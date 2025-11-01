ETV Bharat / entertainment

'सिंघम अगेन' का एक साल पूरा, दीपिका पादुकोण ने निभाया था पावरफुल और यादगार 'लेडी सिंघम' का रोल

अपनी शानदार जर्नी में एक और मील का पत्थर जोड़ते हुए, पिछले साल दीपिका पादुकोण ने रोहित शेट्टी की फिल्म ‘सिंघम अगेन’ में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी. फिल्म में उनका किरदार ‘शक्ति शेट्टी’, जिसे सब ‘लेडी सिंघम’ के नाम से जानते हैं, हाल के सालों में सबसे यादगार और दमदार फीमेल एंट्रीज में से एक बन गया. रोहित शेट्टी ने खुद कहा कि यह किरदार उन्हें ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ की मीनम्मा की याद दिलाता है, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसती है.

हैदराबाद: पिछला साल एक्शन से भरा हुआ था जब रोहित शेट्टी ने दर्शकों को अपनी ऑल स्टार कॉप यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन फिल्म ‘सिंघम अगेन’ दी थी. लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज था, वो था एक ऐसा किरदार जिसने पहली बार रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में एक महिला पुलिस ऑफिसर की एंट्री कराई ‘लेडी सिंघम’ शक्‍ति शेट्टी, जिसे दीपिका पादुकोण ने निभाया. यह किरदार दमदार, मस्‍ती भरा था और हमें एक बार फिर रोहित शेट्टी की दूसरी शानदार फिल्म के किरदार ‘मीनम्मा’ की याद दिला गया.

‘सिंघम अगेन’ में दीपिका पादुकोण का ‘शक्ति शेट्टी’ वाला किरदार सचमुच दमदार था. उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, एक्शन सीन में कमाल दिखाया और अपने स्टाइल और आत्मविश्वास से सबको प्रभावित किया. फिल्म में उनका छोटा लेकिन दमदार कैमियो इतना असरदार था कि दर्शक उन्हें और देखने की मांग करने लगे. डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने खुलासा किया कि दीपिका अब जल्द ही ‘लेडी सिंघम’ के तौर पर अपनी अलग फिल्म में नजर आएंगी, जिससे इस मशहूर कॉप यूनिवर्स का दायरा और बढ़ेगा.

इस ऐलान के बाद से ही फैन्स का उत्साह सातवें आसमान पर है। रोहित शेट्टी ने दीपिका के किरदार को बेहद शानदार और यादगार तरीके से पेश किया था और एक इंटरव्यू में बताया था कि ‘लेडी सिंघम’ जरूर बनेगी और उसकी कहानी की शुरुआती रूपरेखा भी तैयार है.

रोहित शेट्टी ने कहा, “हमें अभी इसे लिखना बाकी है. हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि कहानी को कहां तक ले जाएं. मुझे पता है कि किरदार कैसा होगा और उसकी बेसिक कहानी क्या होगी, लेकिन पूरी जर्नी बतौर डायरेक्टर या राइटर अभी तय नहीं है, लेकिन एक फीमेल लीड कॉप फिल्म, जिसमें ‘लेडी सिंघम’ होगी, जरूर बनेगी। वरना हमने उसे ‘सिंघम अगेन’ में पेश ही क्यों किया होता। उस किरदार और उसके नाम को जोर देकर दिखाने के पीछे एक खास वजह है'.

जब हम दीपिका पादुकोण के शक्त‍ि शेट्टी वाले दमदार रोल को याद करते हैं, तो साफ दिखता है कि उन्होंने इस किरदार में एक अलग ही जोश और करिश्मा भर दिया था. उनकी निडर एनर्जी और जबरदस्त मौजूदगी ने गहरी छाप छोड़ी. अब सबको बेसब्री से इंतजार है उनके लेडी सिंघम के रूप में वापसी का, जो एक बार फिर यादगार परफॉर्मेंस देने का वादा करती है.