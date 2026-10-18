सिंगर नीति मोहन के पिता बृज मोहन शर्मा का निधन, श्रेया घोषाल समेत अन्य हस्तियों ने जताया शोक
नीति मोहन के पिता बृज मोहन शर्मा का निधन हो गया है. उनके निधन पर श्रेया घोषाल समेत अन्य हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2026 at 1:57 PM IST
हैदराबाद: गायिका नीति मोहन, डांसर शक्ति और मुक्ति मोहन के पिता का निधन हो गया है. नीति ने अपने पिता बृज मोहन शर्मा के निधन पर शोक जताया है. उनके पिता का निधन 15 अक्टूबर को हुआ था. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करके अपने पिता को श्रद्धांजलि दी.
रविवार, 18 अक्टूबर को नीति मोहन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने पिता की एक तस्वीर शेयर की और उसे एक भावुक नोट के साथ जोड़ा. नीति ने अपने नोट की शुरुआत अपने पिता के निधन की पुष्टि से की. उन्होंने लिखा, 'बहुत दुख और भारी मन के साथ, हम आपको अपने प्यारे पिता श्री बृज मोहन शर्मा जी के निधन की दुखद सूचना दे रहे हैं. वे 15.10.2026 को इस दुनिया से विदा लेकर ईश्वर के पास चले गए.'
सिंगर ने अपने पिता के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने आगे लिखा है, 'वे एक लविंग पति और पिता, हमारे गाइडिंग लाइट और हमारे परिवार की मजबूत नींव थे. उनकी समझदारी, दयालुता, संस्कार और निस्वार्थ प्रेम हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे. भले ही वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी सीख और उनकी खूबसूरत यादें जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी. उनके जाने से एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता, लेकिन उनका प्यार हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा. ईश्वर उनकी पवित्र आत्मा को सदैव शांति प्रदान करें. पापा, हम सभी आपको बहुत याद करेंगे.'
यह खबर सामने आते ही, फिल्म और संगीत जगत की कई हस्तियों ने नीति और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. सिंगर या घोषाल ने बृज मोहन शर्मा को एक बहुत ही अच्छे इंसान और एक प्यार करने वाले पिता के रूप में याद किया. परिवार को अपना समर्थन देते हुए उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा, 'आपको और आपके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं. वे एक बहुत ही प्यारे पिता और एक सरल, नेक इंसान थे. माता-पिता को खोने से पैदा हुए खालीपन को कोई भी शब्द नहीं भर सकता. ईश्वर आपको और आपके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे. ओम शांति.'
श्रेया के अलावा, वरुण धवन, नेहा धूपिया, कपिल शर्मा, पुलकित सम्राट, शंकर महादेवन, श्रेयस तलपड़े, दीया मिर्जा, गौहर खान, ऋत्विक, हिमेश रशमिया समेत कई सितारों ने नीति के पिता के निधन पर शोक जताया है.
बृज मोहन शर्मा ने अपनी चार बेटियों- नीति, शक्ति, मुक्ति और कृति मोहन के जीवन और करियर में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने उनके सपने और महत्वाकांक्षाओं का हमेशा समर्थन किया और उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया. जब उनकी बेटियां म्यूजिक, डांस और एक्टिंग में अपना अपना करियर बना रही थीं, तब वे अपनी बेटियों के साथ मजबूती से खड़े रहे. उन्होंने इस सफर में उन्हें सामाजिक अपेक्षाओं और चुनौतियों का सामना करने में मदद की. 2019 में नीति की शादी के दौरान, वे आईसीयू में भर्ती थे और उनकी जगह उनकी मां ने कन्यादान की रस्म निभाई थी.