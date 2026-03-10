ETV Bharat / entertainment

सितारे जमीन पर ओटीटी रिलीज: आमिर खान की स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा कब और कहां देखें, यहां जानें

आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. स्ट्रीमिंग डिटेल्स जानने के लिए आगे पढ़ें.

Sitaare Zameen Par OTT Release
सितारे जमीन पर ओटीटी रिलीज (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 10, 2026 at 10:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'सितारे जमीन पर' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज होने के लगभग एक साल बाद ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. सोमवार को सोनीलिव ने घोषणा की कि फिल्म जल्द ही इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी.

आरएस प्रसन्ना द्वारा निर्देशित यह फिल्म जून 2025 में पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और 250 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की.

'सितारे जमीन पर' फिल्म में आमिर खान ने गुलशन अरोरा का किरदार निभाया है, जो एक पेशेवर बास्केटबॉल टीम के सहायक कोच हैं. उनकी जिंदगी में अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब उनकी नौकरी चली जाती है. बाद में, शराब पीकर गाड़ी चलाने के एक मामले में उन्हें अदालत में पेश होना पड़ता है. जेल की सजा काटने के बजाय, अदालत उन्हें 90 दिनों की सामुदायिक सेवा करने का विकल्प देती है.

सजा के एक हिस्से के रूप में, गुलशन को न्यूरोडाइवर्जेंट टीम को प्रशिक्षित करने और उन्हें बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए तैयार करने का निर्देश दिया गया. यह फिल्म स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का आधिकारिक रीमेक है और इसे आमिर खान की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 2007 की फिल्म तारे जमीन पर का आध्यात्मिक अनुवर्ती भी माना जाता है, जो दर्शील सफारी द्वारा अभिनीत डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे के संघर्षों पर केंद्रित है.

सिनेमाघरों में रिलीज होने के तुरंत बाद, आमिर ने एक अनोखे डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर्स मॉडल के साथ प्रयोग किया और फिल्म को अपने यूट्यूब चैनल आमिर खान टॉकीज पर पे-पर-व्यू सिस्टम के तहत रिलीज किया. दर्शक लगभग 100 रुपये का भुगतान करके फिल्म देख सकते थे.

इससे पहले इस कदम के बारे में बताते हुए आमिर ने कहा था, 'यह मेरी निजी सिनेमा सीरीज है. इसे ऐसे समझिए कि आमिर खान प्रोडक्शंस ने एक नई सिनेमा श्रृंखला शुरू की है, जो हर किसी के घर में और हर किसी की जेब में है... मुझे ओटीटी चैनलों से अच्छे ऑफर मिले, लेकिन मुझे ओटीटी चैनलों से वो 100-125 करोड़ रुपये नहीं चाहिए. मैं अपने दर्शकों से 100 रुपये कमाना चाहता हूं. मुझे यही ज्यादा पसंद है.

फिल्म में आमिर के अलावा जेनेलिया देशमुख के साथ कई युवा कलाकार भी हैं, जिनमें आशीष पेंडसे, अरूष दत्ता, आयुष भंसाली, ऋषि शाहनी, गोपीकृष्णन के वर्मा, ऋषभ जैन, वेदांत शर्मा, सिमरन मंगेशकर, संवित देसाई और नमन मिश्रा शामिल हैं. इस फिल्म का निर्माण आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसकी पटकथा दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है.

ये भी पढ़ें:

सलीम खान हेल्थ अपडेट: सलमान खान के पिता की हालत स्थिर, इस हफ्ते हॉस्पिटल से होंगे डिस्चार्ज?

TAGGED:

SITAARE ZAMEEN PAR OTT RELEASE
SITAARE ZAMEEN PAR OTT
AAMIR KHAN SPORTS COMEDY DRAMA
सितारे जमीन पर ओटीटी रिलीज
SITAARE ZAMEEN PAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.