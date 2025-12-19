ETV Bharat / entertainment

'तेरी मिट्टी' हिटमेकर बी प्राक की जिंदगी में लौटीं खुशियां, घर में गूंजी बच्चे की किरकारी, बेटे के जन्म को बताया 'पुनर्जन्म'

'तेरी मिट्टी' हिटमेकर बी प्राक और पत्नी मीरा ने बेटे का स्वागत किया है. गायक ने अपने बेटे के जन्म को 'आध्यात्मिक पुनर्जन्म' बताया है.

B Praak and his wife Meera
प्राक और पत्नी मीरा (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 19, 2025 at 8:11 PM IST

हैदराबाद: म्यूजिक की दुनिया से एक गुड न्यूज आई है. सिंगर बी प्राक और उनकी पत्नी मीरा के घर एक बेटे का जन्म हुआ है, जिससे उनके घर में एक बार फिर खुशी छा गई है. इस कपल ने इस खबर को सोशल मीडिया पर साझा किया है और बेटे के नाम का खुलासा किया है. इतना ही नहीं, कपल ने बेटे के नाम का मतलब भी समझाया है.

19 दिसंबर को सिंगर बी प्राक ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए अनाउंस किया कि उन्हें और उनकी पत्नी मीरा बच्चन को एक बेटा हुआ है. सिंगर ने भगवान कृष्ण की बचपन की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके साथ एक गाय और बछड़ा भी है. कपल ने अपने जॉइंट पोस्ट में खुशी और आभार जताया. कपल ने अपने नवजात बेटे का नाम बताया और उसका मतलब भी शेयर किया.

कपल ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'राधे श्याम की दिव्य कृपा से, हमें 1 दिसंबर, 2025 को एक बेटे का आशीर्वाद मिला है. हमारा दिल कृतज्ञता और खुशी से भर गया है. सूरज फिर से उगा है, जो हमारे जीवन में रोशनी, आशा और नई शुरुआत लेकर आया है.'

कपल ने अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो नाम चुना गया है, वह है द्विज बचन. कपल ने इसका मतलब अपने पोस्ट में ही बताया है. अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है, 'द्विज बचन. दोबारा जन्म - एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म.' कैप्शन में यह भी लिखा है, 'सब राधे राधे है. जय श्री कृष्ण.' सेलेब्स और फैंस ने कमेंट सेक्शन को बधाई और शुभकामनाओं से भर दिया हैं. उन्होंने पोस्ट पर दिल और आग वाले इमोजी भी डाले हैं.

बी प्राक और मीरा ने 2019 में शादी की थी. 2020 में इस कपल ने बेटे के रूप में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. कपल ने अपने बेटे का नाम अदब रखा. 2022 में, उन्होंने दूसरे बेटे का स्वागत किया. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. जन्म के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को खो दिया. उन्होंने दूसरे बेटे का फज्जा रखा था.

स्टेज के बाहर प्रतीक बचन के नाम से जाने जाने वाले यह सिंगर पंजाबी म्यूजिक के सबसे बड़े नामों में से एक हैं. उन्होंने कई हिट गाने दिए हैं, जिनमें इमोशनल सॉन्ग 'तेरी मिट्टी' भी शामिल है.

