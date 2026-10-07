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दोबारा मां बनेंगी कियारा आडवाणी, पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग किया प्रेग्नेंसी का एलान, सेलेब्स-फैंस दे रहे बधाई

हैदराबाद: बॉलीवुड से एक बार फिर गुडन्यूज आई है. बॉलीवुड के स्टार कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने एक बार फिर प्रेग्नेंसी का एलान किया है. सिद्धार्थ-कियारा ने अपने कंबाइंड पोस्ट में फैंस संग यह गुडन्यूज साझा की है और एक तस्वीर भी शेयर की है. सिद्धार्थ-कियारा ने अपने इस गुडन्यूज पोस्ट को एक प्यारा सा कैप्शन भी दिया है.कपल ने साल 2023 में शादी रचाई थी और साल 2025 में बेटी के रूप में अपनी पहली संतान का स्वागत किया था. अब कपल को एक बार फिर संतान प्राप्ति होने जा रही है. इस गुडन्यूज पर अब उनके फैंस और सेलेब्स के बधाई के पोस्ट आने शुरू हो गये हैं.

सिद्धार्थ-कियारा ने आज 7 अक्टूबर की सुबह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस को यह गुडन्यूज दी है. कपल ने अपने गुडन्यूज पोस्ट को कैप्शन देते हुए लिखा है, 'एक बार फिर सबसे बड़े तोहफे का आशीर्वाद मिला है, हमारा दिल प्यार और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है'. अब कपल के पोस्ट पर बधाई की बाढ़ आ गई है. इसमें फैंस और सेलेब्स ने रेड हार्ट इमोजी से कमेंट बॉक्स भर दिया है. सेलेब्स की बात करें तो फिल्ममेकर करण जौहर ने कपल को तह दिल बधाई देते हुए लिखा है, लव लव यू'. करण ने कमेंट में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किये हैं. बधाई देने वालों में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर, मसाबा गुप्ता, रिया कपूर, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा समेत कई स्टार्स हैं.

बता दें, सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी हालिया रिलीज 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट में नजर आ रहे हैं. वहीं, कियारा आडवाणी को पिछली बार साउथ सुपरस्टार रॉकिंग स्टार यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई.