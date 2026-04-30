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सिद्धार्थ मल्होत्रा की मालदीव ट्रिप, कियारा आडवाणी के लिए बने शेफ, अपने हाथों से बनाया सुशी, देखें

सिद्धार्थ मल्होत्रा ( IANS )

हैदराबाद: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी हाल की एक पोस्ट ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यह जोड़ी अपना क्वालिटी टाइम बिताने के लिए मालदीव पहुंची. गुरुवार, 30 अप्रैल को सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने इस खास ट्रिप की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की. उनकी यह ट्रिप काफी खास नजर आई है. सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने मालदीव ट्रिप की झलकियां शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया है, जिसमें उन्होंने कई तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए हैं. इस तस्वीरों और वीडियो से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका यह ट्रिप कितना मजेदार रहा होगा. सिद्धार्थ ने तस्वीरों और वीडियो की सीरीज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'सनराइज की स्विमिंग से लेकर सनसेट में बोटिंग का मजा लेने तक, इस ट्रिप यात्रा में हर तरह का वाइब था.' पोस्ट की पहली तस्वीर में सिद्धार्थ को शर्टलेस में सेल्फी क्लिक करते हुए देखा जा सकता है. दूसरी तस्वीर में वह सनसेट के टाइम बोटिंग का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं. तीसरी स्लाइड में एक वीडियो एड है, जिसमें वह समुद्र की गहराई में स्विमिंग करते हुए दिख रहे हैं.