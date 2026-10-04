सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन से शोक में डूबी फिल्म इंडस्ट्री, कमल हासन, राजामौली समेत इन सितारों ने फिल्ममेकर की विरासत को किया याद
मशहूर फिल्ममेकर सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन पर कमल हासन, एस.एस. राजामौली समेत कई सितारों ने शोक और संवेदनाएं प्रकट की हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2026 at 1:06 PM IST
हैदराबाद: साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों कमल हासन, फिल्ममेकर एस. एस. राजामौली शामिल ने मशहूर फिल्ममेकर सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन पर शोक जताया है और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है.
रविवार 4 अक्टूबर को फिल्ममेकर को याद करते हुए एस.एस. राजामौली ने सिंगीथम को एक दूरदर्शी बताया जो अपने समय से आगे की सोच रखते थे. उन्होंने 'आदित्य 369', 'पुष्पक विमानम' और 'मयूरी' जैसी फिल्मों का जिक्र करते हुए कहा कि इनका आकर्षण आज भी हर पीढ़ी के लोगों के लिए नया बना हुआ है.
Long before we had the tools or the budgets, he dared to dream bigger than anyone around him. He made a film without a single line of dialogue, took us travelling through time, and moved from comedy to fantasy to deeply human drama as if no line existed between genres. He showed a whole generation of us that the only real limit in cinema is imagination. Every filmmaker who has tried something different in Telugu cinema owes him something, knowingly or not. I certainly do. My deepest condolences to Singeetham Srinivasa Rao garu’s family. Om Shanti 🙏— rajamouli ss (@ssrajamouli) October 4, 2026
राजामौली ने एक्स हैंडल पर लिखा, 'जब हमारे पास जरूरी साधन या बजट नहीं थे, तब भी उन्होंने अपने आस-पास के लोगों से कहीं बड़े सपने देखने की हिम्मत की. उन्होंने बिना किसी डायलॉग के एक फिल्म बनाई, हमें समय की यात्रा पर ले गए, और कॉमेडी से फैंटेसी और फिर गहरे मानवीय ड्रामा की ओर ऐसे बढ़े जैसे कि इन जॉनर के बीच कोई फर्क ही न हो. उन्होंने हम जैसी पूरी पीढ़ी को दिखाया कि सिनेमा में असल सीमा सिर्फ कल्पना की होती है. तेलुगु सिनेमा में कुछ अलग करने की कोशिश करने वाले हर फिल्ममेकर पर उनका कोई न कोई एहसान है, चाहे उन्हें इसका पता हो या न हो. मुझ पर तो जरूर है. सिंगीथम श्रीनिवास राव गारू के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति.'
सिंगीथम के साथ करीबी प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ता रखने वाले बॉलीवुड एक्टर कमल हासन ने उनके लिए दिल को छू लेने वाली श्रद्धांजलि लिखी. फिल्ममेकर के युवा जोश और अपने आस-पास के लोगों पर उनके असर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह उन दोस्तों और शिष्यों में से एक थे जिन्होंने उनके साथ सफर तय किया था.
சிங்கீதம் காரு தன் சித்தப்படி இளமையில், இளமையுடன் உயிர் நீத்தார். அவர் இளமை பலருக்கும் தொற்றாது. அந்த குணம் தொற்றவேண்டும் என்ற ஆசையில் அவர் கை பற்றி நடந்த நண்பர்களுள் சீடர்களுள் நானும் உளேன். - கமல் ஹாசன் Dying young need not be a tragedy. It can be glorious. Singeetham Srinivasa Rao is a great example. I have admired him since I knew him. Now I aspire to live like he did. - Kamal Haasan— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) October 4, 2026
कमल हासन ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'सिंगीथम गारू ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, वे हमेशा युवा बने रहे, और उसी युवा जोश के साथ दुनिया से विदा हुए. हमेशा युवा बने रहने का वह गुण आसानी से दूसरों में नहीं आता. फिर भी, मैं उन दोस्तों और शिष्यों में से हूं जो उनके साथ चले, और उसी गुण को अपनाने की उम्मीद रखते थे.'
उन्होंने फिल्ममेकर के निधन पर शोक जताते हुए आगे लिखा है, 'कम उम्र में मौत कोई दुखद घटना नहीं है. यह शानदार भी हो सकती है. सिंगीथम श्रीनिवास राव इसका एक बेहतरीन उदाहरण हैं. जब से मैं उन्हें जानता हूं, तब से मैं उनकी तारीफ करता आया हूं. अब मेरी भी यही इच्छा है कि मैं उन्हीं की तरह जीवन जीऊं.'
महेश बाबू ने भी सिंगीथम के निधन पर शोक जताया है. एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए महेश बाबू ने लिखा है, 'भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज अब हमारे बीच नहीं रहे. सिंगीथम श्रीनिवास राव गारू हर मायने में एक लेजेंड थे. वे असाधारण कल्पनाशीलता, साहस और प्रतिभा वाले फिल्ममेकर थे. भारतीय सिनेमा हमेशा उनका ऋणी रहेगा. सर, आपकी आत्मा को शांति मिले. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'
A giant of Indian cinema is no more…. Singeetam Srinivasa Rao garu was a legend in every sense of the word.. A filmmaker of extraordinary imagination, courage and brilliance.. Indian cinema will forever be indebted to him.. Rest in peace sir.. My deepest condolences to his family…— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) October 4, 2026
संवेदना व्यक्त करने वालों में वेंकटेश दग्गुबाती का भी नाम शामिल है. उन्होंने फिल्ममेकर सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन पर दुख प्रकट करते हुए लिखा है, 'सिंगीथम श्रीनिवास राव गारू के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. बहुत कम फिल्ममेकर्स ने सिनेमा को उस उत्सुकता, मौलिकता और चंचलता के साथ अपनाया है, जो उनके काम की पहचान थी. वे एक ऐसे अनोखे फिल्ममेकर थे जिन्होंने सिनेमा के जादू और संभावनाओं पर कभी भरोसा करना नहीं छोड़ा. यह सचमुच तेलुगु सिनेमा के एक असाधारण अध्याय का अंत है. उनके परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, जिन्हें उन्हें जानने और उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला. सिंगीथम गारू, आपकी आत्मा को शांति मिले. आपने हमें जो फिल्में दी हैं, उनके जरिए आपको हमेशा याद किया जाएगा.'
Heartbroken to hear about the passing of Singeetam Srinivasa Rao garu. Few filmmakers have embraced cinema with the kind of curiosity, originality and playfulness that defined his work. He was a rare filmmaker who never stopped believing in the magic and possibilities of cinema. It is truly the end of an extraordinary chapter in Telugu cinema. My deepest condolences to his family, friends and everyone who had the privilege of knowing and working with him. Rest in peace, Singeetam garu. You will always be remembered through the films you gave us. 🙏— Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) October 4, 2026
नागार्जुन ने एक्स हैंडल पर सिंगीथम श्रीनिवास राव का एक तस्वीर शेयर करते हुए शोक जताया है. उन्होंने फिल्ममेकर को याद करते हुए लिखा है, 'प्यारे सिंगीथम श्रीनिवास राव गारू, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे.'
Forever in our hearts, dear #SingeethamSrinivasaRao Garu. 🙏🏻💐 https://t.co/NDLutTIAJP— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) October 4, 2026
नेचुरल स्टार नानी ने सिंगीथम का एक वॉयस नोट एक्स हैंडल पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, 'सबसे महान व्यक्ति हमें छोड़कर चले गए. एक ऐसा इंसान जिसने असाधारण जीवन जिया और अपनी प्रतिभा से हमें समृद्ध किया. जब भी उन्होंने फोन किया या मैसेज किया, वे हमेशा सीधे अपने नए आइडिया और उस फिल्म की बात करते थे जिसे वे बनाना चाहते थे. उनका वह जबरदस्त उत्साह और कुछ नया जानने की उत्सुकता. 95 साल की उम्र में भी. आपके दौर में आपके साथ रहने का सौभाग्य मिला. आपके साथ कुछ ऐसी यादें बनाने का मौका मिला, जिन्हें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा. सर, हर चीज के लिए आपका धन्यवाद.'
The greatest of greatest left. A child who lived an extraordinary life and blessed us with his genius. Everytime he called or messaged he always jumped straight to the idea he had and to the film he wanted to make. That infectious enthusiasm and curiosity. Even at 95. Honoured to have been around in your era. Honoured to have made some memories which I will always cherish. Sir, Thank you for everything. ♥️— Nani (@NameisNani) October 4, 2026
विजय देवरकोंडा ने सिंगीथम के साथ अपने काम के दिनों को याद किया. उन्होंने लिखा, 'सिंगीथम सर, आपकी सोच, आपके विचार और आपकी कहानियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी. 'पेल्लीचूपुलु' के बाद से जब भी आपने मुझे प्यार और स्नेह देने के लिए फोन किया, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको खुशी मिली होगी और अपनी किसी फिल्म में मुझे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आई होगी. आपके किसी विजन का हिस्सा बनकर मुझे खुशी हुई. आपके लिए हमेशा मेरा सम्मान.'
Singeetham sir ❤️ Your beliefs, your thoughts and your stories will live on with us forever. For everytime you called me since Pellichoopulu to shower love and effection, i hope it made you happy and brought a smile seeing me in one of your films - Sing Geetham ❤️ I feel happy to have been a part of one of your vision. My forever respect ❤️— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) October 4, 2026
बता दें, मशहूर फिल्ममेकर सिंगीथम श्रीनिवास राव का स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण निधन हो गया. सिंगीथम राव ने 3 अक्टूबर को कावेरी अस्पताल में अंतिम सांस ली. वे 95 साल के थे.