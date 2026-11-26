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Interview: 6 साल तक दिए ऑडिशन, असिस्टेंट डायरेक्टर भी बनीं, अब बॉलीवुड में छा रही हैं शरवरी, SLB संग काम करने का सपना

बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी इन दिनों अपने करियर के शानदार दौर से गुजर रही हैं. साल 2024 में फिल्म 'मुंज्या' से पहचान बनाने के बाद उन्होंने लगातार अलग-अलग तरह के किरदारों और बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. 'महाराज' और 'वेदा' जैसी फिल्मों में नजर आने के बाद शरवरी ने अपने अभिनय का दायरा बढ़ाया है. अब वह सूरज बड़जात्या की आगामी फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में आयुष्मान खुराना के साथ नजर आने वाली हैं.

27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही यह फिल्म शरवरी के करियर के लिए काफी अहम मानी जा रही है. इसकी खास बात यह है कि इसमें उन्हें एक बिल्कुल अलग अंदाज में देखने का मौका मिलेगा. एक ओर जहां वह एक्शन और पीरियड ड्रामा जैसी फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर सूरज बड़जात्या की पारिवारिक और रोमांटिक कहानी में वह एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हैं, जो अपनी सोच और फैसलों को लेकर बेहद मजबूत है.

इस बारे में शरवरी का कहना है कि उन्हें किसी एक छवि में बंध जाने का डर नहीं है, क्योंकि अब तक उन्होंने अपने करियर में अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाई हैं. उनके मुताबिक, 'महाराज', 'मैं वापस आऊंगा' और 'अल्फा' जैसी फिल्मों की दुनिया एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. इसके अलावा 'वेदा' जैसी एक्शन फिल्म में भी वह अपनी अलग छाप छोड़ चुकी हैं.

सूरज बड़जात्या ने हाल ही में इस बात का जिक्र किया था कि बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस पारंपरिक भारतीय किरदार निभाने से हिचकिचाती हैं. उन्हें डर रहता है कि कहीं उनकी एक खास छवि न बन जाए या फिर उन्हें एक ही तरह के किरदारों में न बांध दिया जाए. हालांकि, उन्होंने शरवरी की तारीफ करते हुए कहा था कि एक्ट्रेस ने फिल्म की भारतीयता को पूरे मन से अपनाया है. साथ ही उन्होंने शरवरी के डांस और उनके अंदाज की भी सराहना की थी.

लेकिन एक एक्टर के तौर पर, शरवरी को लगता है कि वह हमेशा पहले स्क्रिप्ट पर रिएक्ट करती हैं. वह कहती हैं, "जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी, तो मैं इसके कॉन्सेप्ट से हैरान रह गई. मैं इसका हिस्सा बनने और सूरज सर द्वारा डायरेक्ट किए जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी."

उन्होंने कहा, "आप सूरज बड़जात्या की फिल्म के लिए मना कैसे कर सकते हैं? वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े निर्देशकों में से एक हैं. उनकी अपनी एक विरासत है और उनकी फिल्मों की अपनी एक अलग ही भाषा है. जिस तरह की फिल्में वे बनाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और बना सकता है. हर जेनरेशन में, उन्होंने लोगों को अपने सिनेमा, अपने एक्टर्स, कहानियों से प्यार करने पर मजबूर किया है. इतने बड़े सेट पर एनर्जी, रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी के अलावा, एक खास डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट वाला अपनापन भी होता है और यह सब डायरेक्टर से आता है."

'ये प्रेम मोल लिया' को चुनने के पीछे शरवरी की एक बड़ी वजह सूरज बड़जात्या जैसे दिग्गज निर्देशक के साथ काम करने का मौका था. हिंदी सिनेमा में सूरज बड़जात्या की अपनी अलग पहचान है. उनकी फिल्मों में पारिवारिक रिश्तों, प्रेम और भावनाओं को खास अंदाज में पेश किया जाता है. उनकी फिल्मों ने कई पीढ़ियों के दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है.

शरवरी ने कहा, "नहीं, मैं अपनी शुरुआत के लिए आभारी हूं. मुझे नहीं पता कि मैंने मुकाम हासिल कर लिया है या नहीं और क्या मैं वहां पहुंच गई हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि मुझे आगे भी बहुत मेहनत करते रहना है. मुझे आज भी लगता है कि मैं एक नई कलाकार हूं. मैं लगातार सीख रही हूं."

शरवरी के पास आज बड़े बैनर की फिल्में हैं, नामी निर्देशकों के साथ काम करने का मौका है और दर्शकों के बीच भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. इसके बावजूद उनका मानना है कि उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है. ईटीवी भारत को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि वह अब इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी हैं या स्टार बन गई हैं, तो उन्होंने बेहद सादगी से इसका जवाब दिया.

शरवरी के पास आने वाले समय में भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वह इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' और यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' का हिस्सा रही हैं. वहीं, मार्च 2027 में अली अब्बास जफर की रोमांटिक एक्शन-ड्रामा फिल्म 'बेपरवाह' में भी नजर आएंगी. लगातार अलग-अलग जॉनर की फिल्मों का हिस्सा बनना उनके करियर को एक नई दिशा दे रहा है. हालांकि, इन उपलब्धियों के बावजूद शरवरी खुद को अभी भी एक नई कलाकार ही मानती हैं.

शरवरी ने कहा, "एक एक्ट्रेस के तौर पर मेरी पसंद हमेशा अलग-अलग तरह की रही है. मैंने कई जॉनर में काम किया है और खुद को अलग-अलग अंदाज में पेश किया है. चाहे 'महाराज' हो, 'मैं वापस आऊंगा' हो या 'अल्फा', इन सभी फिल्मों की दुनिया एक-दूसरे से बहुत अलग रही है." वे कहती हैं कि वेद, महाराज और अल्फा जैसे जबरदस्त एक्शन और पीरियड प्रोजेक्ट्स से आने के बाद, एक क्लासिक फैमिली रोमांस में कदम रखने से उन्हें पूरी तरह से अलग स्किल सेट दिखाने का मौका मिला.

शरवरी ने 'मैं वापस आऊंगा' के बारे में एक किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया, "मैंने 'मैं वापस आऊंगा' खत्म की और फिर इस सेट पर आई. मैं उस लव स्टोरी से इस पर आई, दोनों बहुत अलग हैं लेकिन मैं उसी मूड, स्पेस और फीलिंग में थी. यह कैरेक्टर पूर्वा मेरे घर के बहुत करीब है, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर लड़की रिलेट करेगी और कुछ ऐसा भी जिस पर मुझे विश्वास था."

उन्होंने कहा, "लेकिन हर बार जब मैं कोई फिल्म पूरी कर लेती हूं, तो मैं कुछ अलग करना चाहती हूं. मैं नैचुरली उस स्पेस से बाहर निकलना चाहती हूं, और एक अलग जॉनर, अलग कैरेक्टर, अलग बॉडी लैंग्वेज, अलग एरा के बारे में सोचना चाहती हूं. यह मुझे एक एक्टर के तौर पर एक्साइट करता है, और यह मुझे ग्रो करता रहता है और मुझमें और सीखने की भूख बनाए रखता है."

'ये प्रेम मोल लिया' में शरवरी पूर्वा का किरदार निभा रही हैं. फिल्म में पूर्वा शादी के बाद अपना घर छोड़कर जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वह अपने परिवार की छह औरतों की अकेली केयरटेकर है. ऐसे में आयुष्मान खुराना का किरदार प्रेम एक अलग फैसला लेते हुए उसके घर में रहने के लिए तैयार हो जाता है. वह कहती हैं, "आयुष्मान सेट पर बहुत अच्छी एनर्जी लाते हैं। वह हमेशा क्यूरियस रहते हैं और एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहते हैं. वह इतने वर्सेटाइल रहे हैं जो उनकी रेंज दिखाता है. उनके साथ कोलेबोरेट करना बहुत अच्छा था."

फिल्म का सीन (Special Arrangement)

अपनी खुद की बताई "टॉमबॉय" परवरिश और एक्शन से भरे रोल से हटकर एक खास राजश्री हीरोइन के पारंपरिक अंदाज़ को अपनाने के बारे में सोचते हुए, शरवरी के लिए, यह बदलाव कभी भी जानबूझकर से ज्यादा फेमिनिन बनने की कोशिश करने के बारे में नहीं था. उनका मानना ​​है कि फेमिनिनिटी एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ़ किसी के दिखने या कपड़ों से डिफाइन नहीं किया जा सकता. वह कहती हैं, "मुझे अपनी फेमिनिनिटी को खोजने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी, यह हम सभी के अंदर मौजूद है. फेमिनिनिटी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या पहनते हैं. यह आपके मूल्यों से भी आती है."

वह कहती हैं, "असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने से मुझे समय और डिसिप्लिन की वैल्यू का पता चला. पंक्चुअल होना बेसिक प्रोफेशनलिज़्म है. मुझे नहीं पता कि इससे मुझे दूसरों से ज्यादा फायदा होता है या नहीं, लेकिन मुझे पक्का लगता है कि इससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस और बहुत एक्सपोजर मिला, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि फिल्में कैसे बनती हैं."

जब उनसे पूछा गया कि उनका कोई ड्रीम रोल है, या कोई डायरेक्टर जिसके साथ वह काम करना चाहती हैं, तो तुरंत जवाब मिला, "संजय लीला भंसाली. असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के दौरान मेरा हर दिन सिर्फ एक ही सपना होता था कि मैं कैमरे के सामने आऊं. 'बाजीराव मस्तानी' के समय से यह सपना मेरे दिल में है और आज भी कायम है. मुझे लगता है कि अपनी हर फिल्म के साथ मैं संजय लीला भंसाली की फिल्म का हिस्सा बनने के अपने सपने के थोड़ा और करीब पहुंचने की कोशिश कर रही हूं."

सूरज बड़जात्या के साथ शरवरी (Special Arrangement)

आज भले ही शरवरी को बड़े निर्देशकों और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का मौका मिल रहा हो, लेकिन उनका यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा. फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस शुरुआत करने से पहले उन्होंने लंबे समय तक खुद को तैयार किया. थिएटर और एक्टिंग वर्कशॉप के जरिए एक्टिंग की बारीकियां सीखीं और करीब 6 साल तक अलग-अलग फिल्मों के लिए ऑडिशन देती रहीं.

इस दौरान उन्होंने फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को करीब से समझने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया. 'बाजीराव मस्तानी', 'प्यार का पंचनामा 2' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' जैसी फिल्मों में उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काम किया.

साल 2020 में वेब सीरीज 'द फॉरगॉटन आर्मी' से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद साल 2021 में फिल्म 'बंटी और बबली 2' से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. हालांकि, शुरुआती दौर में उन्हें वह पहचान नहीं मिली, जिसकी उम्मीद किसी नए कलाकार को होती है. लेकिन उन्होंने काम सीखना और खुद को बेहतर बनाना जारी रखा. बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इंडस्ट्री में आने के बाद, उन्होंने अक्सर इस बिहाइंड-द-सीन्स काम को कॉन्फिडेंस, टेक्निकल अवेयरनेस और कैमरे के सामने आने पर डिसिप्लिन बनाने का क्रेडिट दिया है.