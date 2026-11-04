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सिंगर कनिका कपूर की दूसरी शादी भी टूटी, 4 साल बाद ही पति गौतम से हुईं अलग, डिलीट की वेडिंग पिक्चर्स

हैदराबाद: शादी के चार साल बाद सिंगर कनिका कपूर ने पति गौतम हाथीरमानी से अलग होने का फैसला किया है. कनिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. सिंगर ने बताया कि अलग होने का फैसला दोनों ने मिलकर लिया है. कनिका की यह दूसरी शादी थी, जो ज्यादा समय तक नहीं चल पाई. सिंगर की पहली शादी 18 साल की उम्र में हुई थी और दूसरी शादी 43 साल की उम्र में हुई थी.

कनिका ने अपने पोस्ट में लिखा, 'प्यारे दोस्तों और परिवार, बहुत सोचने और विचार करने के बाद, मैं और मेरे पति अलग-अलग रास्ते जा रहे हैं. हमने जो समय साथ बिताया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं. मैं दिल से आपसे दया और हमारी प्राइवेसी का सम्मान करने के लिए कहती हूं, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं'.

बता दें, कनिका की शादी पहले बिजनेसमैन राज चंडोक से हुई थी, जिनसे उनके तीन बच्चे हैं (बेटियां अयाना और समारा, और बेटा युवराज) कनिका ने 1998 में राज से शादी की थी, जब वह सिर्फ 18 साल की थीं. शादी के बाद, वह लंदन चली गईं, जहां वह कई सालों तक रहीं और अपने बच्चों की परवरिश की. साल 2012 में कनिका की पहली शादी टूट गई. कनिका म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए इंडिया लौट आईं.

दूसरी शादी में लगा इतना लंबा समय

कनिका ने पहले बताया था कि वह गौतम को लगभग 15 साल से जानती हैं और उनके रिश्ते के रोमांटिक होने से पहले वे करीबी दोस्त थे. उन्होंने यह भी बताया था कि उन्होंने गौतम से दो बार शादी के लिए पूछा था, पहली बार 2014 में और फिर 2020 में. गौतम ने आखिरकार अगस्त 2021 में उन्हें प्रपोज किया, और इस जोड़े ने 20 मई, 2022 को लंदन में एक छोटी लेकिन शानदार सेरेमनी में शादी कर ली.

कनिका कपूर 2014 में सनी लियोनी की फिल्म रागिनी एमएमएस 2 के अपने ब्रेकथ्रू गाने बेबी डॉल से फेमस हुईं. मीत ब्रोस का बनाया यह गाना तुरंत हिट हो गया, जिससे कनिका एक पॉपुलर प्लेबैक सिंगर बन गईं. उनकी हिटलिस्ट में उसी साल शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर हैप्पी न्यू ईयर का गाना लवली भी शामिल है. उन्होंने कई पॉपुलर ट्रैक्स पर कंपोजर मीत ब्रोस और डॉ ज्यूस के साथ काम किया, जिसमें फिल्म 'रॉय' का चिट्टियां कलाइयां, 'एक पहेली लीला' का देसी लुक, 'ऑल इज वेल' का 'नाचन फर्राटे' और 'उड़ता पंजाब' का 'डा डा डस्से' शामिल हैं.