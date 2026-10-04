सिंगीथम श्रीनिवास राव का निधन, जूनियर NTR ने दिग्गज फिल्ममेकर की विरासत को याद कर दी श्रद्धांजलि
दिग्गज फिल्ममेकर सिंगीथम श्रीनिवास राव का निधन हो गया है. जूनियर एनटीआर ने फिल्ममेकर के निधन पर शोक जताया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2026 at 7:32 AM IST
हैदराबाद: 'पुष्पक विमानम', 'आदित्य 369' और 'भैरव द्वीपम' जैसी सदाबहार फिल्में बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर सिंगीथम श्रीनिवास राव (94) का निधन हो गया है. वे कुछ समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे और चेन्नई के कावेरी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. परिवार वालों ने बताया कि शनिवार रात उनकी हालत बिगड़ गई. इस दौरान उनका निधन हो गया. उनके निधन से पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री गहरे शोक में डूबी हुई है. कई जानी-मानी फिल्मी हस्तियों ने सिंगीतम श्रीनिवास राव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है.
तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने सिंगीथम के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने उनके विरासत को याद करते हुए अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'सिंगीथम श्रीनिवास राव गारू के निधन की खबर बहुत दुखद है. वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने आदित्य 369, पुष्पक विमानम और मयूरी जैसी फिल्में बनाईं. ऐसी फिल्में जो अपने समय से आगे की थीं और पीढ़ियां बदलने के बाद भी आज भी नई लगती हैं. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति.'
సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరం. ఆదిత్య 369, పుష్పక విమానం, మయూరి… కాలానికి ముందే ఆలోచించి, తరాలు మారినా కొత్తగా అనిపించే సినిమాలు అందించిన దార్శనికుడు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఓం శాంతి 🙏— Jr NTR (@tarak9999) October 3, 2026
चार महीने पहले उन्होंने 'सिंग गीथम' नाम की फिल्म बनाने के लिए कैमरे के सामने काम किया था. इसके जरिए उन्होंने सिनेमा के प्रति अपने असीम जुनून को दिखाया. उनकी पत्नी लक्ष्मी कल्याणी उनकी निजी जिंदगी में हमेशा उनके साथ रहीं और उनकी फिल्मों की स्क्रिप्ट के काम में मदद की. हालांकि 2022 में चेन्नई में उनका निधन हो गया था. अपनी पत्नी की याद में, सिंगीथम श्रीनिवास राव ने 'श्री कल्याणीम' नाम की एक किताब भी लिखी.
सिंगीथम श्रीनिवास राव आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के उदयगिरि के रहने वाले हैं. उनका जन्म 21 सितंबर, 1931 को हुआ था. उनके पिता रामचंद्र राव एक हेडमास्टर थे, जबकि उनकी मां शकुंतला बाई एक वायलिन वादक थीं. बचपन में स्कूल में 'लव-कुश' नाटक में लव का किरदार निभाने के बाद उन्हें एक्टिंग का शौक हो गया. उस दौर में टूरिंग टॉकीज में देखी गई 'सीता कल्याणम' और 'श्री कृष्ण लीलालु' जैसी पौराणिक फिल्मों ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी.
उदयगिरि में 10वीं और गुडूर में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने चेन्नई में फिजिक्स में बी.एससी की डिग्री हासिल की. चेन्नई में पढ़ाई के दौरान, मशहूर कवि और नाटककार हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की देखरेख में वे पूरी तरह से थिएटर की दुनिया में रम गए. साथ ही, हॉलीवुड की कई तरह की फिल्में देखकर उनमें फिल्म बनाने की बारीकियों को समझने की गहरी दिलचस्पी पैदा हुई.
अपनी डिग्री पूरी करने के बाद, उन्होंने कुछ समय तक सुल्लुरपेटा में एक टीचर के तौर पर काम किया. उस दौरान, उन्होंने खुद नाटक लिखे और अपने स्टूडेंट्स से उनका मंचन करवाया. बाद में, उन्होंने मशहूर फिल्ममेकर के.वी. रेड्डी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्म 'मायाबाजार' (1957) से अपने करियर की शुरुआत की, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक क्लासिक फिल्म मानी जाती है.
मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सालुरी राजेश्वर राव के साथ काम करके मिला अनुभव, बाद में कई शानदार म्यूजिकल फिल्में बनाने की उनकी काबिलियत में एक अहम वजह बना. इसके बाद, वे डायरेक्टर बने और तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में फिल्में बनाईं. उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिले, जिनमें दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स, पांच नंदी अवॉर्ड्स, कर्नाटक स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स और फिल्मफेयर अवॉर्ड्स शामिल हैं.