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6 घंटे तक चली शरत सक्सेना की सर्जरी, फोटो शेयर कर एक्टर ने दी हेल्थ अपडेट

शरत सक्सेना ( ANI )

हैदराबाद: बॉलीवुड के सीनियर एक्टर शरत सक्सेना इन दिनों अपने हेल्थ को लेकर सुर्खियों में हैं. अपनी जबरदस्त फिटनेस और स्क्रीन पर 'टफ़-गाय' वाली इमेज के लिए मशहूर इस अनुभवी एक्टर की हाल ही में छह घंटे की लंबर स्पाइन सर्जरी हुई है. उन्होंने फैंस के साथ अपनी रिकवरी की एक झलक शेयर की और अपने हेल्थ के बारे में बताया. 10 सितंबर को शरत ने इंस्टाग्राम पर कई फ़ोटो का एक कलेक्शन शेयर किया. पहली फ़ोटो में वह हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए कैमरे की ओर देख रहे हैं और कैप्शन लिखा है, 'सर्जरी हो गई.' दूसरी तस्वीर में वह फैमिली के साथ कार में बैठे दिख रहे हैं. इस तस्वीर पर उन्होंने 'हेडिंग होम' लिखा है. एक स्लाइड में उन्होंने मजाक भी किया, जिसमें वह हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए हुए हैं. उन्होंने लिखा, 'आज पार्टी, कल जिम.' अगले स्लाइड में उन्हें हॉस्पिटल के बेड पर सिर पर हाथ रखे देखा जा सकता है. ऐसा लग रहा है कि वे सूप पी-पीकर परेशान हो गए हैं. उन्होंने फोटो पर लिखा है, 'अब सूप नहीं'.