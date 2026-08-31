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डीपफेक का शिकार हुईं 'अर्जुन रेड्डी' की एक्ट्रेस शालिनी पांडे, जाहिर किया गुस्सा, बोलीं- ये देखना बहुत...

हैदराबाद: जयेशभाई जोरदार (2022) की एक्ट्रेस शालिनी पांडे ने सोशल मीडिया पर फैल रहे अपने एक फेक एआई-जनरेटेड वीडियो पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने साफ किया कि यह वीडियो 'पूरी तरह से नकली' है और इसमें वह नहीं हैं. उन्होंने महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और एआई के गलत इस्तेमाल की भी कड़ी निंदा की. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें यह वीडियो दिखे, तो वे इसकी रिपोर्ट करें.

सोमवार 31 अगस्त को शालिनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर उनका एक एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हो रहा है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'मैं अपने एक फेक, एआई-जनरेटेड वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूं जो अभी सर्कुलेट हो घूम रहा है. यह वीडियो पूरी तरह से नकली है और इसमें दिखने वाली लड़की मैं नहीं हूं.'

एक्ट्रेस ने टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल की निंदा करते हुए आगे लिखती हैं, 'यह देखना बहुत परेशान करने वाला है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों, खासकर महिलाओं को निशाना बनाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह किया जा रहा है. मैं इस तरह के गलत व्यवहार की कड़ी निंदा करती हूं और मानती हूं कि टेक्नोलॉजी के ऐसे गलत इस्तेमाल को कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए.'