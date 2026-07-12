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एस. जानकी के निधन पर PM मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया शोक, चिरंजीवी, रजनीकांत, अनिरुद्ध समेत इन सितारों ने दी श्रंद्धाजलि

मशहूर सिंगर एस. जानकी का 11 जुलाई को निधन हो गया था. इस पर मेगास्टार चिरंजीवी, रजनीकांत समेत कई सितारों ने शोक जताया है.

Singer S Janaki PM Narendra Modi
गायिका एस. जानकी/प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 12, 2026 at 1:26 PM IST

6 Min Read
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हैदराबाद: मशहूर प्लेबैक सिंगर एस. जानकी की 11 जुलाई की शाम को निधन हो गया है. सिंगर के निधन के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फिल्मी कलाकारों और संगीतकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने भारतीय संगीत में उनके असाधारण योगदान और उनके विनम्र स्वभाव की तारीफ की.

मशहूर गायिका और चार बार नेशनल अवॉर्ड जीतने वालीं एस. जानकी, जिन्होंने कई भारतीय भाषाओं में 48,000 से ज्यादा गाने गाए थे, का शनिवार को यहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया. वह 88 साल की थीं. ताजा जानकारी के मुताबिक, इस दिग्गज सिंगर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी. इससे पहले फिल्मी सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए सिंगर के निधन पर शोक जताया है.

एस. जानकी अम्मा का निधन एक अपूरणीय क्षति- पीएम मोदी
12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस. जानकी के निधन को अपूरणीय क्षति बताया. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर सिंगर के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, 'मशहूर प्लेबैक सिंगर एस. जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है. अलग-अलग भाषाओं में गाए उनके गाने कई पीढ़ियों के बीच लोकप्रिय रहे. उन्होंने बेमिसाल खूबसूरती और विविधता के साथ हर भावना को अपनी आवाज दी. उनकी मधुर आवाज आने वाले सालों में भी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध करेगी. दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, अनगिनत प्रशंसकों और पूरे संगीत जगत के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति.'

20 भारतीय भाषाओं में हजारों गाने रिकॉर्ड किए- राष्ट्रपति मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को मशहूर प्लेबैक सिंगर एस. जानकी को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने जानकी को संगीत की एक ऐसी हस्ती बताया जिनकी आवाज भाषाओं की सीमाओं से परे थी. एक्स हैंडल पर शेयर किए गए पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने जानकी की 'असाधारण गायकी' को याद किया और कहा कि छह दशकों से ज्यादा लंबे उनके करियर ने भारतीय सिनेमा और संगीत पर गहरी छाप छोड़ी है.

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'मशहूर प्लेबैक सिंगर एस. जानकी अम्मा के निधन से भारत ने संगीत की एक महान हस्ती को खो दिया है. उनकी असाधारण गायकी ने कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया. उनका शानदार करियर छह दशकों से ज्यादा समय तक चला, जिसके दौरान उन्होंने हिंदी, ओडिया, तुलु, उर्दू, पंजाबी और बंगाली समेत लगभग 20 भारतीय भाषाओं में हजारों गाने रिकॉर्ड किए. उनका सदाबहार संगीत हमेशा अनमोल रहेगा. मैं उनके परिवार और अनगिनत फैंस के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं.'

अप्सरा व्यद्युला ने जताया शोक
जानी-मानी प्लेबैक सिंगर एस. जानकी की ग्रैंड-डॉटर अप्सरा व्यद्युला ने अपनी ग्रैंड-मदर के निधन पर दुख जताया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'यह पूरे देश के लिए दुख का दिन है. वह इंसानियत के लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा है. मैं शुक्रगुजार और खुशकिस्मत हूं कि वह मेरी ग्रैंड-मदर थीं.'

चिरंजीवी
11 जुलाई आधी रात को मेगास्टार चिरंजीवी ने एक्स हैंडल के लिए जानकी के निधन पर शोक जताया. उन्होंने अपने सिंगर के साथ शेयर किए गए स्टेज की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, 'जनकम्मा गारू के निधन की खबर ने मेरे दिल को गहरा सदमा पहुंचाया है. मेरे फिल्मी सफर में, उन्होंने अनगिनत यादगार गानों को अपनी बेमिसाल आवाज दी. उनकी आवाज ने ही उन कई भावनाओं में जान फूंकी जिन्हें हमने पर्दे पर साकार किया था.'

पुराने दिनों को याद करते हुए चिरंजीवी ने आगे लिखा है, 'मेरे करियर के जिन गानों को दर्शक आज भी प्यार से याद करते हैं, उनके पीछे जनकम्मा गारू की मधुर आवाज है. जब भी वे गाने बजते हैं, तो वे दिन. वे यादें, एक बार फिर मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठती हैं. जनकम्मा गारू सिर्फ एक गायिका नहीं थीं. वह एक असाधारण कलाकार थीं जिन्होंने भावनाओं को सुरों में पिरोया. उनका गाया हर गाना एक याद है. एक एहसास है, एक जीवन भर का रिश्ता है. आज हमने संगीत की दुनिया की एक महान हस्ती को खो दिया है. लेकिन उनके गाने पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और हमारी जिंदगी के बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर हमेशा गूंजते रहेंगे.'

आखिरी में जानकी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा, 'मैं एस. जानकी गारू के परिवार के सदस्यों, उनके चाहने वालों और उन्हें पसंद करने वाले लाखों संगीत प्रेमियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. जनकम्मा गारू. आपकी आवाज अमर है. ओम शांति.'

रजनीकांत
तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने एक्स हैंडल के जरिए सिंगर को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने अपने पोस्ट में एस. जानकी की मधुर आवाज को याद करते हुए लिखा है, 'अपनी मधुर आवाज से पीढ़ियों को खुश करने वाली उनकी आत्मा को शांति मिले.'

कमल हासन
कमल हासन ने भी सिंगर को याद किया. एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए 'चाची 420' के एक्टर ने लिखा, 'यह गाना हमेशा गूंजता रहेगा. मां, मैं उस प्यार को कहां ढूंढूं? कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुख है. उन सभी के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'

अनिरुद्ध रविचंदर
आज के दिनों में सभी के दिलों में छाने वाले सिंगर अनिरुद्ध रविचंदर ने भी जानकी अम्मा के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है. जानकी अम्मा, आपकी आत्मा को शांति मिले. आपके आशीर्वाद हमेशा याद रहेंगे. ओम शांति.

रवि किशन
रवि किशन ने मीडिया से बात करते हुए एस. जानकी के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने कहा, 'बहुत बड़ी क्लासिकल सिंगर रही हैं. वह सिनेमा जगत की आवाज रहीं. जैसे हमारे यहां, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी रही हैं, वैसे ही उनका जाना संगीत के लिए दुखद रहा है. साउथ सिनेमा में सब लोग उनको अपना गुरु मानते थे. बहुत दुखद है. महादेव से चाहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले.'

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