सितारे जमीन पर ओटीटी रिलीज: आमिर खान की स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा कब और कहां देखें, यहां जानें

सितारे जमीन पर ओटीटी रिलीज ( Poster )

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'सितारे जमीन पर' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज होने के लगभग एक साल बाद ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. सोमवार को सोनीलिव ने घोषणा की कि फिल्म जल्द ही इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. आरएस प्रसन्ना द्वारा निर्देशित यह फिल्म जून 2025 में पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और 250 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. 'सितारे जमीन पर' फिल्म में आमिर खान ने गुलशन अरोरा का किरदार निभाया है, जो एक पेशेवर बास्केटबॉल टीम के सहायक कोच हैं. उनकी जिंदगी में अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब उनकी नौकरी चली जाती है. बाद में, शराब पीकर गाड़ी चलाने के एक मामले में उन्हें अदालत में पेश होना पड़ता है. जेल की सजा काटने के बजाय, अदालत उन्हें 90 दिनों की सामुदायिक सेवा करने का विकल्प देती है. सजा के एक हिस्से के रूप में, गुलशन को न्यूरोडाइवर्जेंट टीम को प्रशिक्षित करने और उन्हें बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए तैयार करने का निर्देश दिया गया. यह फिल्म स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का आधिकारिक रीमेक है और इसे आमिर खान की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 2007 की फिल्म तारे जमीन पर का आध्यात्मिक अनुवर्ती भी माना जाता है, जो दर्शील सफारी द्वारा अभिनीत डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे के संघर्षों पर केंद्रित है.