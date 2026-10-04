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सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन से शोक में डूबी फिल्म इंडस्ट्री, कमल हासन, राजामौली समेत इन सितारों ने फिल्ममेकर की विरासत को किया याद

हैदराबाद: साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों कमल हासन, फिल्ममेकर एस. एस. राजामौली शामिल ने मशहूर फिल्ममेकर सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन पर शोक जताया है और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

सिंगीथम के साथ करीबी प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ता रखने वाले बॉलीवुड एक्टर कमल हासन ने उनके लिए दिल को छू लेने वाली श्रद्धांजलि लिखी. फिल्ममेकर के युवा जोश और अपने आस-पास के लोगों पर उनके असर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह उन दोस्तों और शिष्यों में से एक थे जिन्होंने उनके साथ सफर तय किया था.

राजामौली ने एक्स हैंडल पर लिखा, 'जब हमारे पास जरूरी साधन या बजट नहीं थे, तब भी उन्होंने अपने आस-पास के लोगों से कहीं बड़े सपने देखने की हिम्मत की. उन्होंने बिना किसी डायलॉग के एक फिल्म बनाई, हमें समय की यात्रा पर ले गए, और कॉमेडी से फैंटेसी और फिर गहरे मानवीय ड्रामा की ओर ऐसे बढ़े जैसे कि इन जॉनर के बीच कोई फर्क ही न हो. उन्होंने हम जैसी पूरी पीढ़ी को दिखाया कि सिनेमा में असल सीमा सिर्फ कल्पना की होती है. तेलुगु सिनेमा में कुछ अलग करने की कोशिश करने वाले हर फिल्ममेकर पर उनका कोई न कोई एहसान है, चाहे उन्हें इसका पता हो या न हो. मुझ पर तो जरूर है. सिंगीथम श्रीनिवास राव गारू के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति.'

रविवार 4 अक्टूबर को फिल्ममेकर को याद करते हुए एस.एस. राजामौली ने सिंगीथम को एक दूरदर्शी बताया जो अपने समय से आगे की सोच रखते थे. उन्होंने 'आदित्य 369', 'पुष्पक विमानम' और 'मयूरी' जैसी फिल्मों का जिक्र करते हुए कहा कि इनका आकर्षण आज भी हर पीढ़ी के लोगों के लिए नया बना हुआ है.

कमल हासन ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'सिंगीथम गारू ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, वे हमेशा युवा बने रहे, और उसी युवा जोश के साथ दुनिया से विदा हुए. हमेशा युवा बने रहने का वह गुण आसानी से दूसरों में नहीं आता. फिर भी, मैं उन दोस्तों और शिष्यों में से हूं जो उनके साथ चले, और उसी गुण को अपनाने की उम्मीद रखते थे.'

उन्होंने फिल्ममेकर के निधन पर शोक जताते हुए आगे लिखा है, 'कम उम्र में मौत कोई दुखद घटना नहीं है. यह शानदार भी हो सकती है. सिंगीथम श्रीनिवास राव इसका एक बेहतरीन उदाहरण हैं. जब से मैं उन्हें जानता हूं, तब से मैं उनकी तारीफ करता आया हूं. अब मेरी भी यही इच्छा है कि मैं उन्हीं की तरह जीवन जीऊं.'

महेश बाबू ने भी सिंगीथम के निधन पर शोक जताया है. एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए महेश बाबू ने लिखा है, 'भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज अब हमारे बीच नहीं रहे. सिंगीथम श्रीनिवास राव गारू हर मायने में एक लेजेंड थे. वे असाधारण कल्पनाशीलता, साहस और प्रतिभा वाले फिल्ममेकर थे. भारतीय सिनेमा हमेशा उनका ऋणी रहेगा. सर, आपकी आत्मा को शांति मिले. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'

संवेदना व्यक्त करने वालों में वेंकटेश दग्गुबाती का भी नाम शामिल है. उन्होंने फिल्ममेकर सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन पर दुख प्रकट करते हुए लिखा है, 'सिंगीथम श्रीनिवास राव गारू के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. बहुत कम फिल्ममेकर्स ने सिनेमा को उस उत्सुकता, मौलिकता और चंचलता के साथ अपनाया है, जो उनके काम की पहचान थी. वे एक ऐसे अनोखे फिल्ममेकर थे जिन्होंने सिनेमा के जादू और संभावनाओं पर कभी भरोसा करना नहीं छोड़ा. यह सचमुच तेलुगु सिनेमा के एक असाधारण अध्याय का अंत है. उनके परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, जिन्हें उन्हें जानने और उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला. सिंगीथम गारू, आपकी आत्मा को शांति मिले. आपने हमें जो फिल्में दी हैं, उनके जरिए आपको हमेशा याद किया जाएगा.'



नागार्जुन ने एक्स हैंडल पर सिंगीथम श्रीनिवास राव का एक तस्वीर शेयर करते हुए शोक जताया है. उन्होंने फिल्ममेकर को याद करते हुए लिखा है, 'प्यारे सिंगीथम श्रीनिवास राव गारू, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे.'

नेचुरल स्टार नानी ने सिंगीथम का एक वॉयस नोट एक्स हैंडल पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, 'सबसे महान व्यक्ति हमें छोड़कर चले गए. एक ऐसा इंसान जिसने असाधारण जीवन जिया और अपनी प्रतिभा से हमें समृद्ध किया. जब भी उन्होंने फोन किया या मैसेज किया, वे हमेशा सीधे अपने नए आइडिया और उस फिल्म की बात करते थे जिसे वे बनाना चाहते थे. उनका वह जबरदस्त उत्साह और कुछ नया जानने की उत्सुकता. 95 साल की उम्र में भी. आपके दौर में आपके साथ रहने का सौभाग्य मिला. आपके साथ कुछ ऐसी यादें बनाने का मौका मिला, जिन्हें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा. सर, हर चीज के लिए आपका धन्यवाद.'

विजय देवरकोंडा ने सिंगीथम के साथ अपने काम के दिनों को याद किया. उन्होंने लिखा, 'सिंगीथम सर, आपकी सोच, आपके विचार और आपकी कहानियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी. 'पेल्लीचूपुलु' के बाद से जब भी आपने मुझे प्यार और स्नेह देने के लिए फोन किया, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको खुशी मिली होगी और अपनी किसी फिल्म में मुझे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आई होगी. आपके किसी विजन का हिस्सा बनकर मुझे खुशी हुई. आपके लिए हमेशा मेरा सम्मान.'

बता दें, मशहूर फिल्ममेकर सिंगीथम श्रीनिवास राव का स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण निधन हो गया. सिंगीथम राव ने 3 अक्टूबर को कावेरी अस्पताल में अंतिम सांस ली. वे 95 साल के थे.