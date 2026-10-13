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AI-मॉर्फ्ड तस्वीरों पर 'दृश्यम 3' एक्ट्रेस श्रिया सरन बोलीं- शरीर के किसी भी अंग का आकार बदल देते हैं

हैदराबाद: हाल ही में जाह्नवी कपूर ने फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' के अपने गाने 'चुट्टमल्ले' के एआई से बने अश्वील वीडियो की कड़ी निंदा की थी. वायरल हुए इस वीडियो में जाह्नवी के चेहरे को डिजिटल रूप से इस तरह बदला गया था, जो मूल गाने का हिस्सा बिल्कुल नहीं थे. एक्ट्रेस ने महिलाओं को कंटेंट के रूप में पेश करने के लिए एआई के 'आपराधिक दुरुपयोग' की कड़ी आलोचना की और वीडियो को 'बेहद अपमानजनक' बताया था. अब एक इंटरव्यू में दृश्यम 3 की एक्ट्रेस श्रिया सरन ने इस संगीन मुद्दे पर बात की हैं. बता दं, श्रिया खुद एआई के दुरुपयोग का शिकार हो चुकी हैं और उनकी कई मॉर्फ्ड तस्वीरें वायरल हुई थीं.

एक्ट्रेस ने कहा, 'यह अजीब है. कभी-कभी तो मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि यह सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या नहीं. वे आपके शरीर के संवेदनशील अंगों के आकार बदल देते हैं, अचानक से आपका पहनावा गायब हो जाता है या आपका शरीर कोई हिस्सा बड़ा कर देते हैं. यह परेशान करने वाला है और यह सही नहीं है'.

एक्ट्रेस ने नुकसान के साथ-साथ एआई के इस्तेमाल के फायदे भी गिनाए हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'हालांकि एआई हमें बहुत कुछ दे सकता है और हमारी बहुत मदद कर सकता है, लेकिन यह हमारे लिए बहुत कुछ बदल भी सकता है. यह खतरनाक चीजों को जन्म दे सकता है. मुझे लगता है कि यह बात हर तकनीक पर लागू होती है. समय के साथ, हमें या तो इसके साथ जीना सीखना होगा या इससे निपटना होगा'.

श्रिया आगे बताती हैं कि साल 2001 में फिल्म 'इष्टम' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के बाद से 'बहुत सी अन्य चीजें' भी बदल गई हैं. उन्होंने कहा, 'हमारे पास मेकअप वैन नहीं होती थीं. मेरी शुरुआती तीन फिल्मों में तो मेरे पास मेकअप वैन नहीं थी. हम कोई पेड़ ढूंढ लेते और उसके नीचे बैठकर साथ में दोपहर का खाना खाते थे. एक तरह से यह बहुत खूबसूरत था. अच्छी बात यह है कि मुझे आज भी अपने कुछ सह-कलाकारों और निर्देशकों के साथ हुई बातचीत याद है. हम साथ बैठकर जीवन और किताबों पर चर्चा करते थे. हम रिकॉर्डर लाया करते थे और सब साथ में संगीत सुनते थे'.

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'अब तो हर किसी के पास ईयरफोन होते हैं और पता भी नहीं चलता कि दूसरा क्या सुन रहा है. सिनेमा बहुत बदल गया है. कहानी कहने का तरीका भी बहुत बदल गया है'. लेकिन श्रिया का मानना ​​है कि सबसे जरूरी बदलाव फिल्म सेट पर निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी है.

दृश्यम और आरआरआर फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस आखिर में कहती हैं, 'महिलाएं तय कर रही हैं कि किस तरह की कहानी बताई जानी चाहिए और उन्हें किसमें पैसा लगाना चाहिए. आप जितनी चाहें उतनी महिला-प्रधान कहानियां बना सकते हैं, लेकिन अगर कैमरे के पीछे सभी पुरुष हों, तो आप उन्हें महिला-प्रधान फिल्म नहीं बना सकते. हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन बदलाव की शुरुआत हो चुकी है'.