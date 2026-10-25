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शिल्पा राव का आया बयान, मुंबई इवेंट में माइक बंद होने पर हुईं इमोशनल, बोलीं- आज मेरा दिल टूट गया

हैदराबाद: मुंबई में 24 अक्टूबर को बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट (BMP) के 10वें सालगिरह समारोह में गायिका शिल्पा राव ने परफॉर्म किया. हालांकि इस बीच कुछ ऐसा हुआ, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. कार्यक्रम में देरी होने के कारण आयोजकों ने बीच में ही उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया, जिससे उनकी परफॉरमेंस समय से पहले ही खत्म हो गई. ऑनलाइन सामने आए कई वीडियो में देखा जा सकता है कि इस अफरा-तफरी के बीच, जब वह अपने फैंस को धन्यवाद दे रही थीं, तो उनकी बात भी बीच में ही रोक दी गई. ऐसा तब हुआ जब वह स्टेज के एक कोने पर ही थीं और कुल्टे प्रोजेक्ट ने अपनी परफॉरमेंस शुरू कर दी.

इस घटना के बाद, गायिका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी कर कहा कि कार्यक्रम में जो कुछ हुआ उससे वह दुखी हैं. उन्होंने वादा किया कि वह अपने खुद के एक शो के साथ मुंबई वापस आएंगी. शिल्पा ने बयान में लिखा, 'मुंबई, आज रात मेरे दिल का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया है. इतनी खूबसूरत चीज का इस तरह हमसे छिन जाना बहुत तकलीफ देता है.'

ऑडियंस के सपोर्ट के बारे में जिक्र करते हुए शिल्पा ने आगे लिखा, 'लेकिन जब संगीत रुक गया, तब भी आप नहीं रुके. जिस तरह आपने मेरा नाम पुकारते रहे, आपकी आवाजों में जो प्यार था, मैं वह सब महसूस कर सकती थी.' उन्होंने अपने फैंस से वादा करते हुए कहा, 'आज रात हमारी कहानी अधूरी रह गई. मैं वादा करती हूं, मैं वापस आऊंगी. मैं तुमसे प्यार करती हूं, मुंबई. हमेशा-हमेशा के लिए.'

शिल्पा के बयान के बाद बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने एक स्पष्टीकरण जारी किया और गायिका के परफॉरमेंस के अचानक खत्म हो जाने के लिए उनसे माफी मांगी. बीएमपी ने अपने बयान में लिखा, 'हम दिल से माफी मांगते हैं. बीएमपी में, हमारा मिशन हमेशा अपने कलाकारों और उनके फैंस को एक बेहतरीन लाइव म्यूजिक अनुभव देना रहा है. हम इस वीकेंड के फेस्टिवल में शिल्पा राव की परफॉरमेंस के अचानक खत्म हो जाने के मामले पर बात करना चाहते हैं. सबसे पहले, हम शिल्पा राव का बहुत सम्मान करते हैं. हम उनके शानदार करियर, उनकी बेमिसाल कलाकारी और म्यूजिक इंडस्ट्री पर उनके गहरे प्रभाव की बहुत कद्र करते हैं. उन्हें अपने लाइनअप में शामिल करना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात थी.'

बयान में आगे लिखा, 'बड़े स्तर के म्यूजिक फेस्टिवल्स में बहुत जटिल लॉजिस्टिक्स और कई कलाकारों का लाइनअप शामिल होता है. प्लानिंग और तालमेल के बावजूद, लाइव इवेंट्स में कभी-कभी अचानक कुछ बदलाव हो सकते हैं - जैसे कि किसी कलाकार की परफॉरमेंस का तय समय से ज्यादा लंबा खिंच जाना.'

शिल्पा के शो को बीच में रोकने का कारण बताते हुए बीएमपी ने लिखा, 'चूंकि हमारे फेस्टिवल स्थानीय प्रशासन के कड़े दिशा-निर्देशों और वेन्यू (कार्यक्रम स्थल) पर लागू समय-सीमा (कर्फ्यू) के नियमों के तहत आयोजित होते हैं, इसलिए लगातार हुई देरी के कारण दुर्भाग्यवश उनके परफॉरमेंस को समय से पहले ही समाप्त करना पड़ा. हालांकि ये परिस्थितियां पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर थीं, फिर भी हमें इस बात का गहरा खेद है कि हम उनके पूरे परफॉरमेंस को प्रस्तुत नहीं कर सके. हम शिल्पा राव, उनकी टीम और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके उन फैंस से दिल से माफी मांगते हैं जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए वहां आए थे. हम आपकी निराशा को समझते हैं और लाइव फेस्टिवल के आयोजन से जुड़ी सख्त व्यावहारिक चुनौतियों को समझने के लिए आपके सहयोग की सराहना करते हैं.'