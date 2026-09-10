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'शक:ट्र्स्ट नो वन' ट्रेलर: किस मुसीबत में फंसीं परिणीति चोपड़ा, बेटी हुई गायब तो मचाया उत्पात, सस्पेंस घुमा देगा दिमाग

'शक: ट्र्स्ट नो वन' का ट्रेलर ट्रेलर की शुरुआत परिणीति के किरदार से होता है, जहां वे एक बच्ची को जन्म देती हैं. इस दुनिया में कदम रखने के लिए वह अपने बेटी का स्वागत करती हैं. वह अपने बेटी से वादा करती हैं कि वह अपनी बेटी का ध्यान रखती हैं. ताहिर राज, परिणीति और बेटी की झलक दिखाई जाती है, जो एक हैप्पी फैमिली होता है. इसके बाद रात के सन्नाटे में एक नर्स परिणीति के वॉर्ड में आती है और उनकी बेटी को उठाकर ले जाती है और यहीं से शुरू होती है, असली कहानी.

मेकर्स ने गुरुवार 10 सितंबर को शक का ट्रेलर सोशल मीडिया पर अपलोड किया और कैप्शन में लिखा, 'इस केस की उलझनों से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, 'शक'. देखें 'शक: ट्रस्ट नो वन' 24 सितंबर से, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.'

हैदराबाद: नेटफ्लिक्स ने अपनी आने वाली मिस्ट्री थ्रिलर 'शक: ट्रस्ट नो वन' का ट्रेलर जारी किया है. इस से बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ओटीटी डेब्यू कर रही हैं. इस सीरीज वह एक मां का किरदार निभा रही हैं. यह सीरीज ट्रस्ट, शक और उन राजों को दिखाता है जो सबसे करीबी रिश्तों में भी हो सकते हैं. यह सीरीज़ 24 सितंबर को रिलीज होगी.

इसके बाद 8 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां परिणीति 8 साल से अपनी मिसिंग बेटी की तलाश करती हैं. उन्हें पूरा विश्वास होता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ लेंगी. इस बीच दिखाया जाता है कि किडनैपर उनकी बेटी की तस्वीरें उन तक भेजता है, जिसके बाद पुलिस को उनके ही परिवार के सर्कल पर शक करती है. उधर, सबूत को नष्ट करते हुए दिखाया है.

वहीं, परिणीति अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हद चली जाती हैं, वह दूसरों की बेटी को अपनी बेटी अपेक्षा समझ लेती हैं. उन्हें अंदर से महसूस होता है कि बच्चा अभी भी कहीं है, लेकिन सच का पता लगाने के लिए उन्हें अपनों से गुजरना होगा.

ट्रेलर में दिखाया जाता है कि परिणीति का किरदार उस हद तक पहुंच जाती है कि उसे डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ता है. डॉक्टर उनसे पूछती कि क्या वह अपने इमेजिनेशन और रियलिटी की दुनिया में कुछ अंतर समझ पाती हैं या नहीं? फिर एक सीन आता है, जहां वह अपनी बेटी के हाथ को केक के अंदर देखती हैं. सीन को देखकर ऐसा लगता, जैसे उनका मानसिक तौर पर बीमार हो चुकी हैं. उन्हें मेडिसन लेते हुए दिखाया जाता है. सीरीज में यह देखना होगा कि क्या परिणीति का किरदार क्या अपनी बेटी को ढूंढ पाती है या नहीं.

'शक: ट्र्स्ट नो वन' कास्ट

इस सीरीज की कास्ट में जेनिफर विंगेट, सोनी राजदान, अनूप सोनी, ताहिर राज भसीन, हरलीन सेठी, सुमीत व्यास और ध्रुव चौधरी शामिल हैं. रेन्सिल डी'सिल्वा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ​​द्वारा बनाए गए 'शक: ट्रस्ट नो वन' का निर्देशन डी'सिल्वा ने किया है और इसे सपना मल्होत्रा ​​और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ​​ने प्रोड्यूस किया है.