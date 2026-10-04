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सिंगीथम श्रीनिवास राव का निधन, जूनियर NTR ने दिग्गज फिल्ममेकर की विरासत को याद कर दी श्रद्धांजलि

सिंगीथम श्रीनिवास राव ( EENADU )

हैदराबाद: 'पुष्पक विमानम', 'आदित्य 369' और 'भैरव द्वीपम' जैसी सदाबहार फिल्में बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर सिंगीथम श्रीनिवास राव (94) का निधन हो गया है. वे कुछ समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे और चेन्नई के कावेरी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. परिवार वालों ने बताया कि शनिवार रात उनकी हालत बिगड़ गई. इस दौरान उनका निधन हो गया. उनके निधन से पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री गहरे शोक में डूबी हुई है. कई जानी-मानी फिल्मी हस्तियों ने सिंगीतम श्रीनिवास राव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है.

तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने सिंगीथम के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने उनके विरासत को याद करते हुए अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'सिंगीथम श्रीनिवास राव गारू के निधन की खबर बहुत दुखद है. वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने आदित्य 369, पुष्पक विमानम और मयूरी जैसी फिल्में बनाईं. ऐसी फिल्में जो अपने समय से आगे की थीं और पीढ़ियां बदलने के बाद भी आज भी नई लगती हैं. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति.' चार महीने पहले उन्होंने 'सिंग गीथम' नाम की फिल्म बनाने के लिए कैमरे के सामने काम किया था. इसके जरिए उन्होंने सिनेमा के प्रति अपने असीम जुनून को दिखाया. उनकी पत्नी लक्ष्मी कल्याणी उनकी निजी जिंदगी में हमेशा उनके साथ रहीं और उनकी फिल्मों की स्क्रिप्ट के काम में मदद की. हालांकि 2022 में चेन्नई में उनका निधन हो गया था. अपनी पत्नी की याद में, सिंगीथम श्रीनिवास राव ने 'श्री कल्याणीम' नाम की एक किताब भी लिखी.