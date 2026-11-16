ETV Bharat / entertainment

शरद कपूर ने बताया क्यों हुआ ऐसा हाल? मदद को आगे आए सोनू सूद-सलमान, अब हॉलीवुड डेब्यू करेंगे SRK की 'जोश' के एक्टर

हैदराबाद: शरद कपूर उस वक्त तेजी से चर्चा में आए जब उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर दौड़ने लगे. शरद कपूर एक बॉलीवुड एक्टर हैं और उन्होंने शाहरुख खान-समलान खान समेत कई बड़े स्टार संग काम किया है. उन्हें शाहरुख खान की फिल्म जोश और सलमान खान की फिल्म जय हो में देखा गया था. शरद कपूर के हालिया वायरल वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था. इन वीडियो में शरद बेहद कमजोर दिख रहे थे और बॉलीवुड में भी एक्टिव नहीं थे. एक वीडियो में उन्होंने बॉलीवुड से अपने लिए अपील भी की थी. अब सलमान खान और सोनू सूद ने एक्टर के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है.

बीती रात छठ पूजा सेलिब्रेशन से लौटे एक्टर सोनू सूद ने आज 16 नवंबर को एक्टर शरद कपूर से मुलाकात की. सोनू ने यहां कुर्सी पर बैठकर एक्टर का हाल-चाल लिया. शरद कपूर को ब्लैक टी-शर्ट और जींस में देखा गया. वहीं, सोनू भी टी-शर्ट जींस पहने दिखे.

वहीं, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 'गरीबों के महीसा' सोनू सूद ने एक्टर शरद कपूर की हेल्थ को देखते हुए उनके इलाज का खर्च उठाने का वादा किया है. कहा जा रहा है कि सोनू की ओर से आने वाली एक मेडिकल टीम एक्टर का ट्रीटमेंट करेगी. बता दें, शरद को पैर में इंजरी है. उन्होंने वीडियो में बताया था कि बर्सिलोना में फुटबॉल खेलते वक्त उनके पैर में चोट लग गई थी.

रिपोर्ट्स की मानें तो, शरद कपूर को ऐसी हालत में देखने के बाद सलमान खान और सोनू सूद उनकी मदद करने के लिए आगे आए हैं. हाल ही में शरद कपूर ने एक वीडियो में सलमान, शाहरुख और अक्षय कुमार जैसे बडे़ स्टार्स से मदद की अपील की. वीडियो में एक्टर ने अपनी हेल्थ और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वीडियो के बाद सलमान ने उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है.

शरद कपूर ने अपने लेटेस्ट वीडियो में बताया है कि वह इस हालत कैसे पहुंचे थे. एक्टर ने बताया, 'जब कोई आप पर दोष मढ़ता है, भले ही आपकी कोई गलती न हो, तो इससे बहुत गहरी तकलीफ होती है. नौबत यहां तक आ गई कि मैं डिप्रेशन में चला गया. मेरा किसी से मिलने का मन नहीं करता था, काम करने का भी मन नहीं करता था, लेकिन अब मैंने फैसला किया है. मैंने इंडस्ट्री से गुहार लगाई है कि कृपया मेरी मदद करें, क्योंकि मैं भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा हूं'. एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री से मदद की अपील की और कहा कि वह कमबैक करना चाहते हैं. बेजुबान ट्रस्ट की एक महिला हेमा चौधरी ने बताया कि वह 2-3 साल से बेड पर रहे हैं. एक्टर ने दो-दो दिनों तक खाना भी नहीं खाया था. वहीं, एक्टर ने बताया कि फैमिली वाले उन्हें कभी-कभी फोन करते थे. आखिर में शरद ने कहा कि मुझे आर्थिक और मेंटली मदद चाहिए. मैं सभी बड़े एक्टर्स को हीरो की नजर से देखता हूं, प्लीज मेरी मदद करो.

दो साल पहले लगा था यौन शोषण का आरोप

बता दें, नवंबर 2024 में एक्टर पर एक 32 साल की महिला से यौन शोषण का आरोप लगा था. शरद कपूर पर यौन शोषण के आरोप में मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया था. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर एक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 75 और 79 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें तलब किया था. पीड़ित महिला का आरोप था कि शरद कपूर ने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें गलत तरीके से छुआ. महिला ने बताया था कि वह फेसबुक के जरिए शरद कपूर से जुड़ी थीं. फिर धीरे-धीरे उनकी बात वीडियो कॉल पर होने लगी. महिला ने आगे बताया था कि इसके बाद एक्टर ने उन्हें शूटिंग के बारे में बात करने के बहाने मुलाकात के लिए बुलाया था.

जनवरी में हॉलीवुड डेब्यू करेंगे शरद कपूर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि पिछले साल भारत लौटने से पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में सात साल बिताए थे. वह फिल्म इंडस्ट्री को अपना परिवार मानते हैं और एक्टिंग में वापसी करना चाहते हैं. एक्टर ने बताया है कि उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिला है. वह अपने हॉलीवुड डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जनवरी में इस प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करेंगे. अगर हम एक-दूसरे की बुराई करेंगे, तो इससे लोगों को भी हमारी बुराई करने का मौका मिल जाएगा. मुझे पहले ही एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिल चुका है, जिस पर मैं जनवरी से काम शुरू करने वाला हूं. साथ ही, मैं बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना जारी रखूंगा. यह मेरा देश है. दो महीने में जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, तो सब कुछ फिर से पटरी पर आ जाएगा'.

कौन हैं शरद कपूर?

50 वर्षीय एक्टर शरद कपूर बॉलीवुड में 90 के दशक से काम कर रहे हैं. पिछली बार उन्हें साल 2022 में फिल्म गॉड महाराजा में देखा गया था. उनकी पॉपुलर फिल्मों में जय हो, प्लान, लक्ष्य, एलओसी कारगिल, लाल सलाम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहे, ये है जलवा, जानी-दुश्मन, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जोश और दस्तक शामिल हैं. शरद ने साल 2008 में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की पोती कोयल बसु से शादी रचाई थी.