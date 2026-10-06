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फिल्म 'बेल' की प्रमोशन में अचानक जले पटाखे, बाल-बाल बचे कन्नड़ सुपरस्टार शिवा राजकुमार, देखें वायरल वीडियो

हैदराबाद : चित्रदुर्ग में अपनी नई फिल्म 'बेल' के प्रमोशन इवेंट के दौरान कन्नड़ सुपरस्टार शिवा राजकुमार बाल-बाल बचे. एक्टर एक प्राइवेट शोरूम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तभी उनके बहुत करीब अचानक पटाखे का जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां मौजूद लोग चौंक गए. यह घटना तब हुई जब फैंस एक्टर का जोरदार स्वागत करने के लिए पटाखे फोड़ रहे थे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है.

'करुनादा चक्रवर्ती' की फिल्म 'बेल' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म की टीम अभी बड़े शहरों में प्रमोशन कर रही है. हाल ही टीम चित्रदुर्ग पहुंची. इस इवेंट में शिवा राजकुमार भी शामिल हुए. इस दौरान दौरान अचानक पटाखे फटने की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई. शिवन्ना तुरंत सुरक्षित जगह की ओर चले गए. आस-पास मौजूद लोगों ने भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मदद की. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत आग बुझा दी.

शिवन्ना का हर शहर में जोरदार स्वागत हो रहा है. इसी तरह, चित्रदुर्ग में भी बड़ी संख्या में फैंस ने एक्टर का गर्मजोशी से स्वागत किया. जैसे ही एक्टर कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुए, एंट्री गेट के पास रखा एक फ्लावर पॉट अचानक फट गया. इससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. मौके पर चिंगारियां उठीं और चारों ओर धुआं भर गया. हालांकि, एक्टर के साथ मौजूद गार्ड्स ने तुरंत उन्हें घेर लिया और किसी भी अनहोनी को टाल दिया. खबर है कि एक्टर पूरी तरह सुरक्षित हैं.

सैकनिल्क के डेटा के अनुसार, पवन वाडेयार की निर्देशित इस फिल्म ने चार दिनों में 3.93 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत 1.34 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ की और दूसरे दिन 82 लाख रुपये कमाए. इसने तीसरे दिन 89 लाख रुपये और चौथे दिन 41 लाख रुपये का बिजनेस किया. फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 3.46 करोड़ रुपये है.

केवीएन प्रोडक्शंस के वेंकट के. नारायण द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में 'डायलॉग किंग' साईकुमार और साउथ इंडियन सिनेमा के पॉपुलर एक्टर जयराम, शिवा राजकुमार के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. बता दें, केवीएन प्रोडक्शंस एक जाना-माना कन्नड़ प्रोडक्शन हाउस है, जिसने टॉक्सिक, केडी, जन नायकन जैसे प्रोजेक्ट्स से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचाई है. फिल्म की कास्ट में लूज़ माडा योगेश, दीक्षित शेट्टी और संजना आनंद भी शामिल हैं.

इसके अलावा, फ़िल्म में अजनीश लोकनाथ का म्यूजिक, वैद्य एस. की सिनेमैटोग्राफी और मुरली मास्टर की कोरियोग्राफी है. यह फिल्म पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई थी और शिवन्ना समेत फिल्म की टीम अभी भी इसके प्रमोशन में जुटी हुई है.