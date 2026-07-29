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गुरु पूर्णिमा पर फिल्म 'श्रीमद्भागवतम' का एलान, सात-पार्ट में रिलीज होगी ये एपिक सिनेमैटिक गाथा

'श्रीमद्भागवतम' ( Poster )

हैदराबाद: सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने गुरु पूर्णिमा पर एक नई फिल्म का एलान किया है. मेकर्स ने 'श्रीमद्भागवतम' नाम की फिल्म बनाने जा रही है, जो भागवत महापुराण पर आधारित सात भागों वाली एक बड़ी सिनेमैटिक गाथा है. इस फिल्म के जरिए स्टूडियो भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित बड़े पैमाने पर बनने वाली फिल्मों की दुनिया में कदम रख रहा है. गुरु पूर्णिमा के मौके पर सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने 'श्रीमद्भागवतम' नाम का पोस्टर जारी किया, जिसमें यह साफ किया गया है कि यह फिल्म 7 भागों में आएगी. इस पोस्टर को साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'आज, गुरु पूर्णिमा (व्यास पूर्णिमा) के शुभ अवसर पर, हम उन सभी महान शिक्षकों को श्रद्धा से नमन करते हैं जो ज्ञान का मार्ग रोशन करते हैं.' फिल्म के टाइटल का एलान करते हुए मेकर ने आगे लिखा है, 'पेश है श्रीमद्भागवतम्—महर्षि वेद व्यास के महाकाव्य भागवत महापुराण पर आधारित सात-भाग की लाइव-एक्शन सिनेमैटिक गाथा. आकाश और अमृत सागर चोपड़ा द्वारा स्क्रीन के लिए रूपांतरित. सप्ताह शुरू. पार्ट 1 अनाउंसमेंट बाद में होंगे.'