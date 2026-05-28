WATCH: श्रद्धा कपूर पर चढ़ा 'किंग ऑफ पॉप' का खुमार, पजामा पहनकर किया फुल ऑन डांस, कैप्शन ने खींचा फैंस का ध्यान
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो अपलोड किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 5:52 PM IST
हैदराबाद: श्रद्धा कपूर इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हसीनाओं में से एक हैं. जब भी वह सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालती हैं, तब भी उनके फैंस उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं. चाहे उनके कैंडिड मोमेंट्स हों, ग्लैमरस लुक्स हों, या पैपराजी के साथ मजेदार बातचीत हो, श्रद्धा हमेशा सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहती हैं. हाल ही में, स्त्री एक्ट्रेस ने अपने अंदर के माइकल जैक्सन को बाहर लाकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
बुधवार, 27 मई को श्रद्धा ने अपना एक अनफिल्टर्ड वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह 'किंग ऑफ पॉप' के मशहूर गाने 'बैड' पर पूरे दिल से डांस करती नजर आ रही हैं. इस क्लिप में वह टॉप और पजामा पहने नजर आई. श्रद्धा अपने घर के अंदर अजीबोगरीब डांस मूव्स करते हुए बेफिक्र लग रही थीं.
इस वीडियो में, उन्हें पूरी एनर्जी के साथ अपने कूल डांस मूव्स दिखाते हुए देखा जा सकता है. जहां एक तरफ उन्होंने अपने चुलबुले अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं दूसरी तरफ उनके कैप्शन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
एक्ट्रेस ने वीडियो के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा, जिसने तुरंत फैंस का ध्यान खींचा. उन्होंने एक फनी वीडियो के पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'कोई ऐसा ढूंढो जो आपका ऐसा डांस निकाल सके.'
जब वह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो फ्रेम में एक स्क्रिप्ट भी दिखाई दे रही थी. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये असल जिंदगी के लव बर्ड्स किसी प्रोजेक्ट के लिए साथ काम करने का प्लान बना रहे हैं.
बाद में उन्होंने पोस्ट पर आए एक कमेंट का जवाब देते हुए, इशारों में बताया कि राहुल ही यह वीडियो शूट कर रहे थे. फैंस ने कमेंट सेक्शन में उनकी 'कूल' और सहज डांस स्टाइल की खूब तारीफ की. उनके फैंस, जो खुद को 'श्रद्धा पगलूस' कहते हैं, एक साथ आए. उन्होंने लिखा, 'यह बहुत कूल है', जबकि दूसरों ने उन्हें 'हैप्पी गो लकी' कहा. उनमें से एक ने यह भी कमेंट किया, 'श्रद्धा सबसे अलग हैं और बहुत प्यारी हैं.'
इस बीच, श्रद्धा और राहुल के एक-दूसरे को डेट करने की चर्चा काफी समय से चल रही है. पहले भी श्रद्धा ने कुछ ऐसे इशारे किए हैं जिनसे उनके रिश्ते की पुष्टि होती नजर आती है. उन्होंने सालों पहले उनके साथ वड़ा पाव डेट का मजा लेते हुए एक तस्वीर भी पोस्ट की थी.