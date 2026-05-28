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WATCH: श्रद्धा कपूर पर चढ़ा 'किंग ऑफ पॉप' का खुमार, पजामा पहनकर किया फुल ऑन डांस, कैप्शन ने खींचा फैंस का ध्यान

श्रद्धा कपूर ( IANS )

हैदराबाद: श्रद्धा कपूर इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हसीनाओं में से एक हैं. जब भी वह सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालती हैं, तब भी उनके फैंस उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं. चाहे उनके कैंडिड मोमेंट्स हों, ग्लैमरस लुक्स हों, या पैपराजी के साथ मजेदार बातचीत हो, श्रद्धा हमेशा सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहती हैं. हाल ही में, स्त्री एक्ट्रेस ने अपने अंदर के माइकल जैक्सन को बाहर लाकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. बुधवार, 27 मई को श्रद्धा ने अपना एक अनफिल्टर्ड वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह 'किंग ऑफ पॉप' के मशहूर गाने 'बैड' पर पूरे दिल से डांस करती नजर आ रही हैं. इस क्लिप में वह टॉप और पजामा पहने नजर आई. श्रद्धा अपने घर के अंदर अजीबोगरीब डांस मूव्स करते हुए बेफिक्र लग रही थीं. इस वीडियो में, उन्हें पूरी एनर्जी के साथ अपने कूल डांस मूव्स दिखाते हुए देखा जा सकता है. जहां एक तरफ उन्होंने अपने चुलबुले अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं दूसरी तरफ उनके कैप्शन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.