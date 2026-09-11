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6 घंटे तक चली शरत सक्सेना की सर्जरी, फोटो शेयर कर एक्टर ने दी हेल्थ अपडेट

बॉलीवुड के सीनियर एक्टर शरत सक्सेना ने सोशल मीडिया के जरिए अपने हेल्थ के बारे में जानकारी दी है.

Sharat Saxena
शरत सक्सेना (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 8:53 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड के सीनियर एक्टर शरत सक्सेना इन दिनों अपने हेल्थ को लेकर सुर्खियों में हैं. अपनी जबरदस्त फिटनेस और स्क्रीन पर 'टफ़-गाय' वाली इमेज के लिए मशहूर इस अनुभवी एक्टर की हाल ही में छह घंटे की लंबर स्पाइन सर्जरी हुई है. उन्होंने फैंस के साथ अपनी रिकवरी की एक झलक शेयर की और अपने हेल्थ के बारे में बताया.

10 सितंबर को शरत ने इंस्टाग्राम पर कई फ़ोटो का एक कलेक्शन शेयर किया. पहली फ़ोटो में वह हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए कैमरे की ओर देख रहे हैं और कैप्शन लिखा है, 'सर्जरी हो गई.' दूसरी तस्वीर में वह फैमिली के साथ कार में बैठे दिख रहे हैं. इस तस्वीर पर उन्होंने 'हेडिंग होम' लिखा है.

एक स्लाइड में उन्होंने मजाक भी किया, जिसमें वह हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए हुए हैं. उन्होंने लिखा, 'आज पार्टी, कल जिम.' अगले स्लाइड में उन्हें हॉस्पिटल के बेड पर सिर पर हाथ रखे देखा जा सकता है. ऐसा लग रहा है कि वे सूप पी-पीकर परेशान हो गए हैं. उन्होंने फोटो पर लिखा है, 'अब सूप नहीं'.

आखिरी तस्वीर में वह अपने घर की कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा, 'अब छड़ी लेकर चलने की जरूरत नहीं.' इन तस्वीरों को साझा करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा है, '6 घंटे की स्पाइन की सर्जरी पूरी हुई. एक अच्छे इंसान को कोई रोक नहीं सकता.'

इससे पहले, शरत ने अपनी स्पाइन की एमआरआई करवाते हुए कुछ फोटो शेयर की थी. उन्होंने लिखा, 'बॉम्बे हॉस्पिटल में लंबर स्पाइन सर्जरी से पहले स्टैंडिंग एमआरआई .' इस पोस्ट के बाद उनके फैंस चिंतित हो गए थे.

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने चेहरे, शरत सक्सेना ने 70 के दशक की शुरुआत में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें वे ज्यादातर विलेन या सपोर्टिंग रोल में नजर आए. उनकी कुछ यादगार फिल्मों में 'मिस्टर इंडिया', 'त्रिदेव', 'घायल', 'खिलाड़ी', 'गुप्त: द हिडन ट्रुथ', 'सोल्जर', 'गुलाम', 'बादशाह', 'फना', 'बागवान' और 'कृष' जैसी फिल्में शामिल हैं. उन्होंने तेलुगु, मलयालम और तमिल फिल्मों में भी काम किया है. शरत सक्सेना का हालिया रोल चिरंजीवी की फिल्म 'माना शंकर वर प्रसाद गारू' में था.

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