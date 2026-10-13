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सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के पैर में लगी चोट, मेडिकल वॉकिंग बूट पहने हुए शेयर की फोटो, बोले- सीरियसली....'

सिद्धार्थ मल्होत्रा ( IANS )

हैदराबाद: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​के फैंस के लिए एक परेशान कर देने वाली न्यूज है. एक्टर को पैर में चोट लग गई है. उन्होंने, मंगलवार, 13 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर बैंडेज लगे अपने घायल पैर की एक तस्वीर शेयर की और साथ में एक मजेदार कैप्शन भी लिखा. चोट के बारे में उनका यह मजेदार अंदाज, सिद्धार्थ और उनकी पत्नी, एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के दूसरे बच्चे के आने की खबर देने के कुछ ही समय बाद सामने आया है.

सिद्धार्थ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फ़ोटो शेयर की, जिसमें उनके पैर में मेडिकल वॉकिंग बूट बंधा हुआ दिख रहा था. उन्होंने अपनी हालत बताने के लिए 'ब्रेक अ लेग' मुहावरे का इस्तेमाल किया. उन्होंने हॉस्पिटल वाले इमोजी के साथ लिखा, "मैंने 'ब्रेक अ लेग' को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया.' एक्टर ने यह नहीं बताया कि उन्हें चोट कैसे लगी या अपनी हालत के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी.

हालांकि सिद्धार्थ ने यह तस्वीर सबके साथ शेयर की है, लेकिन उन्होंने फ्रैक्चर कैसे हुआ या ठीक होने में कितना समय लगेगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. यह भी साफ़ नहीं है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है या वे घर पर ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी हालत के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी है. हालांकि, उन्होंने फोटो के साथ लिखे टेक्स्ट में अस्पताल वाला इमोजी जरूर लगाया है. सिद्धार्थ मल्होत्रा का पोस्ट (IG)