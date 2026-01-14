सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले बादशाह, सिंगर ने बांधे तारीफों के पुल, बोले- बेहद शांत, बेहद सहज…
सिंगर बादशाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले. इस खास मुलाकात के बाद सिंगर ने अपना अनुभव साझा किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 14, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : January 14, 2026 at 4:12 PM IST
हैदराबाद: रैपर-सिंगर बादशाह मंगलवार, 13 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव की औपचारिक क्लोजिंग सेरेमनी के हिस्से के तौर पर आयोजित बॉलीवुड नाइट में परफॉर्म किया था. उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. मुलाकात के एक दिन बाद, सिंगर ने अपनी बातचीत की खास तस्वीरें शेयर कीं, और बताया कि इस मुलाकात के बाद से उन्हें कैसा अनुभव हुआ.
बादशाह ने मंदिर के मीटिंग रूम में गोरखपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. यह छोटी सी मुलाकात काफी खास रही. बताया जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान चल रहे महोत्सव समारोह और सिंगर के परफॉर्मेंस पर चर्चा हुई. बादशाह ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका देने के लिए आभार व्यक्त किया, जबकि मुख्यमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.
14 जनवरी को बादशाह ने सीएम के साथ अपनी खास तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और बताया कि सीएम से मिलने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ. बादशाह ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'आज योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर एक अजीब-सी शांति महसूस हुई. चेहरे पर एक अलग ही रोशनी है, वो तेज जो शब्दों से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है.'
बादशाह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए आगे लिखा हैं, 'बेहद शांत, बेहद सहज…जानवरों के लिए प्रेम, इंसानों के लिए करुणा, और जीवन का एक ही उद्देश्य..अपने देश की सेवा, अपने धर्म की रक्षा, और अपने लोगों के लिए समर्पण. जो लोग उन्हें दूर से देखते हैं, वो बहुत कुछ नहीं देख पाते. पास से देखने पर समझ आता है,उनकी सबसे बड़ी ताक़त सत्ता नहीं, संवेदना है.'
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गोरखपुर महोत्सव के समापन पर आयोजित बॉलीवुड नाइट में अपने परफॉर्मेंस से पहले बादशाह मंदिर गए. अपने पॉपुलर गानों से दर्शकों का मनोरंजन करने से पहले, उन्होंने शिवअवतार गुरु गोरखनाथ के दरबार में मत्था टेका, जो भक्ति और प्रोफेशनल कमिटमेंट का मेल दिखाता है. मंदिर में उनकी मौजूदगी सांस्कृतिक समारोहों में एक आध्यात्मिक पहलू को दर्शाता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में बादशाह ने अपनी बाईं आंख के कॉर्नियल एब्रेशन का इलाज कराया था. तस्वीरें साझा करते हुए, बादशाह ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की निर्देशित शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने कैमियो का भी जिक्र किया था. हालांकि, अब यह पोस्ट डिलीट कर दी गई है.