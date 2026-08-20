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श्वेता तिवारी ने IAS तुकाराम मुंढे से लगाई गुहार, बोलीं- आप कहां हैं, ऑनलाइन डिलीवरी में कॉकरेच आ रहे हैं

आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को पान-मसाला एड करने के चलते नोटिस भी भेजा था.

Shweta Tiwari Seeks FDA IAS officer Tukaram Mundhe Help
श्वेता तिवारी औऱ तुकाराम मुंढे (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 12:23 PM IST

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हैदराबाद: टीवी जगत की स्टार एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने बीती रात अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया. श्वेता ने अपने वीडियो में बताया कि उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर से कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के साथ कॉकरेच भी उनके घर में घुस आए. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने डिलीवरी प्लेटफॉर्म और महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंढे को भी टैग किया है. एक्ट्रेस ने मजाकिया अंदाज में इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया है.

श्वेता तिवारी ने IAS अधिकारी से पूछा- आप कहां हो?

वीडियो में श्वेता ने जो सामान ऑर्डर किया था, उसे भी दिखा रही हैं. वीडियो में श्वेता यह कहती दिख रही हैं, 'और उसके साथ कॉकरेच भी आया, यह देखिए कॉकरेच पूरे घर में भाग रहा है. यह रहा छोटा सा, तो क्या हमें तुकाराम मुंढे सर को टैग करना चाहिए? मुंडे जी अभी यहां पर हमारे घर में कॉकरेच आ रहे हैं. आप कहां हैं, प्लीज ध्यान दीजिए'. वीडियो में आप श्वेता तिवारी को कॉकरेच दिखाते हुए देखा जा रहा है. साथ ही एक्ट्रेस के चेहरे पर हंसी भी दिख रही है.

बता दें, एक्ट्रेस ने यह पोस्ट उस वक्त में शेयर किया है, जब एफडीए IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे अपनी सर्विस से पूरे देश के हीरो बन गए हैं. उन्होंने महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी लॉ के तहत कई दुकानों पर सील लगा दी है. यहां तक कि उन्होंने बीते दिनों शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को पान-मसाला एड करने के चलते नोटिस भी भेजा था. अब सोशल मीडिया पर आईएएस तुकाराम मुंढे के एक्शन की ही चर्चा हो रही है.

श्वेता तिवारी का वर्कफ्रंट

श्वेता तिवारी के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार फिल्म सिंघम अगेन में नजर आई थीं. अब उनकी झोली में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म वी-वन-फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट है. टीवी पर उन्हें पिछली बार 'मैं हूं अपराजिता' (2023) में देखा गया था. वहीं, बीते साल वह सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' में लैला सिंह के किरदार में दिखी थीं. फिलहाल श्वेता तिवारी को करण जौहर के होस्ट वाले शो 'द ट्रेटर्स 2' में बतौर कंटेस्टेंट देखा जा रहा है.

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