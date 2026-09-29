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Shahid OTT Release: 13 साल बाद ऑनलाइन रिलीज हुई राजकुमार राव की नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म, जानिए क्यों

हैदराबाद: हंसल मेहता की तारीफ बटोरने वाली बायोपिक ड्रामा फिल्म 'शाहिद' आखिरकार ओटीटी पर आ गई है. यह फिल्म थिएटर में रिलीज होने के 13 साल से ज्यादा समय बाद ओटीटी पर स्ट्रीम हुई है. राजकुमार राव की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता शाहिद आजमी की जिंदगी पर आधारित है. यह फिल्म कई सालों तक किसी बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं थी. लेखिका-एडिटर अपूर्वा असरानी ने फिल्म के इतने लंबे समय तक उपलब्ध न रहने पर जानकारी दी और बताया कि इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने में इतना समय क्यों लगा.

लेखिका ने फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए लिखा है, 'शाहिद फिल्म शाहिद आजमी की कहानी है. वे एक वकील थे, जिन्होंने टेरर कानूनों के तहत आरोपी लोगों का बचाव किया और सही कानूनी प्रक्रिया के लिए लड़ाई लड़ी. यह उस दौर की बात है जब मुसलमानों को अक्सर बेगुनाह साबित होने से पहले ही दोषी मान लिया जाता था. इसी हिम्मत की वजह से उनकी हत्या कर दी गई.'

सोमवार, 28 सितंबर को अपूर्वा असरानी ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया. प्राइम वीडियो पर 'शाहिद' की स्ट्रीमिंग की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म शाहिद आखिरकार पर प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. हमारी फिल्म को स्ट्रीमिंग के लिए जगह मिलने में 13 साल लग गए.'

शाहिद को ओटीटी पर आने में इतना क्यों लगा, इसका जवाब देते हुए अपूर्वा ने लिखा है, 'मैंने अक्सर सोचा है कि 'शाहिद' इतने लंबे समय तक किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आया. यह 2014 से एक साल पहले रिलीज हुई थी. फिर ऐसा राजनीतिक माहौल बना जिसमें असहमति रखने वाले, एक्टिविस्ट, पत्रकार और आरोपियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले लोग तेजी से शक के घेरे में आने लगे. उसी दौर में, उमर खालिद जैसे लोगों ने ट्रायल का इंतजार करते हुए जेल में कई साल बिताए हैं.'

अपूर्वा ने आगे लिखा, 'हममें से कई लोग- फिल्ममेकर, एक्टर और लेखक- जो 'शाहिद' जैसी हिम्मत वाली कहानियों की ओर आकर्षित हुए, उन्हें या तो ऐसी कहानियों को बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा या फिर सिस्टम ने उन्हें ऐसी कोशेर कहानियाँ बनाने के लिए राजी कर लिया, जिन्हें औसत दर्जे की होने के बावजूद, राजनीतिक रूप से सही होने के कारण नेशनल अवॉर्ड मिले.'

सवाल करते हुए वह आगे लिखती है, 'तो अब क्यों? 'शाहिद' जैसी फिल्म को आखिरकार 2026 में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्यों मिला? क्या माहौल बदल गया है? क्या डर की राजनीति का विरोध बढ़ रहा है? वजह चाहे जो भी हो, मुझे इस फिल्म पर गर्व है. इसने मुझे एक को-राइटर/एडिटर के तौर पर स्थापित किया और मुझे उस तरह के सिनेमा से दोबारा जोड़ा, जिसमें मेरा विश्वास है.'

लोगों से यह फिल्म देखने की अपील करते हुए अपूर्वा लिखती हैं, 'अगर आपने इसे नहीं देखा है, तो जरूर देखें. अगर देख चुके हैं, तो दोबारा देखें. एक शानदार टीम द्वारा बनाई गई यह फिल्म उस साहसी सिनेमा की याद दिलाती है जिसे हम कभी बनाया और सराहा करते थे.' लेखिका ने फिल्म को ओटीटी पर जगह देने के लिए प्राइम वीडियो का धन्यवाद भी किया.

यह फिल्म शाहिद आजमी के एक वकील बनने के सफ़र को दिखाती है, जो आतंकवाद और दूसरे गंभीर अपराधों के आरोपी लोगों के केस लड़ते हैं. कहानी में उनके न्याय पाने की कोशिश, उनके निजी रिश्तों और उनके काम से जुड़े खतरों को दिखाया गया है. कहानी का अंत आजमी की हत्या से जुड़ी घटनाओं के साथ होता है, साथ ही इसमें उन लोगों का पक्ष रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया गया है, जिन्हें वे गलत तरीके से आरोपी मानते थे.