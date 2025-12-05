'शोले: द फाइनल कट' ट्रेलर रिलीज, इस दिन थिएटर में आएगा धर्मेंद्र-अमिताभ की फिल्म का 4K अनकट ओरिजिनल वर्जन
सिनेमा के इतिहास में यह पहली बार है, जब कोई फिल्म अपने अनकट ओरिजिनल वर्जन के साथ रिलीज होने जा रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 5, 2025 at 5:09 PM IST
हैदराबाद: इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म 'शोले' सिनेप्रेमियों के लिए एक खूबसूरत एंटरटेनमेंट का तोहफा है. इस फिल्म को जितनी बार देखो पेट नहीं भरता. दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया बच्चन और अमजद खान से सजी यह फिल्म सिनेमा की आन-बान शान है. मौजूदा साल में शोले ने अपनी रिलीज के 50 साल पूरे किए हैं. इस मौके पर फिल्म शोले एक बार फिर नए अंदाज में रिलीज होने जा रही है. शोले का अनकट वर्जन अगले हफ्ते रिलीज होने जा रहा है. इससे पहले मेकर्स ने शोले द फाइनल कट ट्रेलर रिलीज कर दिया है. आज 5 दिसंबर को फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले शोले द फाइनल कट वर्जन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है.
कब रिलीज होगी शोले द फाइनल कट ?
दिग्गज फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने आज सोशल मीडिया पर फिल्म शोले का फाइनल कट ट्रेलर शेयर किया है, जो बहुत ही साफ क्वालिटी में दिख रहा है. शोले फाइनल कट ट्रेलर शेयर करने के साथ अपने कैप्शन में उन्होंने लिखा है, 'शोले 12 दिसंबर को थिएटर्स में लौट रही है, इस बार बिना किसी कट के, एक दम ओरिजिनल वर्जन, पेश है शोले द फाइनल कट'. उन्होंने आगे लिखा है, '4K के क्वालिटी में डॉल्बी साउंड 5.1 के साथ शोले 12 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी, गोल्डन जुबली ईयर में सिनेमा में पहली बार कोई फिल्म ओरिजिनल अनकट के साथ रिलीज हो रही है'.
बता दें, फिल्म शोले का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था. वहीं शोले का रिस्टोर वर्जन फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने तैयार किया है, जो पेन मरुधर के जरिए थिएटर में आ रही हैं. शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी सलीम-जावेद ने लिखी थी. धर्मेंद्र ने वीरू तो अमिताभ बच्चन ने जय का रोल किया था. धर्मेंद्र का बीती 24 नवंबर को निधन हुआ है और इसी के चलते दर्शकों की यादें एक फिर ताजा होने वाली हैं.