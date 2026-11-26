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फिल्म 'ईठा' के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे श्रद्धा कपूर और रणदीप हुड्डा, राजमंदिर सिनेमा में बिखेरे लावणी के रंग

जयपुर पहुंचे श्रद्धा कपूर और रणदीप हुड्डा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और अभिनेता रणदीप हुड्डा गुरुवार शाम अपनी आगामी फिल्म 'ईठा' के प्रमोशन के लिए राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध राजमंदिर सिनेमा पहुंचे. दोनों कलाकारों की एक झलक पाने के लिए वहां प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो गई. इस मौके पर श्रद्धा और रणदीप ने मीडिया से बातचीत के दौरान फिल्म से जुड़े अपने अनुभव साझा किए.

गुलाबी नगरी में सजा लावणी और घूमर का संगम: आयोजन के दौरान राजस्थान की धरती पर महाराष्ट्र की पारंपरिक लावणी कला के रंग भी देखने को मिले. श्रद्धा कपूर ने जयपुर की डांसर्स के साथ लावणी की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को और भी खास बना दिया. इसके साथ ही दोनों कलाकारों ने फिल्म के एक गाने का पोस्टर भी लॉन्च किया और महाराष्ट्र की लावणी के साथ-साथ राजस्थान के घूमर नृत्य की भी सराहना की. राजमंदिर सिनेमा में दोनों सितारों के साथ सेल्फी लेने के लिए प्रशंसकों में होड़ मच गई, जहां उन्होंने फैंस के साथ कई सेल्फी भी लीं.