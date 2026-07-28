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'रिजर्वेशन हटाओ' पर अपने नाम से फेक पोस्ट देख भड़कीं शिल्पा शेट्टी, बोलीं- ये सब मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण है

हैदराबाद: बॉलीवुड शिल्पा शेट्टी ने आज 28 जुलाई को एक इंस्टा स्टोरी पोस्ट शेयर कर आरक्षण पर उस वायरल पोस्ट को खारिज किया है, जो उनके नाम पर शेयर किया गया था. एक्ट्रेस इस वायरल पोस्ट से स्तब्ध हैं और साफ-साफ कहा है कि उनका इस पोस्ट से कोई लेना-देना नहीं है. गौरतलब है कि कॉकरेच जनता पार्टी के आंदोलन से धर्मंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया गया, जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन. सोशल मीडिया पर यह पेज बहुत वायरल हो रहा है. इसी बीच हाल ही में एक पोस्ट ने उस वक्त सबके होश उड़ा दिए, जब शिल्पा शेट्टी के नाम से यह पोस्ट वायरल हुआ.

क्या था शिल्पा शेट्टी का नाम का वारयल पोस्ट ?

इस पोस्ट में लिखा था, 'जनरल कैटेगरी के डॉक्टरों को सिर्फ जनरल कैटेगरी के मरीजों का ही इलाज करने दिया जाए और बाकी सभी को अपनी जाति के मरीजों का इलाज करने दिया जाए. हम सब जानते हैं कि जनरल कैटेगरी के डॉक्टरों के पास सबसे ज़्यादा हुनर ​​होता है क्योंकि वे बिना रिज़र्वेशन के हर परीक्षा पास करते हैं. जब दूसरे लोगों को सही इलाज नहीं मिलेगा, तो वे खुद जनरल डॉक्टरों से इलाज करवाने की गुज़ारिश करेंगे. इससे आख़िरकार जाति-आधारित रिज़र्वेशन खत्म हो जाएगा. यह मुद्दा अब मुख्यधारा में आ गया है. रिज़र्वेशन जल्द ही खत्म होने वाला है. यह होना ही है'.