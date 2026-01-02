ETV Bharat / entertainment

WATCH: पिता शक्ति कपूर संग हॉस्पिटल के बाहर मास्क में दिखीं श्रद्धा कपूर, पैप्स को देख हुईं नाराज, वीडियो लेने से किया मना

पिता शक्ति कपूर के साथ श्रद्धा कपूर ( IANS )

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपने 73 साल के पिता शक्ति कपूर के साथ मुंबई के एक हॉस्पिटल में दिखीं, जिसके बाद उनके फैंस को चिंता होने लगी. हॉस्पिटल के बाहर से श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर का कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें एक वीडियो ने सभी का ध्यान खींचा है. उस वीडियो में श्रद्धा को पैपराजी द्वारा वीडियो बनाते हुए देखकर असहज महसूस होता दिखा जा सकता है. एक वायरल वीडियो में, श्रद्धा, फ्लोरल शर्ट और बैगी पैंट पहने हुए, अपने पिता शक्ति के साथ एक हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए दिखीं. दोनों ने मास्क लगा रखा था. वह ध्यान से अपने पिता को कार तक ले गईं और उन्हें कार में बैठने में मदद की.