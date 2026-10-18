सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई के गन जेस्चर पर घमासान, दर्ज हुई शिकायत, की गई काउंसलिंग की मांग
सिंगर सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई पर गोली चलाने का इशारा करने के मामले में काउंसलिंग की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई गई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2026 at 10:11 AM IST
हैदराबाद: बाल अधिकार संगठन ने मानसा के डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पास एक शिकायत दर्ज कराई है. इसमें ढाई साल के सुखदीप सिंह सिद्धू (जिन्हें 'छोटा सिद्धू' के नाम से जाना जाता है और जो गायक सिद्धू मूसेवाला के भाई हैं) के कल्याण की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की मांग की गई है. यह शिकायत तब की गई है, जब हाल ही में टोरंटो कॉन्सर्ट के दौरान उन्हें मंच पर बंदूक का इशारा करते हुए देखा गया था.
एएनआई के अनुसार, चंडीगढ़ की संस्था लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल (रजि.) ने दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई सुखदीप सिंह सिद्धू के खिलाफ मानसा के डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पास एक शिकायत दर्ज कराई है. इसमें सुखदीप सिंह सिद्धू की भलाई और स्थिति की जांच करने की मांग की गई है.
17 अक्टूबर को संगठन ने अपने महासचिव और वकील नवकिरण सिंह के माध्यम से दर्ज कराई गई शिकायत में इस बात पर चिंता जताई गई है कि सार्वजनिक मौकों पर बच्चे को बंदूक से जुड़े इशारे करने के लिए प्रेरित किया गया. इसमें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत हस्तक्षेप की मांग की गई है, जिसमें माता-पिता की काउंसलिंग और मामले की जांच शामिल है.
शिकायत के अनुसार, 9 अक्टूबर को कनाडा के टोरंटो में साइंड टू गॉड वर्ल्ड टूर के शुरुआती शो के दौरान बच्चे को मंच पर लाया गया था, जहां बच्चे ने पिस्तौल चलाने के इशारे किए और गोली चलने की आवाजें निकालीं. शिकायत में सोशल मीडिया पर वायरल हुए उन वीडियो का भी जिक्र है, जिनमें बच्चे के आस-पास मौजूद लोग उसे वैसे ही इशारे करने के लिए उकसाते हुए दिख रहे हैं.
When the legend #SidhuMoosewala's little brother steps up, the whole world melts. https://t.co/Z7wEaZln03— Randeep Gill (@Randeep44009128) October 12, 2026
संगठन का तर्क है कि कम उम्र में बार-बार ऐसी तस्वीरें देखने से बच्चे के विकास पर असर पड़ सकता है, हिंसक व्यवहार सामान्य लग सकता है और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं. यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि उसके बड़े भाई, सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को मानसा जिले के जवाहरके गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शिकायत में यह स्पष्ट किया गया है कि संगठन को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि बच्चा अपने दिवंगत भाई की याद में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हो या उनका हिस्सा बने.
संगठन का मानना है कि बच्चे को गोली चलाने या अन्य हिंसक हरकतें करने के लिए सिखाया, प्रोत्साहित किया या ऐसा करने की अनुमति दी जा रही है. मांगों में यह शामिल है कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या किसी योग्य चाइल्ड कॉन्सलर के माध्यम से माता-पिता की काउंसलिंग कराई जाए, बच्चे को ऐसी हरकतें करने से रोकने के निर्देश दिए जाएं, और संबंधित अधिकारियों द्वारा इन निर्देशों के पालन की निगरानी की जाए.
शिकायतकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है कि बाल कल्याण समिति (चाइल्ड वेलफेयर कमिटी) इस मामले को तुरंत अपने हाथ में ले और उचित विचार-विमर्श करे. संस्था का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य बच्चे की रक्षा करना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि किसी को दंड दिलाना या कस्टडी (संरक्षण) में कोई बदलाव लाना. उन्होंने मांग की है कि लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार, सक्षम अधिकारी मामले की जांच करें और उचित कदम उठाएं. हालांकि, शिकायत में यह नहीं बताया गया है कि इन आरोपों के संबंध में अधिकारियों ने कोई निर्णय लिया है या कोई निष्कर्ष निकाला है.
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