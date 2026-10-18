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सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई के गन जेस्चर पर घमासान, दर्ज हुई शिकायत, की गई काउंसलिंग की मांग

सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई सुखदीप ( ANI )

हैदराबाद: बाल अधिकार संगठन ने मानसा के डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पास एक शिकायत दर्ज कराई है. इसमें ढाई साल के सुखदीप सिंह सिद्धू (जिन्हें 'छोटा सिद्धू' के नाम से जाना जाता है और जो गायक सिद्धू मूसेवाला के भाई हैं) के कल्याण की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की मांग की गई है. यह शिकायत तब की गई है, जब हाल ही में टोरंटो कॉन्सर्ट के दौरान उन्हें मंच पर बंदूक का इशारा करते हुए देखा गया था.

एएनआई के अनुसार, चंडीगढ़ की संस्था लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल (रजि.) ने दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई सुखदीप सिंह सिद्धू के खिलाफ मानसा के डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पास एक शिकायत दर्ज कराई है. इसमें सुखदीप सिंह सिद्धू की भलाई और स्थिति की जांच करने की मांग की गई है.

17 अक्टूबर को संगठन ने अपने महासचिव और वकील नवकिरण सिंह के माध्यम से दर्ज कराई गई शिकायत में इस बात पर चिंता जताई गई है कि सार्वजनिक मौकों पर बच्चे को बंदूक से जुड़े इशारे करने के लिए प्रेरित किया गया. इसमें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत हस्तक्षेप की मांग की गई है, जिसमें माता-पिता की काउंसलिंग और मामले की जांच शामिल है. शिकायत के अनुसार, 9 अक्टूबर को कनाडा के टोरंटो में साइंड टू गॉड वर्ल्ड टूर के शुरुआती शो के दौरान बच्चे को मंच पर लाया गया था, जहां बच्चे ने पिस्तौल चलाने के इशारे किए और गोली चलने की आवाजें निकालीं. शिकायत में सोशल मीडिया पर वायरल हुए उन वीडियो का भी जिक्र है, जिनमें बच्चे के आस-पास मौजूद लोग उसे वैसे ही इशारे करने के लिए उकसाते हुए दिख रहे हैं.