OMG: बंगाल में सिंगर सचेत-परंपरा की कार पर हमला, मची अफरा-तफरी, देखें दिल दहला देने वाला वीडियो

सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर ( IANS )

हैदराबाद: म्यूजिकल जोड़ी सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर, जिन्हें सचेत-परंपरा के नाम से जाना जाता है, ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के बालुरघाट में नए साल की पूर्व संध्या पर एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया. हालांकि, कॉन्सर्ट के बाद उन्हें एक डरावने अनुभव का सामना करना पड़ा. वे जब वेन्यू से बाहर निकल रहे थे, तो एक बेकाबू भीड़ ने उन्हें घेर लिया. इस घटना का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में उनके कार पर हमला करते हुए दिखाया गया है. वायरल वीडियो को कई पैप्स ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में परंपरा को कार में सचेत के साथ वीडियो बनाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो की शुरुआत में सचेत अपनी कार के पास बड़ी संख्या में जमा हुए फैंस को हाथ हिलाते हुए दिखते हैं. हालांकि, जब किसी ने उनकी विंडशील्ड पर जोर से टैप किया, तो उन्हें 'ओह शिट' कहते हुए सुना जा सकता है. इसके बाद परंपरा कहती हैं, 'दोस्तों, रिलैक्स. हैप्पी न्यू ईयर. कुछ ही देर बाद, कार के पिछले विंडशील्ड पर जोरदार हमला होता है, जिससे कार विंडशील्ड चकनाचूर हो जाता है. वीडियो सचेत घबराए हुए दिखे, जबकि परंपरा ने कहा, 'गया, गया (यह टूट गया).'