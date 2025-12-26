ETV Bharat / entertainment

सिद्धार्थ-कियारा ने कुछ इस अंदाज में मनाया बेटी संग फर्स्ट क्रिसमस, इन सेलेब्स ने भी दिखाई सेलिब्रेशन की खास झलक

सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा ने अपनी बेटी का फर्स्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक साझा की है. वहीं, अन्य सेलेब्स ने जश्न की तस्वीरें फैंस को दिखाई हैं.

Sidharth Malhotra, Kiara
सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी का क्रिसमस सेलिब्रेशन (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 26, 2025 at 2:11 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड के स्टार कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी ने इस साल अपनी बेटी का पहला क्रिसमस धूमधाम से मनाया है. स्टार कपल ने अपनी बेटी के फर्स्ट क्रिसमस की झलक सोशस मीडिया पर साझा किया है. इस कपल के अलावा, लाफ्टर क्वीन भारती सिंह के पति-राइटर हर्ष लिंबाचिया ने भी अपने दूसरे बेटे की झलक अपने फैंस को दिखाया है. मां बनने के बाद कैटरीना कैफ भी अपने बच्चे का फर्स्ट क्रिसमस सेलिब्रेट किया है.

Sidharth Malhotra
सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​का पोस्ट (Instagram)

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी
स्टार कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी बेटी के पहले क्रिसमस की एक प्यारी झलक शेयर की, जिसमें उनकी छोटी 'मिस क्लॉज' बहुत प्यारी लग रही है. कियारा ने अपनी बच्ची सारायाह की एक क्लोज-अप तस्वीर शेयर की, जिसमें नन्ही प्रिंसेस ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है और उस पर गोल्डन कलर में 'माई फर्स्ट क्रिसमस' लिखा हुआ है. इस तस्वीर में बच्ची के सिर्फ छोटे हाथ और ठोड़ी दिख रही है.

सिद्धार्थ ने कियारा के इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'मेरी छोटी मिस क्लॉज की तरफ से मैरी मैरी क्रिसमस.' कियारा और सिद्धार्थ ने अपने क्रिसमस ट्री की एक तस्वीर भी शेयर की, जो लाल रंग के गोल डेकोरेशन से सजा हुआ था, जिन पर उनके नाम के साथ-साथ सारायाह का नाम भी लिखा था.

हर्ष लिंबाचिया
मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया ने 19 दिसंबर को अपने दूसरे बच्चे, एक बेटे का स्वागत किया. डिलीवरी के बाद, भारती को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां न्यू बॉर्न बेबी को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था. तब से इस कपल को इंडस्ट्री भर के फैंस और दोस्तों से प्यार और दुआएं मिल रही हैं.

क्रिसमस के खास मौके पर हर्ष लिंबाचिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल रील शेयर की, जिसमें एक दिल को छू लेने वाला पल कैद है. वह पहली बार अपने बेटे को गोद में लेते दिखें. इस वीडियो ने सभी का दिल जीत लिया. इस वीडियो को साझा करते हुए हर्ष ने कैप्शन में लिखा है, 'मेरा क्रिसमस गिफ्ट.'

कैटरीना कैफ
गुरुवार, 25 दिसंबर को कैटरीना कैफ ने भी इंस्टाग्राम पर अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की एक झलक शेयर की. उन्होंने अपने मुंबई वाले घर से एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अपने पति विक्की कौशल, देवर सनी कौशल और अपने भाई सेबेस्टियन लॉरेंट मिशेल के साथ नजर आ रही हैं.

इस प्यारी से सेल्फी में कैटरीना और विक्की अपने परिवार के साथ एक खूबसूरत सजे हुए क्रिसमस ट्री के पास खड़े दिखें. सभी ने लाल और सफेद रंग की सांता हैट पहनी हुई है, जिससे इस खास दिन खुशी में चार चांद लग गया है. तस्वीर शेयर करते हुए कैटरीना ने कैप्शन में लिखा है, 'सभी को प्यार, खुशी और शांति मिले. मेरी क्रिसमस.' उन्होंने इसे क्रिसमस ट्री और लाल दिल वाला इमोजी के साथ जोड़ा है.

