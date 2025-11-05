शारदा सिन्हा की पहली पुण्यतिथि: पीएम मोदी ने 'बिहार कोकिला' को दी श्रद्धांजलि, बोले- छठ के सुमधुर गीत...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर फॉक सिंगर शारदा सिन्हा को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2025 at 2:21 PM IST|
Updated : November 5, 2025 at 3:29 PM IST
नई दिल्ली: 'बिहार कोकिला' कही जाने वाली फॉक सिंगर शारदा सिन्हा की आज पहली पुण्यतिथि है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को दिवंगत शारदा सिन्हा को उनकी पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है. साथ ही राज्य की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में उनके योगदान की सराहना की.
पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल का सहारा लिया है. पीएम ने अपने एक्स हैंडल पर शारदा सिन्हा की संगीत विरासत और बिहार की कला एवं संस्कृति से जुड़ाव को याद किया.
पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर दिवंगत सिंगर को श्रद्धांजलि देते हुए कैप्शन में लिखा है, 'बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि. उन्होंने बिहार की कला-संस्कृति को लोकगीतों के माध्यम से एक नई पहचान दी, जिसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा. महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीत हमेशा जनमानस में रचे-बसे रहेंगे.' पीएम मोदी ने भोजपुरी और मैथिली लोक संगीत शैलियों में उनके अपार योगदान की, विशेष रूप से उनके छठ गीतों की प्रशंसा की.
बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने बिहार की कला-संस्कृति को लोकगीतों के माध्यम से एक नई पहचान दी, जिसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीत हमेशा जनमानस में रचे-बसे रहेंगे।— Narendra Modi (@narendramodi) November 5, 2025
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दिवंगत शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'बिहार कोकिला, पद्म श्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित स्व. शारदा सिन्हा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. स्व. शारदा सिन्हा जी के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए मधुर गीत बिहार समेत देश के सभी भागों में आज भी गूंजा करते हैं. बिहार की भूमि, संगीत जगत और संगीत प्रेमियों में उनकी स्मृति हमेशा रहेगी.'
बिहार कोकिला, पद्म श्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित स्व० शारदा सिन्हा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।— Nitish Kumar (@NitishKumar) November 5, 2025
स्व० शारदा सिन्हा जी के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए मधुर गीत बिहार समेत देश के सभी भागों में आज भी गूंजा करते हैं। बिहार की भूमि, संगीत जगत और संगीत प्रेमियों…
'बिहार कोकिला' शारदा सिन्हा का 5 नवंबर की शाम को दिल्ली के एम्स में सेप्टीसीमिया के इलाज के दौरान निधन हो गया. उनके निधन की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था. उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. शारदा का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया गया जहां पटना में उनके पिता का अंतिम संस्कार किया गया था, ऐसा उनके परिवार ने उस समय बताया था.