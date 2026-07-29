गुरु पूर्णिमा पर फिल्म 'श्रीमद्भागवतम' का एलान, सात-पार्ट में रिलीज होगी ये एपिक सिनेमैटिक गाथा
गुरु पूर्णिमा पर सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने 'श्रीमद्भागवतम' का एलान किया है. ये लाइव एक्शन फिल्म सीरीज 7 पार्ट में होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 4:53 PM IST
हैदराबाद: सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने गुरु पूर्णिमा पर एक नई फिल्म का एलान किया है. मेकर्स ने 'श्रीमद्भागवतम' नाम की फिल्म बनाने जा रही है, जो भागवत महापुराण पर आधारित सात भागों वाली एक बड़ी सिनेमैटिक गाथा है. इस फिल्म के जरिए स्टूडियो भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित बड़े पैमाने पर बनने वाली फिल्मों की दुनिया में कदम रख रहा है.
गुरु पूर्णिमा के मौके पर सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने 'श्रीमद्भागवतम' नाम का पोस्टर जारी किया, जिसमें यह साफ किया गया है कि यह फिल्म 7 भागों में आएगी. इस पोस्टर को साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'आज, गुरु पूर्णिमा (व्यास पूर्णिमा) के शुभ अवसर पर, हम उन सभी महान शिक्षकों को श्रद्धा से नमन करते हैं जो ज्ञान का मार्ग रोशन करते हैं.'
फिल्म के टाइटल का एलान करते हुए मेकर ने आगे लिखा है, 'पेश है श्रीमद्भागवतम्—महर्षि वेद व्यास के महाकाव्य भागवत महापुराण पर आधारित सात-भाग की लाइव-एक्शन सिनेमैटिक गाथा. आकाश और अमृत सागर चोपड़ा द्वारा स्क्रीन के लिए रूपांतरित. सप्ताह शुरू. पार्ट 1 अनाउंसमेंट बाद में होंगे.'
इस कहानी को श्रीमद्भागवतम के असली रूप में पहली बार पूरी तरह से फिल्म के तौर पर पेश करने का प्लान किया गया है. महर्षि वेद व्यास की रचित भागवतम् में बारह स्कंधों में लगभग 18,000 श्लोक हैं.
इसमें भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं के साथ-साथ भगवान महाविष्णु के कई अवतारों की कथाओं का वर्णन किया गया है. ये फिल्में भक्ति, कर्तव्य, नैतिकता और मोक्ष जैसे विषयों को उजागर करेंगी और साथ ही इस ग्रंथ से जुड़ी जानी-मानी और कम जानी-मानी कथाओं को भी प्रस्तुत करेंगी.
इस प्रोजेक्ट को अमृत सागर चोपड़ा और आकाश सागर चोपड़ा ने तैयार किया है, जो इसकी पहली फिल्म का निर्देशन भी करेंगे. इसे सागर पिक्चर्स ग्लोबल प्रोड्यूस कर रहा है. इसमें श्री एम रिसर्च से जुड़ी सलाह देंगे और मोती सागर मेंटरशिप देंगे.
जबकि विजुअल इफेक्ट्स प्रोड्यूसर क्लुइड एडवर्ड्स इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. यह फिल्म गाथा डॉ. रामानंद सागर और श्रीमती लीला सागर को समर्पित है. बता दें, मोती सागर ने 1987 की मशहूर टेलीविजन सीरीज 'रामायण' के को-डायरेक्टर के तौर पर काम किया था.