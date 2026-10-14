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'पापा...प्लीज मुझे बचा लो', शेखर सुमन आज भी नहीं भूले 11 साल के बेटे की पुकार, जानें किस बीमारी से हुई थी मौत

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हैदराबाद: किसी माता-पिता के लिए सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? उनके लिए वो सबसे बड़ा दुख होता है, जिसे उन्होंने जन्म दिया, उसी को खुद के सामने मरते हुए देखना. कुछ ऐसा ही हुआ था बॉलीवुड एक्टर और टीवी प्रेजेंटर शेखर सुमन के साथ. हाल ही में शेखर ने अपने निजी जीवन का वो किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर उनके फैंस भी भावुक हो गए हैं. उन्होंने अपने दिवंगत बेटे आयुष के आखिरी पलों के बारे में बताया.

एक इंटरव्यू में शेखर सुमन से उनके बेटे आयुष के आखिरी पलों के बारे में पूछा गया. शेखर ने बताया कि उनके लिए वह समय दो बहुत मुश्किल सच्चाइयों से भरा था. जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है, तब उनके पास काम कम था और वे परिवार का खर्च चलाने को लेकर परेशान थे. ऐसे समय में जब उन्हें लगा कि उनके पास सहारा देने वाली कोई चीज नहीं बची है, उन्हें अपने बच्चे को खोने के डर का सामना करते हुए भी काम जारी रखना पड़ा.

आयुष की बीमारी के बारे में पता चलने वाले पल को याद करते हुए, शेखर ने बताया कि यह खबर उन्हें तब मिली जब उनका करियर उतार-चढ़ाव चल रहा था. उन्होंने कहा, "मुझे पता चला कि मेरा बेटा लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है. एक तो उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था. ऊपर से, हमें इतनी बुरी खबर मिली. मैं पूरी तरह से टूट गया था और बर्बाद हो गया था."