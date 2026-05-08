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मौत की अफवाहों पर शक्ति कपूर का फूटा गुस्सा, बोले- मैं साइबर शिकायत दर्ज कराऊंगा

शक्ति कपूर ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर हाल ही में उन मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल हो गए, जो अपनी मौत की झूठी खबरों का शिकार बनी हैं. सोशल मीडिया पर उनकी मौत की झूठी खबरें तेजी से फैल गई थीं. इन अफवाहों ने उनके कई फैंस को हैरान और चिंतित कर दिया था, जिसके बाद खुद शक्ति कपूर फैंस के सामने आए और इन खबरों की सच्चाई बताई. अटकलों पर विराम लगाने के लिए, 73 वर्षीय अभिनेता ने गुरुवार (7 मई) को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और अपने फैंस को भरोसा दिलाया कि वह पूरी तरह से ठीक हैं. अभिनेता ने इस फेक न्यूज की निंदा की और बताया कि वह इस गलत जानकारी को फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह जल्द ही इस मामले की शिकायत साइबर सेल में करेंगे. अपनी यह सेल्फी वीडियो शेयर करते हुए शक्ति कपूर ने कहा, 'हेलो फ्रेंड्स. मेरी मौत की खबर पूरी तरह से झूठी है. मैं स्वस्थ और खुश हूं. प्लीज इसे नजरअंदाज करें. मैं इस बारे में साइबर शिकायत दर्ज करवाने जा रहा हूं. यह ठीक नहीं है.'