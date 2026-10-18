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सिंगर नीति मोहन के पिता बृज मोहन शर्मा का निधन, श्रेया घोषाल समेत अन्य हस्तियों ने जताया शोक

नीति मोहन के पिता बृज मोहन शर्मा का निधन, ( ANI )

हैदराबाद: गायिका नीति मोहन, डांसर शक्ति और मुक्ति मोहन के पिता का निधन हो गया है. नीति ने अपने पिता बृज मोहन शर्मा के निधन पर शोक जताया है. उनके पिता का निधन 15 अक्टूबर को हुआ था. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करके अपने पिता को श्रद्धांजलि दी.

रविवार, 18 अक्टूबर को नीति मोहन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने पिता की एक तस्वीर शेयर की और उसे एक भावुक नोट के साथ जोड़ा. नीति ने अपने नोट की शुरुआत अपने पिता के निधन की पुष्टि से की. उन्होंने लिखा, 'बहुत दुख और भारी मन के साथ, हम आपको अपने प्यारे पिता श्री बृज मोहन शर्मा जी के निधन की दुखद सूचना दे रहे हैं. वे 15.10.2026 को इस दुनिया से विदा लेकर ईश्वर के पास चले गए.'

सिंगर ने अपने पिता के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने आगे लिखा है, 'वे एक लविंग पति और पिता, हमारे गाइडिंग लाइट और हमारे परिवार की मजबूत नींव थे. उनकी समझदारी, दयालुता, संस्कार और निस्वार्थ प्रेम हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे. भले ही वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी सीख और उनकी खूबसूरत यादें जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी. उनके जाने से एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता, लेकिन उनका प्यार हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा. ईश्वर उनकी पवित्र आत्मा को सदैव शांति प्रदान करें. पापा, हम सभी आपको बहुत याद करेंगे.'