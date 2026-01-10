ETV Bharat / entertainment

'ओ रोमियो' से शाहिद कपूर का पोस्टर देख हिले फैंस, आई 'कबीर सिंह' की याद, बोले- बॉक्स ऑफिस पर धमाका पक्का है

हैदराबाद: बॉलीवुड में जब भी शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज का नाम साथ आता है, दर्शकों को कुछ हटकर, गहराई से भरा और यादगार सिनेमा देखने को मिलता है. अब एक बार फिर यह दमदार जोड़ी फिल्म ‘ओ’रोमियो’ के साथ वापसी कर रही है, जिसकी पहली झलक खुद साजिद नाडियाडवाला ने सामने रखी है. शाहिद कपूर का यह फर्स्ट लुक महज़ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उनके किरदार की पूरी झलक देता है। इस लुक में शाहिद का चेहरा रहस्यमयी है, आंखों में तीखापन है और हाव-भाव में एक ऐसा जुनून दिखता है, जो बताता है कि उनका किरदार सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि खतरनाक, जटिल और भावनात्मक रूप से गहरा होने वाला है। यही वजह है कि फैंस इस ‘रोमियो’ को आम लवर बॉय से बिल्कुल अलग मान रहे हैं. विशाल भारद्वाज की फिल्मों की खासियत रही है कि उनके किरदार ग्रे शेड्स में होते हैं न पूरी तरह अच्छे, न पूरी तरह बुरे. ‘ओ’रोमियो’ में भी शाहिद का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही नजर आता है, जो प्यार, बदले, पागलपन और जुनून के बीच झूलता दिखेगा.