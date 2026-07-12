एस. जानकी के निधन पर PM मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया शोक, चिरंजीवी, रजनीकांत, अनिरुद्ध समेत इन सितारों ने दी श्रंद्धाजलि
मशहूर सिंगर एस. जानकी का 11 जुलाई को निधन हो गया था. इस पर मेगास्टार चिरंजीवी, रजनीकांत समेत कई सितारों ने शोक जताया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 12, 2026 at 1:26 PM IST
हैदराबाद: मशहूर प्लेबैक सिंगर एस. जानकी की 11 जुलाई की शाम को निधन हो गया है. सिंगर के निधन के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फिल्मी कलाकारों और संगीतकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने भारतीय संगीत में उनके असाधारण योगदान और उनके विनम्र स्वभाव की तारीफ की.
मशहूर गायिका और चार बार नेशनल अवॉर्ड जीतने वालीं एस. जानकी, जिन्होंने कई भारतीय भाषाओं में 48,000 से ज्यादा गाने गाए थे, का शनिवार को यहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया. वह 88 साल की थीं. ताजा जानकारी के मुताबिक, इस दिग्गज सिंगर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी. इससे पहले फिल्मी सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए सिंगर के निधन पर शोक जताया है.
एस. जानकी अम्मा का निधन एक अपूरणीय क्षति- पीएम मोदी
12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस. जानकी के निधन को अपूरणीय क्षति बताया. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर सिंगर के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, 'मशहूर प्लेबैक सिंगर एस. जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है. अलग-अलग भाषाओं में गाए उनके गाने कई पीढ़ियों के बीच लोकप्रिय रहे. उन्होंने बेमिसाल खूबसूरती और विविधता के साथ हर भावना को अपनी आवाज दी. उनकी मधुर आवाज आने वाले सालों में भी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध करेगी. दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, अनगिनत प्रशंसकों और पूरे संगीत जगत के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति.'
The passing of the distinguished playback singer S. Janaki Amma is an irreparable loss to the world of music and culture. Her songs in various languages were popular across generations. They gave voice to every emotion with unparalleled grace as well as versatility. Her melodies…— Narendra Modi (@narendramodi) July 12, 2026
20 भारतीय भाषाओं में हजारों गाने रिकॉर्ड किए- राष्ट्रपति मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को मशहूर प्लेबैक सिंगर एस. जानकी को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने जानकी को संगीत की एक ऐसी हस्ती बताया जिनकी आवाज भाषाओं की सीमाओं से परे थी. एक्स हैंडल पर शेयर किए गए पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने जानकी की 'असाधारण गायकी' को याद किया और कहा कि छह दशकों से ज्यादा लंबे उनके करियर ने भारतीय सिनेमा और संगीत पर गहरी छाप छोड़ी है.
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'मशहूर प्लेबैक सिंगर एस. जानकी अम्मा के निधन से भारत ने संगीत की एक महान हस्ती को खो दिया है. उनकी असाधारण गायकी ने कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया. उनका शानदार करियर छह दशकों से ज्यादा समय तक चला, जिसके दौरान उन्होंने हिंदी, ओडिया, तुलु, उर्दू, पंजाबी और बंगाली समेत लगभग 20 भारतीय भाषाओं में हजारों गाने रिकॉर्ड किए. उनका सदाबहार संगीत हमेशा अनमोल रहेगा. मैं उनके परिवार और अनगिनत फैंस के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं.'
In the passing of the legendary playback singer S. Janaki Amma India has lost a musical icon. Her extraordinary singing enthralled generations. Her illustrious career spanned more than six decades, during which she recorded thousands of songs in nearly 20 Indian languages…— President of India (@rashtrapatibhvn) July 12, 2026
अप्सरा व्यद्युला ने जताया शोक
जानी-मानी प्लेबैक सिंगर एस. जानकी की ग्रैंड-डॉटर अप्सरा व्यद्युला ने अपनी ग्रैंड-मदर के निधन पर दुख जताया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'यह पूरे देश के लिए दुख का दिन है. वह इंसानियत के लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा है. मैं शुक्रगुजार और खुशकिस्मत हूं कि वह मेरी ग्रैंड-मदर थीं.'
VIDEO | Mysuru: Apsara Vydyula, granddaughter of veteran playback singer S Janaki, condoled the loss of her grandmother.— Press Trust of India (@PTI_News) July 12, 2026
She says, " it is a sad day for the entire nation; she's a god's gift to mankind; i'm grateful and lucky to have had her as my grandmother." pic.twitter.com/51hYRk8gt1
चिरंजीवी
11 जुलाई आधी रात को मेगास्टार चिरंजीवी ने एक्स हैंडल के लिए जानकी के निधन पर शोक जताया. उन्होंने अपने सिंगर के साथ शेयर किए गए स्टेज की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, 'जनकम्मा गारू के निधन की खबर ने मेरे दिल को गहरा सदमा पहुंचाया है. मेरे फिल्मी सफर में, उन्होंने अनगिनत यादगार गानों को अपनी बेमिसाल आवाज दी. उनकी आवाज ने ही उन कई भावनाओं में जान फूंकी जिन्हें हमने पर्दे पर साकार किया था.'
జానకమ్మ గారి మరణవార్త నా హృదయాన్ని ఎంతో కలచివేసింది.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) July 11, 2026
నా సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో మరపురాని పాటలకు ఆమె తన అపురూపమైన గాత్రాన్ని అందించారు. మేము తెరపై పలికించిన ఎన్నో భావోద్వేగాలకు ప్రాణం పోసింది ఆమె స్వరమే.
నా కెరీర్లో ప్రేక్షకులు ప్రేమగా గుర్తుంచుకున్న ఎన్నో పాటల వెనుక జానకమ్మ గారి… pic.twitter.com/yTXS3NKkbk
पुराने दिनों को याद करते हुए चिरंजीवी ने आगे लिखा है, 'मेरे करियर के जिन गानों को दर्शक आज भी प्यार से याद करते हैं, उनके पीछे जनकम्मा गारू की मधुर आवाज है. जब भी वे गाने बजते हैं, तो वे दिन. वे यादें, एक बार फिर मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठती हैं. जनकम्मा गारू सिर्फ एक गायिका नहीं थीं. वह एक असाधारण कलाकार थीं जिन्होंने भावनाओं को सुरों में पिरोया. उनका गाया हर गाना एक याद है. एक एहसास है, एक जीवन भर का रिश्ता है. आज हमने संगीत की दुनिया की एक महान हस्ती को खो दिया है. लेकिन उनके गाने पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और हमारी जिंदगी के बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर हमेशा गूंजते रहेंगे.'
आखिरी में जानकी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा, 'मैं एस. जानकी गारू के परिवार के सदस्यों, उनके चाहने वालों और उन्हें पसंद करने वाले लाखों संगीत प्रेमियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. जनकम्मा गारू. आपकी आवाज अमर है. ओम शांति.'
रजनीकांत
तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने एक्स हैंडल के जरिए सिंगर को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने अपने पोस्ट में एस. जानकी की मधुर आवाज को याद करते हुए लिखा है, 'अपनी मधुर आवाज से पीढ़ियों को खुश करने वाली उनकी आत्मा को शांति मिले.'
தன்னுடைய தேனமுதக் குரலால் தலைமுறை தலைமுறையாக மக்களை மகிழ்வித்த ஜானகி அம்மா அவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடையட்டும் 🙏#JanakiAmma— Rajinikanth (@rajinikanth) July 11, 2026
कमल हासन
कमल हासन ने भी सिंगर को याद किया. एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए 'चाची 420' के एक्टर ने लिखा, 'यह गाना हमेशा गूंजता रहेगा. मां, मैं उस प्यार को कहां ढूंढूं? कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुख है. उन सभी के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'
பாடல் என்றும் ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கும். அந்த அன்பை எங்கு தேடுவேன் அம்மா?— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) July 11, 2026
இறக்கி வைக்கமுடியாத சோகம் பலர்க்கும் இருக்கும். அவர்க்கெல்லாம் ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்.
अनिरुद्ध रविचंदर
आज के दिनों में सभी के दिलों में छाने वाले सिंगर अनिरुद्ध रविचंदर ने भी जानकी अम्मा के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है. जानकी अम्मा, आपकी आत्मा को शांति मिले. आपके आशीर्वाद हमेशा याद रहेंगे. ओम शांति.
Rest in peace Janaki Amma. Will forever remember your blessings.— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) July 11, 2026
Om Shanti. pic.twitter.com/0grCKIvOOp
रवि किशन
रवि किशन ने मीडिया से बात करते हुए एस. जानकी के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने कहा, 'बहुत बड़ी क्लासिकल सिंगर रही हैं. वह सिनेमा जगत की आवाज रहीं. जैसे हमारे यहां, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी रही हैं, वैसे ही उनका जाना संगीत के लिए दुखद रहा है. साउथ सिनेमा में सब लोग उनको अपना गुरु मानते थे. बहुत दुखद है. महादेव से चाहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले.'
#WATCH | Gorakhpur | On the demise of legendary playback singer S Janaki, BJP MP Ravi Kishan says, " her passing is extremely heartbreaking for the music world. i will pray to god that her soul finds peace. no one can take her place." pic.twitter.com/5mDOYvFHJP— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 12, 2026