आसानी और आत्मविश्वास के साथ, यह काम सच में सिर्फ स्मृति ईरानी ही कर सकती थीं.

धुरंधर के लिए आदित्य धर की सोच और निर्देशन को पूरे देश में बहुत पसंद किया जा रहा है. सिनेमाघरों में लगातार फुल शोज हो रहे हैं और लोग एक-दूसरे को फिल्म की तारीफ करके देखने की सलाह दे रहे हैं. दर्शकों का कहना है कि फिल्म की भावनाएं दिल को छूती हैं, इसकी कहानी बांधे रखने वाली है, और डायरेक्टर ने तेज–तीव्र माहौल के साथ गहरी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से मिलाकर दिखाया है.

संपादक की पसंद

