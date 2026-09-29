जुबिन नौटियाल बने पापा, सिंगर की पत्नी ने गणेश चतुर्थी पर दिया बेबी बॉय को जन्म
सिंगर जुबिन नौटियाल के घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी है. गणेश चतुर्थी पर उन्हें एक बेबी बॉय का आशीर्वाद मिला है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 1:39 PM IST
हैदराबाद: सिंगर जुबिन नौटियाल के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है. जुबिन पापा बन गए हैं. खबर है कि इस साल गणेश चतुर्थी के मौके पर उनकी पत्नी ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया. यह खबर सामने आने के बाद फैंस सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दे रहे हैं.
सिंगर जुबिन नौटियाल के लिए गणेश चतुर्थी का मौका बेहद खास रहा, क्योंकि उन्हें बप्पा का सबसे अनमोल आशीर्वाद मिला. सिंगर और उनकी पत्नी के घर नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है. उन्हें एक बेटे का आशीर्वाद मिला है. जुबिन ने एक मीडिया के साथ अपनी यह खुशी की खबर शेयर की. उन्होंने बताया, 'हां, अब मैं पिता बन गया हूं. हमारे बेटे का जन्म 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के बहुत शुभ दिन पर हुआ. मां और बच्चा घर वापस आ गए हैं और दोनों ठीक हैं.'
इसके बाद उनसे उनके बच्चे के नामकरण के बारे में भी पूछा गया, जिस पर इस सिंगर ने कहा, 'हमने अभी तक अपने बेटे के लिए कोई नाम नहीं सोचा है. हम अभी बस उसके साथ बिताए जा रहे खूबसूरत पलों का आनंद ले रहे हैं.'
सिंगर ने उस पल को भी याद किया वह अपने बच्चे से थोड़ी समय के लिए दूर हुए थे. उन्होंने बताया, 'जब मुझे शहर से बाहर जाना होता है, तो मुझे पता होता है कि यह मुश्किल होगा. अभी मैं अपने बच्चे के साथ हर पल बिता रहा हूं. यह बहुत अच्छा एहसास है.' फिलहाल, परिवार बच्चे के आने की खुशी और उसके साथ बिताए जा रहे पलों का आनंद लेने में काफी व्यस्त है.
जुबिन ने अप्रैल के बीच में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. उन्होंने उत्तराखंड की अपनी बचपन की दोस्त से शादी की. जब तक उनकी प्राइवेट सेरेमनी की तस्वीरें सामने नहीं आईं, तब तक फैंस को शादी के बारे में पता भी नहीं चला. जुबिन ने अपनी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, न तो उनका नाम और न ही उनके काम-काज के बारे में कुछ बताया है. जुबिन ने इसे पूरी तरह प्राइवेट रखा था. उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया था.
उन्होंने अपनी पत्नी की सिंपिलीसिटी के बारे में बताया कि वह एक साधारण इंसान हैं और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. उन्होंने कहा, 'इसकी वजह मेरी पत्नी का सादगी भरा स्वभाव है. वह सादगी से रहती हैं और एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह देहरादून की रहने वाली एक साधारण लड़की हैं और मेरी बचपन की दोस्त हैं, जिन्हें हमारा परिवार पहले से जानता है.'