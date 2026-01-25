ETV Bharat / entertainment

Photos: विनय आनंद की हुईं प्रकृति कक्कड़, जयपुर में सिंगर ने रचाई शादी, रॉयल वेडिंग की पहली झलक देख खुश हुए फैंस

रविवार, 25 जनवरी को, सिंगर ने पति विनय के साथ इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी शादी की पहली तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें बताया कि कपल ने 23 जनवरी को शादी कर ली है. कैप्शन में, प्रकृति ने एक सिंपल कैप्शन के साथ यह खबर शेयर की, जिसमें लिखा था, 'जस्ट मैरिड, 23.01.2026.' उन्होंने इसे लाल दिल और इनफिनिटी वाले इमोजी से जोड़ा है.

हैदराबाद: सिंगर प्रकृति कक्कड़ ने जयपुर में बिजनेसमैन विनय आनंद से शादी कर ली है. प्रकृति ने अपनी शादी की कुछ सपनों जैसी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, जिससे फैंस को उनके खास दिन की झलक मिली. तस्वीरों को देखकर फैंस नए शादीशुदा जोड़े की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं, प्रकृति की जुड़वां बहन सुकृति कक्कड़ ने इस जोड़े पर प्यार बरसाया, जबकि तृप्ति डिमरी, मानुषी छिल्लर और अन्य सेलेब्स ने भी नए शादीशुदा जोड़े को बधाई दी.

न्यूली वेड कपल के वेडिंग लुक की बात करें तो दुल्हन लाल कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने पन्ना की ज्वेलरी पहनी थी. उन्होंने मैचिंग झुमके और मांग टीके के साथ एक शानदार हार कैरी किया हुआ था, जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थीं.

दूल्हेराजा के लुक को नजर डालें तो, विनय आनंद आइवरी शेरवानी में दिखे. पहली फोटो में वे मंडप में एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए दिख रहे हैं, जबकि अगली फोटो में वे वरमाला बदलते हुए दिख रहे हैं. मेहमान उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे हैं. एक और तस्वीर में प्रकृति फूलों की चादर के नीचे शानदार एंट्री करते हुए दिख रही हैं.

प्रकृति के अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करने के तुरंत बाद, कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने कमेंट सेक्शन में उन्हें शुभकामनाएं दीं. तृप्ति डिमरी ने लाल दिल वाले इमोजी के साथ 'बधाई हो' लिखा, जबकि मानुषी छिल्लर ने कमेंट किया, 'कितनी खूबसूरत, बधाई हो.' ईशा गुप्ता ने लाल दिल वाले इमोजी के साथ कपल को बधाई दी है. प्रकृति की बहन सुकृति ने कहा, 'दोनों को आई लव यू'.

अप्रैल 2025 में, प्रकृति ने लंदन में विनय से सगाई की. यहां उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें रोमांटिक अंदाज में प्रपोजल वाला सरप्राइज दिया. प्रपोजल के बारे में बात करते हुए, सिंगर ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि वे एक फैमिली वेडिंग में शामिल होने के लिए लंदन गए थे और वह ट्रिप नॉर्मल फैमिली टाइम के साथ एक रेगुलर छुट्टी जैसी लग रही थी. उन्होंने बताया कि वे एक रिश्तेदार की शादी में सेलिब्रेशन का मजा ले रहे थे, तभी विनय ने उन्हें एक प्लान किए गए प्रपोजल से सरप्राइज दिया था.