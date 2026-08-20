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श्वेता तिवारी ने IAS तुकाराम मुंढे से लगाई गुहार, बोलीं- आप कहां हैं, ऑनलाइन डिलीवरी में कॉकरेच आ रहे हैं

श्वेता तिवारी औऱ तुकाराम मुंढे ( ANI )

हैदराबाद: टीवी जगत की स्टार एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने बीती रात अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया. श्वेता ने अपने वीडियो में बताया कि उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर से कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के साथ कॉकरेच भी उनके घर में घुस आए. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने डिलीवरी प्लेटफॉर्म और महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंढे को भी टैग किया है. एक्ट्रेस ने मजाकिया अंदाज में इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया है. श्वेता तिवारी ने IAS अधिकारी से पूछा- आप कहां हो? वीडियो में श्वेता ने जो सामान ऑर्डर किया था, उसे भी दिखा रही हैं. वीडियो में श्वेता यह कहती दिख रही हैं, 'और उसके साथ कॉकरेच भी आया, यह देखिए कॉकरेच पूरे घर में भाग रहा है. यह रहा छोटा सा, तो क्या हमें तुकाराम मुंढे सर को टैग करना चाहिए? मुंडे जी अभी यहां पर हमारे घर में कॉकरेच आ रहे हैं. आप कहां हैं, प्लीज ध्यान दीजिए'. वीडियो में आप श्वेता तिवारी को कॉकरेच दिखाते हुए देखा जा रहा है. साथ ही एक्ट्रेस के चेहरे पर हंसी भी दिख रही है.