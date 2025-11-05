ETV Bharat / entertainment

शारदा सिन्हा की पहली पुण्यतिथि: पीएम मोदी ने 'बिहार कोकिला' को दी श्रद्धांजलि, बोले- छठ के सुमधुर गीत...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी /शारदा सिन्हा ( IANS )