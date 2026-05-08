मौत की अफवाहों पर शक्ति कपूर का फूटा गुस्सा, बोले- मैं साइबर शिकायत दर्ज कराऊंगा
मौत की अफवाहों के बीच शक्ति कपूर ने अपने हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है. उन्होंने पुष्टि की कि वह 'स्वस्थ और खुश' हैं
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 10:31 AM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर हाल ही में उन मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल हो गए, जो अपनी मौत की झूठी खबरों का शिकार बनी हैं. सोशल मीडिया पर उनकी मौत की झूठी खबरें तेजी से फैल गई थीं. इन अफवाहों ने उनके कई फैंस को हैरान और चिंतित कर दिया था, जिसके बाद खुद शक्ति कपूर फैंस के सामने आए और इन खबरों की सच्चाई बताई.
अटकलों पर विराम लगाने के लिए, 73 वर्षीय अभिनेता ने गुरुवार (7 मई) को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और अपने फैंस को भरोसा दिलाया कि वह पूरी तरह से ठीक हैं. अभिनेता ने इस फेक न्यूज की निंदा की और बताया कि वह इस गलत जानकारी को फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह जल्द ही इस मामले की शिकायत साइबर सेल में करेंगे.
अपनी यह सेल्फी वीडियो शेयर करते हुए शक्ति कपूर ने कहा, 'हेलो फ्रेंड्स. मेरी मौत की खबर पूरी तरह से झूठी है. मैं स्वस्थ और खुश हूं. प्लीज इसे नजरअंदाज करें. मैं इस बारे में साइबर शिकायत दर्ज करवाने जा रहा हूं. यह ठीक नहीं है.'
शक्ति कपूर अकेले ऐसे फिल्मी सितारे नहीं हैं जिन्हें इस तरह की अफवाहों का सामना करना पड़ा है. हाल के सालों में, मनोरंजन जगत के कई सितारों को सोशल मीडिया पर उनकी मौत की झूठी खबरों का निशाना बनाया गया है. परेश रावल, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ़ और रजनीकांत जैसे कई अभिनेताओं को भी पहले इसी तरह की झूठी खबरों का सामना करना पड़ा है.
पिछले साल, अभिनेता रजा मुराद को भी ऐसी ही एक स्थिति का सामना करना पड़ा था, जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में झूठा दावा किया गया था कि उनका निधन हो गया है. बाद में, उन्होंने मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुराद ने बताया था कि उनके निधन की खबर वाली एक पोस्ट ऑनलाइन वायरल हो गई थी, और लोग शोक संदेश भी शेयर कर रहे थे.
शक्ति कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे जाने-पहचाने अभिनेताओं में से एक हैं. 1980 और 1990 के दशक में उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी. अपने पांच दशक लंबे करियर के दौरान, इस एक्टर ने 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है.राजा बाबू, अंदाज अपना अपना, चालबाज़, कुली नंबर 1, जुड़वा, सत्ते पे सत्ता और बोल राधा बोल जैसी कई ऐसी फिल्में हैं, जो उनके कुछ सबसे यादगार फिल्मों में आते हैं.