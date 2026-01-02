WATCH: पिता शक्ति कपूर संग हॉस्पिटल के बाहर मास्क में दिखीं श्रद्धा कपूर, पैप्स को देख हुईं नाराज, वीडियो लेने से किया मना
श्रद्धा कपूर को उनके पिता-एक्टर शक्ति कपूर के साथ हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया है. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Published : January 2, 2026 at 8:58 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपने 73 साल के पिता शक्ति कपूर के साथ मुंबई के एक हॉस्पिटल में दिखीं, जिसके बाद उनके फैंस को चिंता होने लगी. हॉस्पिटल के बाहर से श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर का कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें एक वीडियो ने सभी का ध्यान खींचा है. उस वीडियो में श्रद्धा को पैपराजी द्वारा वीडियो बनाते हुए देखकर असहज महसूस होता दिखा जा सकता है.
एक वायरल वीडियो में, श्रद्धा, फ्लोरल शर्ट और बैगी पैंट पहने हुए, अपने पिता शक्ति के साथ एक हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए दिखीं. दोनों ने मास्क लगा रखा था. वह ध्यान से अपने पिता को कार तक ले गईं और उन्हें कार में बैठने में मदद की.
Shraddha Kapoor and Shakti Kapoor at Bhatiya Hospital Juhu #fyp #viral #foryou #trending #shorts pic.twitter.com/PUK6biSE0M— important personalities (@ipersonalities0) January 2, 2026
जैसे ही वह गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रही थीं, एक्ट्रेस ने देखा कि फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें ले रहे हैं. एक्ट्रेस ने अपनी उंगली से 'नहीं, नहीं' का इशारा करते हुए विनम्रता से पैप्स को रिकॉर्ड न करने के लिए कहा. फिलहाल, दोनों के अस्पताल जाने की वजह पता नहीं चल पाई है.
नवंबर 2025 में नासिक के पास औंधेवाड़ी में अपनी आने वाली फिल्म ईथा की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस चोटिल हो गईं, जिससे उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था. इस फिल्म में वह मशहूर लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मंग नारायणगांवकर का रोल निभा रही हैं और इसे लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है.
23 नवंबर को अपने फैंस से बात करते हुए श्रद्धा ने मजाक में यह भी कहा कि वह 'टर्मिनेटर' की तरह घूम रही हैं. जब उनसे उनकी चोट के बारे में पूछा गया, तो एक्ट्रेस ने कहा, 'टर्मिनेटर की तरह घूम रही हूं. मसल टियर है. ठीक हो जाएगा. बस थोड़ा आराम करना है लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी.'