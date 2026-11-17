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हाथ में कैश दिए जाने पर भड़के शरद कपूर, बोले- क्या बदतमीजी है

शरद कपूर ( IANS )

हैदराबाद: 'जोश' एक्टर शरद कपूर कुछ दिन पहले अपनी बिगड़ती सेहत के बीच फाइनेंशियल मदद और काम के मौकों के लिए अपील की थी. लेकिन अब उन्होंने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है, जो सोशल मीडिया कंटेंट के लिए उनकी हालत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. मंगलवार, 17 नवंबर को शेयर किए गए एक वीडियो में, एक्टर ने दावा किया कि कुछ लोग उनके पास पैसे लेकर आए थे, बातचीत को फिल्माया और बाद में पैसे वापस ले गए. इन मुलाकातों से परेशान होकर, शरद ने कहा कि वह अब लोगों से नहीं मिलेंगे.

यह अपील बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की हेमा चौधरी ने मंगलवार, 17 अगस्त को इंस्टाग्राम पर शेयर की. ऑर्गनाइजेशन ने उनके नाम पर चल रहे फ्रॉड फंडरेज़िंग अकाउंट्स के खिलाफ भी चेतावनी दी है. वहीं, वीडियो में, शरद ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों , अपने फैंस और दूसरे लोगों से बात की जो उनकी हालत को लेकर परेशान हैं.

नए वीडियो में, शरद ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों , अपने चाहने वालों और दूसरे लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके हालात के बारे में जानने के बाद उन्हें सपोर्ट किया. हालांकि, उन्होंने ऑनलाइन फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले कंटेंट पर अपनी परेशानी जाहिर की.