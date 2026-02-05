ETV Bharat / entertainment

क्या दिशा पटानी और तलविंदर कर रहे एक-दूजे को डेट? अब सिंगर ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या बोले

दिशा पटानी और तलविंदर ( IANS )

हैदराबाद: पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू, जिन्हें तलविंदर के नाम से जाना जाता है, हाल ही में एक्टर दिशा पटानी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं. इस रूमर्ड कपल ने हाल ही में कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और स्टेबेन बेन की शादी में एक साथ शामिल होकर चर्चा बटोरी. शादी के दौरान कपल को एक साथ कार में बैठते हुए देखा गया था. तब से अफवाहें उड़ रही हैं कि ये जोड़ी एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. लेकिन अब तलविंदर ने दिशा के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर चल रही अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. एक लेटेस्ट इंटरव्यू में सिंगर से दिशा के साथ रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछा गया. सवाल था- 'क्या आप दिशा के साथ रिलेशनशिप में हैं या नहीं.' इस पर तलविंदर ने कहा, 'हम शादी से ठीक पहले ही एक-दूसरे को जान पाए थे. यह सारा अटेंशन हमारे लिए अचानक था.'