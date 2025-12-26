ETV Bharat / entertainment

सिद्धार्थ-कियारा ने कुछ इस अंदाज में मनाया बेटी संग फर्स्ट क्रिसमस, इन सेलेब्स ने भी दिखाई सेलिब्रेशन की खास झलक

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी का क्रिसमस सेलिब्रेशन ( IANS )

मुंबई: बॉलीवुड के स्टार कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी ने इस साल अपनी बेटी का पहला क्रिसमस धूमधाम से मनाया है. स्टार कपल ने अपनी बेटी के फर्स्ट क्रिसमस की झलक सोशस मीडिया पर साझा किया है. इस कपल के अलावा, लाफ्टर क्वीन भारती सिंह के पति-राइटर हर्ष लिंबाचिया ने भी अपने दूसरे बेटे की झलक अपने फैंस को दिखाया है. मां बनने के बाद कैटरीना कैफ भी अपने बच्चे का फर्स्ट क्रिसमस सेलिब्रेट किया है. सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​का पोस्ट (Instagram) सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी

स्टार कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी बेटी के पहले क्रिसमस की एक प्यारी झलक शेयर की, जिसमें उनकी छोटी 'मिस क्लॉज' बहुत प्यारी लग रही है. कियारा ने अपनी बच्ची सारायाह की एक क्लोज-अप तस्वीर शेयर की, जिसमें नन्ही प्रिंसेस ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है और उस पर गोल्डन कलर में 'माई फर्स्ट क्रिसमस' लिखा हुआ है. इस तस्वीर में बच्ची के सिर्फ छोटे हाथ और ठोड़ी दिख रही है. सिद्धार्थ ने कियारा के इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'मेरी छोटी मिस क्लॉज की तरफ से मैरी मैरी क्रिसमस.' कियारा और सिद्धार्थ ने अपने क्रिसमस ट्री की एक तस्वीर भी शेयर की, जो लाल रंग के गोल डेकोरेशन से सजा हुआ था, जिन पर उनके नाम के साथ-साथ सारायाह का नाम भी लिखा था.