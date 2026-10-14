'पापा...प्लीज मुझे बचा लो', शेखर सुमन आज भी नहीं भूले 11 साल के बेटे की पुकार, जानें किस बीमारी से हुई थी मौत
एक्टर शेखर सुमन ने अपने बेटे आयुष के आखिरी पल को याद किया है. बता दें, उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है.
Published : October 14, 2026 at 10:55 AM IST
हैदराबाद: किसी माता-पिता के लिए सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? उनके लिए वो सबसे बड़ा दुख होता है, जिसे उन्होंने जन्म दिया, उसी को खुद के सामने मरते हुए देखना. कुछ ऐसा ही हुआ था बॉलीवुड एक्टर और टीवी प्रेजेंटर शेखर सुमन के साथ. हाल ही में शेखर ने अपने निजी जीवन का वो किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर उनके फैंस भी भावुक हो गए हैं. उन्होंने अपने दिवंगत बेटे आयुष के आखिरी पलों के बारे में बताया.
एक इंटरव्यू में शेखर सुमन से उनके बेटे आयुष के आखिरी पलों के बारे में पूछा गया. शेखर ने बताया कि उनके लिए वह समय दो बहुत मुश्किल सच्चाइयों से भरा था. जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है, तब उनके पास काम कम था और वे परिवार का खर्च चलाने को लेकर परेशान थे. ऐसे समय में जब उन्हें लगा कि उनके पास सहारा देने वाली कोई चीज नहीं बची है, उन्हें अपने बच्चे को खोने के डर का सामना करते हुए भी काम जारी रखना पड़ा.
आयुष की बीमारी के बारे में पता चलने वाले पल को याद करते हुए, शेखर ने बताया कि यह खबर उन्हें तब मिली जब उनका करियर उतार-चढ़ाव चल रहा था. उन्होंने कहा, "मुझे पता चला कि मेरा बेटा लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है. एक तो उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था. ऊपर से, हमें इतनी बुरी खबर मिली. मैं पूरी तरह से टूट गया था और बर्बाद हो गया था."
शेखर ने अपने बेटे के आखिरी समय के बारे में बताया. उन्होंने कहा, "जाने के टाइम पर शेखर संस्कृत के श्लोक बोलने लगे थे, जबकि वो 11 साल का था. मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों किया. ये मैंने किसी बताया नहीं है. उसने बताया कि उसे गोल्डन लाइट आती दिखी थी. उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा 'पापा, मैं जाना नहीं चाहता. प्लीज मुझे बचा लो' और वो संस्कृत में श्लोक बोलने लगा,हम घबरा गए.'
उन्होंने आगे बताया कि आयुष ने अपने आस-पास मौजूद लोगों से, जिनमें परिवार का ड्राइवर भी शामिल था, कहा कि वह उनसे आई लव यू कहने लगा. एक्टर ने कहा, "वह किसी फरिश्ते जैसा था. बहुत खूबसूरत बच्चा था." उन्होंने कहा, अचानक ये ट्रेजेडी कहां से आई हमें नहीं पता. पर यहीं प्रारब्ध है, परेशानी कब और कहां से आ जाए ये आपको खुद नहीं मालूम. बहुत मुश्किल वक्त होता है. उन्होंने यह भी कहा कि यह जख्म कभी पूरी तरह नहीं भरेगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयुष को एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस नाम की बीमारी थी. आयुष की मौत के बाद, शेखर ने कहा कि उनका काम, पैसे और शोहरत से मन हट गया था. उन्होंने काम करना जारी रखा क्योंकि उन्हें अपने बाकी परिवार का भी ध्यान रखना था. उनकी यादें उस दुख की झलक दिखाती हैं जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है. एक्टर के लिए, काम में मिली कामयाबी भी उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकी, और उनके बेटे की यादें आज भी परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी में एक बहुत ही निजी जगह रखती हैं.