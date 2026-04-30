सिद्धार्थ मल्होत्रा की मालदीव ट्रिप, कियारा आडवाणी के लिए बने शेफ, अपने हाथों से बनाया सुशी, देखें
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मालदीव गए थे. उन्होंने अपने इस खास ट्रिप की झलकियां शेयर की हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 30, 2026 at 9:00 PM IST
हैदराबाद: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी हाल की एक पोस्ट ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यह जोड़ी अपना क्वालिटी टाइम बिताने के लिए मालदीव पहुंची. गुरुवार, 30 अप्रैल को सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने इस खास ट्रिप की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की. उनकी यह ट्रिप काफी खास नजर आई है.
सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने मालदीव ट्रिप की झलकियां शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया है, जिसमें उन्होंने कई तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए हैं. इस तस्वीरों और वीडियो से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका यह ट्रिप कितना मजेदार रहा होगा.
सिद्धार्थ ने तस्वीरों और वीडियो की सीरीज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'सनराइज की स्विमिंग से लेकर सनसेट में बोटिंग का मजा लेने तक, इस ट्रिप यात्रा में हर तरह का वाइब था.' पोस्ट की पहली तस्वीर में सिद्धार्थ को शर्टलेस में सेल्फी क्लिक करते हुए देखा जा सकता है. दूसरी तस्वीर में वह सनसेट के टाइम बोटिंग का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं. तीसरी स्लाइड में एक वीडियो एड है, जिसमें वह समुद्र की गहराई में स्विमिंग करते हुए दिख रहे हैं.
चौथी तस्वीर उनके रेस्ट मोड को दिखाती है. पांचवी स्लाइड में सिद्धार्थ को एक शेफ के साथ किचन में स्टंट करते हुए देखा जा सकता है. बैकग्राउंड में कियारा की आवाज सुनी जा सकती है, जो उन्हें चीयर कर रही है. अगली स्लाइड में बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे हैं. एक अन्य स्लाइड में देखा जा सकता है कि कैसे सिद्धार्थ कियारा के लिए सुशी की प्लेटिंग कर रहे हैं. एक तस्वीर में कपल को मेरर सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है.
इससे पहले कियारा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मालदीव ट्रिप झलकियां शेयर की थी. एक इंस्टाग्राम स्टोरी में, कियारा ने रिजॉर्ट तक की अपनी खूबसूरत सीप्लेन यात्रा की एक झलक दिखाई, जबकि दूसरी स्टोरी में उनके लिए रखे गए क्रोइसैन और डेजर्ट्स की एक शानदार दावत नजर आई.
ऐसे ही एक वीडियो में एक्ट्रेस कियारा को 'बेबी शार्क' गाना गाते हुए देखा गया था. वह बड़े ही चंचल अंदाज में अपनी धुन को, लाइव खाना बना रहे एक शेफ की ताल के साथ मिला रही थी. वहीं, कैमरे के पीछे सिद्धार्थ की हल्की-फुल्की हंसी भी सुनाई दे रही थी. जब वह इस प्यारे और सहज पल को रिकॉर्ड कर रहे थे. वह मजाकिया अंदाज में उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं, 'जबरदस्त... क्या टैलेंट है.'