सिद्धार्थ मल्होत्रा के पैर में लगी चोट, मेडिकल वॉकिंग बूट पहने हुए शेयर की फोटो, बोले- सीरियसली....'
सिद्धार्थ मल्होत्रा घायल हो गए हैं. उनके पैर में चोट आई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पैर की चोट की एक झलक शेयर की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 5:09 PM IST
हैदराबाद: सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए एक परेशान कर देने वाली न्यूज है. एक्टर को पैर में चोट लग गई है. उन्होंने, मंगलवार, 13 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर बैंडेज लगे अपने घायल पैर की एक तस्वीर शेयर की और साथ में एक मजेदार कैप्शन भी लिखा. चोट के बारे में उनका यह मजेदार अंदाज, सिद्धार्थ और उनकी पत्नी, एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के दूसरे बच्चे के आने की खबर देने के कुछ ही समय बाद सामने आया है.
सिद्धार्थ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फ़ोटो शेयर की, जिसमें उनके पैर में मेडिकल वॉकिंग बूट बंधा हुआ दिख रहा था. उन्होंने अपनी हालत बताने के लिए 'ब्रेक अ लेग' मुहावरे का इस्तेमाल किया. उन्होंने हॉस्पिटल वाले इमोजी के साथ लिखा, "मैंने 'ब्रेक अ लेग' को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया.' एक्टर ने यह नहीं बताया कि उन्हें चोट कैसे लगी या अपनी हालत के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी.
हालांकि सिद्धार्थ ने यह तस्वीर सबके साथ शेयर की है, लेकिन उन्होंने फ्रैक्चर कैसे हुआ या ठीक होने में कितना समय लगेगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. यह भी साफ़ नहीं है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है या वे घर पर ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी हालत के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी है. हालांकि, उन्होंने फोटो के साथ लिखे टेक्स्ट में अस्पताल वाला इमोजी जरूर लगाया है.
यह चोट की खबर तब आई है, जब कुछ दिन पहले ही सिद्धार्थ की पत्नी और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने छुट्टियों की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. एक्ट्रेस ने अपनी फ़ैमिली हॉलिडे की ऐसी तस्वीरें पोस्ट कीं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं. इसमें फैंस को उनकी बेटी साराया के साथ बिताए उनके निजी पलों की झलक मिली.
7 अक्टूबर को, सिद्धार्थ और कियारा ने अपनी बेटी साराया के साथ एक प्यारे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने आने वाले दूसरे बच्चे की जानकारी दी. तस्वीर में परिवार को बुने हुए बच्चों के छोटे जूते पकड़े हुए देखा गया, जो उनके बढ़ते परिवार का एक प्यारा संकेत था तस्वीर के साथ, कपल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'एक बार फिर सबसे बड़े तोहफा से नवाजे गए हैं. हमारे दिल प्यार और शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं.'
वर्क फ्रंट की बात करें तो सिद्धार्थ आखिरी बार तमन्ना भाटिया के साथ फिल्म 'द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में नजर आए थे. यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. दूसरी ओर, कियारा आखिरी बार यश के साथ फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आई थीं.