फिल्म 'ईठा' के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे श्रद्धा कपूर और रणदीप हुड्डा, राजमंदिर सिनेमा में बिखेरे लावणी के रंग
अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और रणदीप हुड्डा अपनी आगामी फिल्म 'ईठा' के प्रमोशन के लिए जयपुर के राजमंदिर सिनेमा पहुंचे.
Published : November 26, 2026 at 8:40 PM IST
जयपुर: अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और अभिनेता रणदीप हुड्डा गुरुवार शाम अपनी आगामी फिल्म 'ईठा' के प्रमोशन के लिए राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध राजमंदिर सिनेमा पहुंचे. दोनों कलाकारों की एक झलक पाने के लिए वहां प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो गई. इस मौके पर श्रद्धा और रणदीप ने मीडिया से बातचीत के दौरान फिल्म से जुड़े अपने अनुभव साझा किए.
गुलाबी नगरी में सजा लावणी और घूमर का संगम: आयोजन के दौरान राजस्थान की धरती पर महाराष्ट्र की पारंपरिक लावणी कला के रंग भी देखने को मिले. श्रद्धा कपूर ने जयपुर की डांसर्स के साथ लावणी की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को और भी खास बना दिया. इसके साथ ही दोनों कलाकारों ने फिल्म के एक गाने का पोस्टर भी लॉन्च किया और महाराष्ट्र की लावणी के साथ-साथ राजस्थान के घूमर नृत्य की भी सराहना की. राजमंदिर सिनेमा में दोनों सितारों के साथ सेल्फी लेने के लिए प्रशंसकों में होड़ मच गई, जहां उन्होंने फैंस के साथ कई सेल्फी भी लीं.
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श्रद्धा कपूर बोली-जयपुर मेरे लिए हमेशा से लकी रहा है: अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने कहा कि जयपुर आकर उन्हें हमेशा बहुत स्पेशल महसूस होता है और यहां के फैन सबसे प्यारे व लॉयल हैं. उन्होंने कहा, "यह शहर मेरे लिए हमेशा से खास और लकी रहा है. मैंने यहां जिन भी फिल्मों का प्रमोशन किया, उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला. यह फिल्म मेरे लिए बेहद खास है और दर्शकों को इसकी कहानी जरूर देखनी चाहिए. फिल्म में लावणी को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है. इस पारंपरिक नृत्य की बारीकियों को समझने और सीखने के लिए मैंने अभ्यास में काफी समय बिताया है." उन्होंने रणदीप हुड्डा की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक कमाल के अभिनेता हैं और उनके साथ काम करने का अनुभव शानदार रहा.
वहीं, रणदीप हुड्डा ने जयपुर में मिले प्यार और उत्साह पर खुशी जताते हुए कहा कि दर्शकों का अपनापन और फिल्मों के प्रति उनका जोश कलाकारों के लिए हमेशा खास होता है. जयपुर में मिले इस बेशुमार प्यार ने फिल्म के प्रमोशन को और यादगार बना दिया है. रणदीप ने कहा कि श्रद्धा कपूर एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं और फिल्म में उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा.
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विठाबाई के जीवन से प्रेरित है फिल्म की कहानी: 'ईठा' महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन से प्रेरित एक बायोग्राफिकल म्यूजिकल ड्रामा है. फिल्म में श्रद्धा कपूर विठाबाई का किरदार निभा रही हैं. यह कहानी उनके करीब चार दशक के सफर को दर्शाती है, जिसमें वे प्रेम, विश्वासघात, संघर्ष और निजी चुनौतियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाती हैं. विठाबाई ने कम उम्र में ही मंच पर प्रस्तुतियां देना शुरू कर दिया था और आगे चलकर महाराष्ट्र की लोकनाट्य परंपरा में खास मुकाम हासिल किया.
4 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म: लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रद्धा कपूर और रणदीप हुड्डा के अलावा मोहम्मद जीशान अय्यूब, सिद्धार्थ जाधव, इश्तियाक खान और अनंत जोशी भी अहम भूमिकाओं में हैं. मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशंस के बैनर तले बनी इस फिल्म को दिनेश विजान और लक्ष्मण उतेकर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 'ईठा' 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.
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